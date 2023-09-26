蔬盈市場火鍋｜台中蔬菜自助吧火鍋吃到飽，近50種蔬菜吃到飽，最低只要300元起，大份量肉量只要加價169元起～

台中蔬菜自助吧吃到飽火鍋越來越多間，一般菜色都是大同小異，But這間蔬盈市場火鍋很不一樣，來自嘉義的人氣火鍋店蔬盈市場火鍋，不只主打蔬菜自助吧吃到飽，食材更是多達40-50種，多種外面不常見的食材，最低只要300元起，加價大份量肉盤只要169元起，一次滿足葷、素朋友們

蔬盈市場火鍋台中金典門市位置

蔬盈市場火鍋台中金典門是位在台中西區金典綠園道3樓，跟台中第六市場是同一層樓，位置還蠻好找的

蔬盈市場火鍋台中金典門市環境

蔬盈市場火鍋台中金典門市環境寬敞舒適，座位數多，除了2-4人的座位，中間還有一桌六人座，非常適合多人聚餐呢

蔬盈市場火鍋台中金典門市的蔬菜自助吧在正中間，食材非常豐富，每天提供40-50種新鮮食材，盒子上方都會清楚標示食材名稱

蔬盈市場火鍋台中金典門市自助吧的食材都是依當天為主，多種食材輪流替換，光是綠色蔬菜就有10多種，除了常見的青江菜、大陸妹、高麗菜、水蓮、娃娃菜、大白菜外，還有比較少見的皇宮菜、A菜、油菜、奶油白菜等

老闆本身很愛吃菇類，所以蔬盈市場火鍋的菇類也超多種，有香菇、大白精菇、鴻喜菇、金針菇、美白菇、杏鮑菇、秀珍菇，還有少見的黑蠔菇、舞菇、金華菇等

除了葉菜類、蕈菇類，還有根莖類像是玉米、地瓜、南瓜、栗子拿瓜、荸薺、栗子、蓮藕等

蔬盈市場火鍋的花椰菜也好特別，除了一般常見的青花菜及花椰菜，還有紫花椰菜跟橘黃色花椰菜，後面兩種這可不是每天都能吃到的，想吃要碰運氣

另外這邊是火鍋料區，有豬血、米血、丸類、鑫鑫腸、麻吉燒等，提醒大家火鍋要用紅色夾子夾，夾子是葷素分開使用的唷

蔬盈市場火鍋除了蔬菜吃到飽，還有雞蛋也是無限享用

主食的部分在這邊，有冬粉、雞絲麵、王子麵、鍋燒意麵等

一般豆腐只有在麻辣鍋才會有鍋底豆腐吃到飽，但是蔬盈市場火鍋為了讓吃素或是吃蔬食的朋友，也可以吃到更多的優質蛋白質，所以不只是雞蛋吃到飽，連手工的板豆腐也是吃到飽，真是太特別了

這邊是蔬盈市場火鍋的醬料自助吧區，旁邊是湯底的部份，如需加湯也是採自助取用

店內提供的飲料是無糖的烏龍茶及冬瓜茶，聽老闆介紹是阿里山茶園原片茶葉泡製，不是使用濃縮還原或是茶末泡的，喝起來清爽又解膩，古早味冬瓜茶也不會太甜膩

主食類除了剛剛自助吧區的麵食，蔬盈市場火鍋還有提供香蘭米飯及自製的魯雜肉，裡頭包含豬肉、牛肉、豆干及油豆腐，搭配白飯享用充滿古早味

蔬盈市場火鍋台中金典門市菜單

蔬盈市場火鍋每人300元即享蔬菜自助吧吃到飽，如果想吃肉品或海鮮再額外加價，想要澎派一點的朋友可以選拼盤，分量還不少呢

昆布大骨

昆布大骨湯是湯頭中唯一不用加價的，採用日本昆布及豬大骨下去熬製，湯頭濃厚，喝起來不會有腥味

番茄濃湯 +79元

蔬盈市場火鍋的番茄濃湯是採用新鮮番茄下去熬煮，標榜沒有添加番茄醬，裡頭除了可以看到新鮮牛番茄外，還有滿滿細碎的番茄果肉，湯頭喝起來帶有濃厚的番茄香氣

藥膳補湯 +49元

蔬盈市場火鍋的藥膳補湯是採用溫補的中藥材下去熬煮，湯頭溫順不燥熱，喝起來帶有迷人的中藥香氣

蔬菜清湯 +49元

採用多種蔬菜下去熬煮的蔬菜清湯，湯頭喝起來帶有蔬果的清甜，將蔬菜入鍋煮後更好喝

四川麻辣 +69元

喜歡吃辣的朋友可以試試蔬盈市場火鍋的四川麻辣湯頭，採用多種辛香料、辣椒、花椒下去熬製，辣度大概是小辣左右，香辣帶麻，涮肉享用超過癮

板腱牛 +149元（小份）

蔬盈市場火鍋的小份是用綠色盤裝，採用美國板腱牛，油脂含量較低，油花細緻中間帶有一條嫩筋，建議涮至約七分熟帶粉嫩色澤口感最佳，肉質軟嫩，富有濃郁的牛肉香氣

牛五花 +199元（大份）

採用美國牛胸肉，含豐富的油脂，只要下鍋輕涮一下就可以享用，一入口就能感受到濃郁的油脂香氣在嘴裡爆開來，肉質也相當鮮嫩

牛小排 +899元（大份）

牛小排的單價比較高，不過份量也很實在，選用美國頂級無骨牛小排，有著美美的大理石紋油花，肉色呈現鮮紅色澤，約涮至5-7分熟，肉質鮮嫩多汁，帶有濃厚的牛肉香氣

豬五花 +239元

採用台灣豬五花，有著豐富的油脂，肉片厚度不薄，涮至全熟，肉質軟嫩不柴，吃起來也不會有腥味

輸贏三小拼盤 +599元

想要吃澎派一點可以選擇這道輸贏三小拼盤，可以選三種肉品（不包含梅花豬、雞胸肉、牛五花）或三種海鮮，拼盤內容物不能重複，糖糖選的是海鮮拼盤，裡頭搭配的是金目鱸魚片、東石蛤蜊及布袋蚵仔，份量約2-3人，海鮮都非常新鮮呢

吃完火鍋還有古早味把噗可以享用，口味依當天為主，愛吃蔬菜的朋友們，糖糖還蠻推薦這間位在台中金典綠園道第六市場中的蔬盈市場火鍋，每天提供40-50種新鮮食材，種類多樣化，還有多種不常見的食材，在蔬盈市場火鍋通通吃得到，不只蔬菜，對於肉品及海鮮也不馬虎，價格最低只要300元起即享蔬菜自助吧、特製滷肉飯、冰淇淋吃到飽