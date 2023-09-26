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中壢火鍋推薦｜覓境鍋物～莒光公園旁韓式網美風格火鍋店，個人也能獨享鴛鴦鍋，平日滷肉飯吃到飽

2023-09-26 09:40:03 麥的小窩 人氣：107
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窩客好文

麥的小窩

發表篇數：715篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：覓境鍋物 Mystery hot pot
phone03-4566-399
place桃園市中壢區寧夏二街43號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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覓境鍋物就在中壢莒光公園旁，鄰近中原商圈、大潤發、健行科技大學

提供一人一鍋的鍋物，個人還可以選擇鴛鴦鍋，一次可以品嚐到兩種湯底

平日還有滷肉飯無限供應，飯後還有春一枝的冰棒消暑一下

 

【目錄索引】

‧覓境鍋物-環境介紹

‧覓境鍋物-菜單

‧覓境鍋物-自助吧

‧覓境鍋物-壽星活動

‧覓境鍋物-餐點介紹

‧覓境鍋物-店家資訊

 

覓境鍋物位在三角窗的位置，純白色的設計

讓人經過時忍不住多注意幾眼

 

【覓境鍋物-環境介紹】

座位區都有簡單的區隔，用起餐來還能保有個人的空間

而且環境佈置的很美，喜歡拍網美照片的也能滿足

 

還有一區面窗、類似吧台的座位區

邊欣賞街景邊享用美味的火鍋也是很讚的

 

【覓境鍋物-菜單】

選擇順序：主餐→湯底→菜盤→副餐→冰品

菜單可更換培根牛、梅花豬、蛤蜊、鮮蚵、甜蝦五選一

 

還有超多品項可以單點

 

【覓境鍋物-自助吧】

自助吧有醬料、各式冷熱飲及綠豆湯

冷飲有冰沙、碳酸飲料及果汁

冰沙有HERSHEY’S巧克力曲奇、摩卡巧克力冰沙，美粒果蜜桃口味冰沙、柳橙口味冰沙

飲品有茉莉綠茶、可口可樂、雪碧、檸檬紅茶及蘋果汁

 

熱飲提供NESCAFE咖啡機，有義式咖啡、美式咖啡、拿鐵、卡布奇諾、摩卡咖啡、牛奶、朱古力、巧克力牛奶

還有綠茶、紅茶的茶包可以沖泡

 

提供多種醬料可以使用，食材看起來很新鮮，像是蔥花、香菜等等

且檯面相當乾淨

 

綠豆湯有滿滿的綠豆，不會像有些大多是湯只有少許的綠豆

覓境鍋物給的很有誠意

 

【覓境鍋物-壽星活動】

當月壽星來店消費出示證件並打卡按讚

贈安格斯黑牛／培根豬／三鮮拼盤 三選一

另外也有商業午餐，只要299元

 

【覓境鍋物-餐點介紹】

▲川味麻辣+牛起奶

單人也能享受鴛鴦鍋，很適合有選擇障礙的我XD

直接選擇川味麻辣與牛起奶兩種湯底，一次滿足


牛起奶湯底有著香濃的奶香還有起司淡淡的鹹味

而且加湯是直接加一瓶牛奶，超讚

 

川味麻辣可選擇辣度，小麥選了小辣

剛吃的時候覺得小辣也滿有辣度的，吃著吃著就覺得愈來愈順口

 

▲元氣藥膳

元氣藥膳散發著淡淡的中藥香，但又不會讓你覺得像在吃中藥

而是非常順口的香味

 

▲北海道昆布

 

北海道昆布使用多種昆布熬煮

上桌時加入日本昆布及海帶芽，讓湯頭呈現多層次又豐富的昆布滋味

味道濃厚，拿來煮各種食材都很好吃

 

▲菜盤

 

菜盤很大一盤，有多種時蔬及火鍋料

食材種類非常多樣，新鮮、擺放整齊又乾淨

看起來讓人很有食慾

 

▲板腱牛 套餐價479元

 

板腱牛油花適中、口感鮮嫩

尤其帶有一條軟嫩，吃起來口感更讚

喜歡涮到帶有粉嫩的色澤，口感最軟嫩

 

▲伊比例豬 套餐價589元

 

伊比利豬雖然是豬肉，但口感完全不輸給牛肉

保有彈性、鮮嫩的口感，肥瘦適中

 

▲養生雞肉 套餐價399元

 

雞肉是用成肉片的方式

可以看到肉片除了瘦肉還帶有油脂，口感出奇的好吃

 

▲生猛海鮮  套餐價598元

 

生猛海鮮共六樣，有鮮蚵、蛤蜊、鮭魚、白蝦、小花枝、小章魚

 

海鮮新鮮又肥美，尤其蛤蜊的塊頭非常大

看看跟10元硬幣比對，身形大上許多

像是蛤蜊界中的巨人般

 

蛤蜊肉質肥美飽滿，一煮熟還會爆汁的口感

吃起來超爽快

 

鮮蚵也是超級肥美，口感鮮美

很大一顆吃起來嘴裡滿滿的鮮味，好滿足

 

白蝦很大一隻，肉質鮮甜帶有脆彈的口感，而且蝦肉好飽滿

對於特別愛吃蝦的大妹來說，吃的很滿足

 

小花枝脆彈鮮美

有著Q彈微脆的咬勁，咀嚼時散發滿滿的鮮美滋味

 

小章魚雖然小小一隻但可以感受到它的新鮮度

咬起來滿有嚼勁的

 

鮭魚有著非常厚的厚度

平常火鍋的海鮮食材比較少看到鮭魚

肉質紮實中帶有細緻的口感，吃起來有著鮭魚專屬的滋味

 

▲滷肉飯

 

平日週一至週五用餐，享有副餐吃到飽

滷肉飯的肉燥不會太肥

很多女生不敢吃太肥的肉燥，覓境的滷肉飯就很適合

雖然肥肉不多但肉燥吃起來蠻香的

 

▲烏龍麵

 

▲冬粉

 

愛喝綠豆湯的大妹二話不說先舀了一碗綠豆湯

總共喝了兩碗XD

 

▲冰品

冰品是春一枝冰棒，雖然聽過它的大名卻是第一次嚐鮮

我們選了鹿野土鳳梨、九如百香果、苗栗椪柑

其實鳳梨跟百香果都是我最想吃的，他們說味道酸甜充滿著果香

椪柑有著橘子的香甜風味，甜中帶點微酸的果香

吃起來很自然的風味

 

覓境鍋物有著網美般的用餐環境，座位乾淨舒適

餐點新鮮、美味，尤其海鮮的水準更是讚

像小麥很愛喝湯，但就是很怕喝了之後容易口乾舌燥

來到覓境鍋物用餐，連喝了好幾碗湯，就算回家後也不會覺得口渴

鍋物控值得來嚐鮮

 

【覓境鍋物-店家資訊】

店名：覓境鍋物

地址：桃園市中壢區寧夏二街43號

營業時間：平日11:00~15:00、17:00~22:00／假日11:00~22:00

電話：03-456 6399

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100090532790897

停車資訊：莒光公園週邊路邊停車格、台灣聯通停車場-中壢甘肅場（中壢區嘉興街14號旁空地）

 

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