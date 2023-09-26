日式炭火燒烤吃到飽推薦 | 神來一爐燒肉永和店 日式炭火燒烤吃到飽 30 種以上新鮮食材隨你挑！15 種配料調製黃金比例獨門沾醬配方 全新搭配超享受！現點現切肉片、草蝦、鱸魚任你點、自助吧冰淇淋、啤酒



第一次造訪神來餐飲系列品牌，旗下有神來一爐、神來麻辣鍋以及神來一鍋，各有特色，今天來到神來一爐燒肉永和店，屬於單點式日式炭火燒烤吃到飽餐廳，提供 獨家醬料 及 30 種以上新鮮食材 、日本原裝進口明治冰淇淋吃到飽、飲料吧無限量供應，除此之外，還有提供啤酒喝到飽，非常合適三五好友聚餐、情侶約會、家族聚餐等。



日式炭火燒烤吃到飽推薦 | 神來一爐燒肉永和店 地理位置 交通資訊

神來一爐燒肉永和店座落於新北永和中正路上，附近大地標有復興商工、永和國小，最近的停車場（永和國小地下停車場），中正路上也有公車站牌林立，從停車場、公車站牌步行過來大約不到5分鐘即可抵達，交通還算便利。









新北燒烤吃到飽 | 神來一爐燒肉永和店 消費方式

提供 745 元、995 元 兩種價位無限量供應吃到飽，兒童110cm以下 100元，110～140cm同桌消費方式半價，140cm以上算大人，10%服務費另計，無提供刷卡服務，用餐限時2小時，提供至少30種以上新鮮食材可以選擇，自助式冰淇淋及飲料吧，飲料吧提供冷熱飲，選擇非常多樣化，另外，還有啤酒喝到飽也非常吸引人，可惜今天開車，不能喝酒。



基本上 745元 菜單上的食材就已經很不錯了，有美國安格斯背肩牛肉、美國翼板牛肉、紐西蘭肩胛羊肉、阿根廷天使紅蝦、北海道大扇貝、蒲燒鱸魚、東石牡蠣等頂級新鮮肉品、海鮮，兩種價位的差別在於 995 元 菜單多了 美國無骨牛小排、澳洲穀飼橫膈膜、美國肋眼牛排、紐西蘭牛舌、伊比利豬肩排、十三香戰斧豬排、半穀生蠔以及日本生食級干貝，可以享受更奢華的燒肉吃到飽饗宴。







神來餐飲系列品牌 | 神來一爐燒肉永和店 用餐環境介紹

神來一爐燒肉永和店的室內空間雖然不大，卻充分利用，主要提供4人座位，特殊設計的強力抽風系統，可以將炭火燒烤所產生的燒肉味快速排煙，走進店內聞到陣陣燒肉香氣，卻不會覺得空氣品質不佳，或是悶悶不好呼吸的感覺。









新北燒烤推薦 | 神來一爐燒肉永和店 自助吧無限量供應

提供多樣化選擇的飲料吧，基本的冷、熱飲，茶飲，汽水，還有特製奶茶、仙草甘茶，採自助式無限量供應；冰淇淋吧有兩種不同的品牌可以選擇，日本原裝進口明治冰淇淋吃到飽；還有各式各樣的開胃小菜，吃燒肉一定要搭配的蔥鹽，竟然也會出現在自助吧台上，讓你自由取用，（一般燒肉店都是採少量供應方式提供，或是需要另外加購），神來一爐燒肉永和店就是這麼大器。



















▼兩種品牌冰淇淋可以選擇



▼清爽開胃小菜





▼兩種品牌冰淇淋可以選擇▼清爽開胃小菜



新北燒烤吃到飽 | 神來一爐燒肉永和店 15 種配料調製黃金比例獨門沾醬配方 全新搭配超享受

每桌均提供四種不同調味罐料，任你佐配，有胡椒鹽、辛味粉、芥末椒鹽、玫瑰鹽，讓你享受燒肉各式不同風味，獨家黃金配方沾醬，則採一人一份方式提供，特別選用 15 種配料，以完美搭配燒肉的 黃金比例精心調製而出獨門配方 ，百沾不膩。











永和燒烤推薦 | 神來一爐燒肉永和店 期間限定優惠活動

凡於活動時間 10/3(二)-10/31(二)，四人同行打卡送月見牛小排或煙燻鴨胸肉盤(2 選 1) ，當月壽星再贈碳烤豬肋排(2 人同行限兌換 1 位，以此類推)。



月見牛小排

神來一爐燒肉永和店送禮送的超大器，特別嚴選美國 Choice 等級牛小排，現點現切成最適合燒烤的厚度 0.8 公分，再搭配日式醬油加上松露以及土雞蛋黃的獨特沾醬，吃起來超鮮甜，享受最頂級的燒肉新吃法。









碳烤豬肋排

使用獨家配方調製醬汁特殊醃漬，經過炭火燒烤之後，醬香十足、肉質軟嫩，超順口～！！！











日式炭火燒烤推薦 | 神來一爐燒肉永和店 人氣菜單推薦

神來一爐燒肉永和店 提供30種以上新鮮食材可以選擇，菜單上的肉片均採現點現切，牛肉部分更是特別嚴選美國 Choice 等級以上肉品，海鮮超新鮮，像是東石牡蠣就是採限量供應，想不在到燒肉吃到飽餐廳也能享受頂級食材，CP值超高啊～！！！



我們今天選擇菜單上所有食材均可任點的消費方式，（NT$995/1人），menu上的選擇真的很多也都很新鮮美味，Lulu挑選幾款吃過，覺得來店必點的食材，分享給大家～！！！



美國肋眼牛排

美國肋眼一直都是老饕最愛，擁有漂亮的油花，油脂與肉質嫩度平衡的恰到好處，帶點些微的嚼勁，肉香十足。









紐西蘭牛舌

吃燒肉怎麼可以少了牛舌，特別嚴選紐西蘭牛舌，經過特殊薄切後，上爐易烤，吃起來脆脆的口感 ，搭配蔥鹽，真是過癮～！！！











牛五花

牛五花吃起來滑順細緻，輕沾玫瑰鹽就很好吃囉～！！！











日本生食級干貝

由於是生食級干貝，不建議烤太熟，表面稍微恰恰，就可以起爐，享受新鮮多汁的干貝風味。







美國翼板牛

翼板牛的油脂分佈均勻，肉質口感細緻多汁，吃起來滑順軟嫩，愛吃肉的話，美國翼板牛是個可以一直重複加點，也不膩的肉品。







美國板腱牛肉

比翼板牛更少油脂，如果你跟Lulu一樣，喜歡油脂少的肉品，不妨選擇板腱牛肉，少油花的特性，不建議烤太熟，大約5～7分熟，就可以吃到鮮嫩多汁的肉感。







美國安格斯背肩牛肉

嚴選美國頂級安格斯肉品，背肩牛肉的肉質又更加鮮嫩好吃，肉片些微的厚度，吃起來更能滿足口慾，香甜的口感，也是老饕來店必點的肉品之一。







阿根廷天使紅蝦

不僅肉品新鮮嚴選，連海鮮食材也相當新鮮，香烤之後的天使紅蝦，口感Q彈，蝦肉肥美，飽滿的新鮮蝦味充滿我的味蕾。







玉米筍＆櫛瓜







烤冰淇淋＆抹茶芝麻年糕

飯後甜品除了兩款冰淇淋品牌可以選擇，日式燒肉不能少的烤年糕還有烤冰淇淋也有提供，限量烤冰淇淋，每人只有一份喔～！！！











店家資訊 ：