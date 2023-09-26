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津味肉圓｜江子翠附近好吃的肉圓，軟Ｑ軟Ｑ口感迷人

2023-09-26 10:25:07 布咕布咕 人氣：104
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2000篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：津味肉圓 板橋店
place新北市板橋區江寧路三段59號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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板橋江子翠附近的江寧路三段上

有一家高人氣的肉圓店

生意非常的好

味道又非常的不錯~

這麼受歡迎的店家就是今天介紹的

津味肉圓｜江子翠附近好吃的肉圓，軟Ｑ軟Ｑ口感迷人

津味肉圓店內環境

店家的室內空間乾淨又明亮

還有電視以及冷氣

以小吃店來說，非常的舒適

非常不錯的用餐空間

津味肉圓菜單

這裡的餐點以肉圓為主

另外還有粽子、四神湯以及一些羊肉炒麵類

種類算是非常的多

比起一般的肉圓店

多了炒麵類~

點好之後

通常要等一點時間

差不多三分鐘左右

因為客人非常的多

津味肉圓 2粒 40元

如果2粒吃不夠

還有3粒60元的大份

肉圓使用清蒸的方式

上面淋上甘甜清甜的醬油膏

用筷子一夾

肉圓皮軟Q軟Q

非常好入口

一口接一口

非常的軟又滑~

裡面的內餡

非常的鮮美又可口

非常好入口

豬腸湯 45元

湯頭非常的鮮甜

沒有任何的臭腥味

加上淡淡的薑絲提味

讓人一口接一口的喝

裡面的小腸份量

給的非常多

這樣子45元很划算

炒麵的話

味道還算OK~

只是羊肉的口感，不是很喜愛

如果有機會來到板橋江子翠

想吃好吃的清蒸肉圓

那麼這一家津味肉圓店

真的是很值得推薦的一家店哦

 

 

津味肉圓影片介紹

 

2023板橋美食懶人包

(直接點擊)

 

店名：津味肉圓

營業時間：12:00~20:00

地址：220新北市板橋區江寧路三段59號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

 夜間食堂老爹肉羹｜板橋宵夜必吃美食，好吃的滷肉飯小吃店！

 【板橋美食】板橋水粄｜絕對是附近居民才知道的隱藏版美食

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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