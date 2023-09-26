這間蔥抓餅超夯，每次經過都在排隊！觀光客超夯小吃推薦～

搜尋永康街美食推薦一定有這間「天津蔥抓餅」，GOOGLE評論不高卻永遠都在排隊的超夯蔥油餅就是這間位在大安區永康街的天津蔥抓餅，每次營業時間經過都在排隊。

「天津蔥抓餅」菜單提供幾種口味蔥抓餅，原味蔥抓餅價錢才30元，在永康街算平價小吃呢！

永康街美食 天津蔥抓餅 在哪裡

天津蔥抓餅

電話：(02)2321-3768

地址：台北市大安區永康街6巷1號

捷運：東門站 5號出口走路約三分鐘

營業時間：08:00–22:00

食記：【永康街美食】天津蔥抓餅，觀光客排隊蔥抓餅店

永康街美食 天津蔥抓餅 菜單價錢

天津蔥抓餅菜單價錢

口味有

原油蔥抓餅

＋雞蛋

九層塔＋蛋蔥抓餅

火腿＋蛋蔥抓餅

起司＋蛋蔥抓餅

總匯蔥抓餅

玉米蛋蔥抓餅

玉米起司蛋蔥抓餅

價格30元起～算是永康街平價小吃推薦囉！

永康街美食 天津蔥抓餅 餐點推薦

煎台上一張張正在煎的蔥抓餅，排隊的人多，這裡一次都是煎好幾片蔥抓餅。

九層塔口味(加蛋) 45元

蔥抓餅的味道很香，餅皮的口感鬆軟酥脆有咬勁，九層塔讓蔥抓餅吃起來很有層次感，九層塔跟蔥抓餅這麼搭，好吃呢~

天津蔥抓餅

電話：(02)2321-3768

地址：台北市大安區永康街6巷1號

捷運：東門站 5號出口走路約三分鐘

營業時間：08:00–22:00

食記：【永康街美食】天津蔥抓餅，觀光客排隊蔥抓餅店

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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