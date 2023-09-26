津味肉圓｜江子翠附近好吃的肉圓，軟Ｑ軟Ｑ口感迷人
2023-09-26 10:25:07 布咕布咕 人氣：104
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 板橋區
板橋江子翠附近的江寧路三段上
有一家高人氣的肉圓店
生意非常的好
味道又非常的不錯~
這麼受歡迎的店家就是今天介紹的
津味肉圓｜江子翠附近好吃的肉圓，軟Ｑ軟Ｑ口感迷人
津味肉圓店內環境
店家的室內空間乾淨又明亮
還有電視以及冷氣
以小吃店來說，非常的舒適
非常不錯的用餐空間
津味肉圓菜單
這裡的餐點以肉圓為主
另外還有粽子、四神湯以及一些羊肉炒麵類
種類算是非常的多
比起一般的肉圓店
多了炒麵類~
點好之後
通常要等一點時間
差不多三分鐘左右
因為客人非常的多
津味肉圓 2粒 40元
如果2粒吃不夠
還有3粒60元的大份
肉圓使用清蒸的方式
上面淋上甘甜清甜的醬油膏
用筷子一夾
肉圓皮軟Q軟Q
非常好入口
一口接一口
非常的軟又滑~
裡面的內餡
非常的鮮美又可口
非常好入口
豬腸湯 45元
湯頭非常的鮮甜
沒有任何的臭腥味
加上淡淡的薑絲提味
讓人一口接一口的喝
裡面的小腸份量
給的非常多
這樣子45元很划算
炒麵的話
味道還算OK~
只是羊肉的口感，不是很喜愛
如果有機會來到板橋江子翠
想吃好吃的清蒸肉圓
那麼這一家津味肉圓店
真的是很值得推薦的一家店哦
津味肉圓影片介紹
店名：津味肉圓
營業時間：12:00~20:00
地址：220新北市板橋區江寧路三段59號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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