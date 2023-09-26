為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 日式炭火燒烤吃到飽推薦 | 神來一爐燒肉永和店 日式炭火燒烤吃到飽 30 種以上新鮮食材隨你挑！15 種配料調製黃金比例獨門沾醬配方 全新搭配超享受！現點現切肉片、草蝦、鱸魚任你點、自助吧冰淇淋、啤酒

日式炭火燒烤吃到飽推薦 | 神來一爐燒肉永和店 日式炭火燒烤吃到飽 30 種以上新鮮食材隨你挑！15 種配料調製黃金比例獨門沾醬配方 全新搭配超享受！現點現切肉片、草蝦、鱸魚任你點、自助吧冰淇淋、啤酒

2023-09-26 10:20:00 Lulu~愛分享 人氣：115
share
窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：237篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 永和區

造訪商家：神來一爐燒肉永和店
phone02-2928-2978
place新北市永和區中正路492號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業


第一次造訪神來餐飲系列品牌，旗下有神來一爐、神來麻辣鍋以及神來一鍋，各有特色，今天來到神來一爐燒肉永和店，屬於單點式日式炭火燒烤吃到飽餐廳，提供 獨家醬料30 種以上新鮮食材、日本原裝進口明治冰淇淋吃到飽、飲料吧無限量供應，除此之外，還有提供啤酒喝到飽，非常合適三五好友聚餐、情侶約會、家族聚餐等。

日式炭火燒烤吃到飽推薦 | 神來一爐燒肉永和店 地理位置 交通資訊 
神來一爐燒肉永和店座落於新北永和中正路上，附近大地標有復興商工、永和國小，最近的停車場（永和國小地下停車場），中正路上也有公車站牌林立，從停車場、公車站牌步行過來大約不到5分鐘即可抵達，交通還算便利。


 
 

新北燒烤吃到飽 | 神來一爐燒肉永和店 消費方式 
提供 745 元、995 元 兩種價位無限量供應吃到飽，兒童110cm以下 100元，110～140cm同桌消費方式半價，140cm以上算大人，10%服務費另計，無提供刷卡服務，用餐限時2小時，提供至少30種以上新鮮食材可以選擇，自助式冰淇淋及飲料吧，飲料吧提供冷熱飲，選擇非常多樣化，另外，還有啤酒喝到飽也非常吸引人，可惜今天開車，不能喝酒。

基本上 745元 菜單上的食材就已經很不錯了，有美國安格斯背肩牛肉、美國翼板牛肉、紐西蘭肩胛羊肉、阿根廷天使紅蝦、北海道大扇貝、蒲燒鱸魚、東石牡蠣等頂級新鮮肉品、海鮮，兩種價位的差別在於 995 元 菜單多了 美國無骨牛小排、澳洲穀飼橫膈膜、美國肋眼牛排、紐西蘭牛舌、伊比利豬肩排、十三香戰斧豬排、半穀生蠔以及日本生食級干貝，可以享受更奢華的燒肉吃到飽饗宴。


神來餐飲系列品牌 |  神來一爐燒肉永和店 用餐環境介紹 
 神來一爐燒肉永和店的室內空間雖然不大，卻充分利用，主要提供4人座位，特殊設計的強力抽風系統，可以將炭火燒烤所產生的燒肉味快速排煙，走進店內聞到陣陣燒肉香氣，卻不會覺得空氣品質不佳，或是悶悶不好呼吸的感覺。


 
 

新北燒烤推薦 | 神來一爐燒肉永和店  自助吧無限量供應 
提供多樣化選擇的飲料吧，基本的冷、熱飲，茶飲，汽水，還有特製奶茶、仙草甘茶，採自助式無限量供應；冰淇淋吧有兩種不同的品牌可以選擇，日本原裝進口明治冰淇淋吃到飽；還有各式各樣的開胃小菜，吃燒肉一定要搭配的蔥鹽，竟然也會出現在自助吧台上，讓你自由取用，（一般燒肉店都是採少量供應方式提供，或是需要另外加購），神來一爐燒肉永和店就是這麼大器。









▼兩種品牌冰淇淋可以選擇
 


▼清爽開胃小菜



新北燒烤吃到飽 | 神來一爐燒肉永和店 15 種配料調製黃金比例獨門沾醬配方 全新搭配超享受 
每桌均提供四種不同調味罐料，任你佐配，有胡椒鹽、辛味粉、芥末椒鹽、玫瑰鹽，讓你享受燒肉各式不同風味，獨家黃金配方沾醬，則採一人一份方式提供，特別選用 15 種配料，以完美搭配燒肉的黃金比例精心調製而出獨門配方，百沾不膩。 




永和燒烤推薦 | 神來一爐燒肉永和店 期間限定優惠活動 
凡於活動時間 10/3(二)-10/31(二)，四人同行打卡送月見牛小排或煙燻鴨胸肉盤(2 選 1) ，當月壽星再贈碳烤豬肋排(2 人同行限兌換 1 位，以此類推)。

月見牛小排
神來一爐燒肉永和店送禮送的超大器，特別嚴選美國 Choice 等級牛小排，現點現切成最適合燒烤的厚度 0.8 公分，再搭配日式醬油加上松露以及土雞蛋黃的獨特沾醬，吃起來超鮮甜，享受最頂級的燒肉新吃法。
 
 



碳烤豬肋排
使用獨家配方調製醬汁特殊醃漬，經過炭火燒烤之後，醬香十足、肉質軟嫩，超順口～！！！




日式炭火燒烤推薦 | 神來一爐燒肉永和店 人氣菜單推薦 
神來一爐燒肉永和店 提供30種以上新鮮食材可以選擇，菜單上的肉片均採現點現切，牛肉部分更是特別嚴選美國 Choice 等級以上肉品，海鮮超新鮮，像是東石牡蠣就是採限量供應，想不在到燒肉吃到飽餐廳也能享受頂級食材，CP值超高啊～！！！

我們今天選擇菜單上所有食材均可任點的消費方式，（NT$995/1人），menu上的選擇真的很多也都很新鮮美味，Lulu挑選幾款吃過，覺得來店必點的食材，分享給大家～！！！

美國肋眼牛排
美國肋眼一直都是老饕最愛，擁有漂亮的油花，油脂與肉質嫩度平衡的恰到好處，帶點些微的嚼勁，肉香十足。


 
 

紐西蘭牛舌
吃燒肉怎麼可以少了牛舌，特別嚴選紐西蘭牛舌，經過特殊薄切後，上爐易烤，吃起來脆脆的口感 ，搭配蔥鹽，真是過癮～！！！




牛五花
牛五花吃起來滑順細緻，輕沾玫瑰鹽就很好吃囉～！！！




日本生食級干貝
由於是生食級干貝，不建議烤太熟，表面稍微恰恰，就可以起爐，享受新鮮多汁的干貝風味。


美國翼板牛
翼板牛的油脂分佈均勻，肉質口感細緻多汁，吃起來滑順軟嫩，愛吃肉的話，美國翼板牛是個可以一直重複加點，也不膩的肉品。


美國板腱牛肉
比翼板牛更少油脂，如果你跟Lulu一樣，喜歡油脂少的肉品，不妨選擇板腱牛肉，少油花的特性，不建議烤太熟，大約5～7分熟，就可以吃到鮮嫩多汁的肉感。


美國安格斯背肩牛肉
嚴選美國頂級安格斯肉品，背肩牛肉的肉質又更加鮮嫩好吃，肉片些微的厚度，吃起來更能滿足口慾，香甜的口感，也是老饕來店必點的肉品之一。


阿根廷天使紅蝦
不僅肉品新鮮嚴選，連海鮮食材也相當新鮮，香烤之後的天使紅蝦，口感Q彈，蝦肉肥美，飽滿的新鮮蝦味充滿我的味蕾。


玉米筍＆櫛瓜


烤冰淇淋＆抹茶芝麻年糕
飯後甜品除了兩款冰淇淋品牌可以選擇，日式燒肉不能少的烤年糕還有烤冰淇淋也有提供，限量烤冰淇淋，每人只有一份喔～！！！



 
店家資訊
 
神來一爐（永和店）
地址：
新北市永和區中正路 492 號
電話：
02-2928 2978
營業時間：
【平日】17:00 - 00:00（週三休息）
  【假日】11:30 - 15:00、17:00-00:00

粉絲團：
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067191183456

神來餐飲集團其它品牌資訊：
https://www.godhotpot.com/location
 
 

 



●感謝您耐心看完我的文章，
如果你喜歡我的文章，
別忘記按讚加分享，加入粉絲團，
掌握最新文章發佈訊息喔！




 
本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



檢舉
share
chevron_left

基隆燒肉推薦|狸小路燒肉專賣店基隆廟口店在地2

頭份小火鍋|潮鮮鍋頭份店堅持使用原塊肉切片平

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：237篇

哈囉~這裡分享的都是Lulu的日常，美妝保養，吃喝玩樂，生活居家，寵物好物……等。 不定期的抽獎活動，希望你們喜歡，有事沒事常來晃晃喔！ 歡迎邀稿 email:n_eason2002@yahoo.com.tw
作者的其它文章
同類據點
豬對有燒烤吃到飽 林口文化店 照片

豬對有燒烤吃到飽 林口文化店

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市林口區
三六苑 炭火燒肉烤串 照片

三六苑 炭火燒肉烤串

5.00 (2人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
名饗炭火無煙燒肉 照片

名饗炭火無煙燒肉

4.45 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
SHOU燒肉酒館 照片

SHOU燒肉酒館

4.40 (1人評鑑)

區域：新北市林口區
燒玖。零壹-串燒/ 海鮮/ 碳烤 照片

燒玖。零壹-串燒/ 海鮮/ 碳烤

5.00 (2人評鑑)

區域：新北市新莊區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up