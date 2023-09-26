★桃園景點★ 埔心牧場，最新亮點日式萌萌村開園了! 完整一日遊攻略分享(附園區地圖和交通方式)

埔心牧場最新亮點 超可愛日式萌萌村開園了🎏

萌萌村新開幕，歡慶動物們喬遷喜! 即日起到10/31門票只要半價就能入園！ 3歲以下或75歲以上直接免購票哦! 每年都來這玩好幾次，全新園區當然也不能錯過，這裡超適合週末一日遊全家同遊～非常大又超放電

🐄 埔心牧場

地址: 桃園市楊梅區幼獅路一段439號

營業時間: 09:00-17:00

🅿️ 汽車每台$100，機車每台$50

門票收費方式:

平日-全票/學生票200元/人，再送萌萌村免費體驗(原價400)

假日-全票/學生票250元/人，再送100元消費券(原價400)

牧場地圖和園區停車交通資訊

園區很大，地圖參考！很適合來這安排一日遊行程

L613有提供免費便民服務專車，從楊梅火車站出發可以直接抵達埔心牧場

乘車時間參考 https://yunbus.tw/#!route/TAO827

埔心牧場最新亮點-萌萌村

最新造景必拍推薦就是這五米高的萌萌村豚神，還有許多的日式造景，來這一秒飛日本~超級好拍！

來分享最新萌萌村亮點還有一日遊推薦怎麼玩🌟

開放入村體驗時間 9:00-12:00；13:00-16:30

平日免費入園，例假日入園體驗每人$100 (含餵食糧草)

萌萌村有牛仔驛站、水豚草居、萌寵草原和跑跳禪院等四大風格動物家園

第一區是水豚草居

有超可愛的水豚君可以近距離互動，記得不要餵食小隻的水豚，牠們吃牧草會消化不好喔!

第二區是萌寵草原

有很多的草泥馬和梅花鹿，可以超親近互動和餵食

這區還有打卡送黃金牧草的活動

第三區是跑跳禪院

有不同的山羊品種、麝香豬和袋鼠都在這一區，這區的動物們也都在籠內為主

除了可以近距離互動的動物外，也有在籠內的動物~小孩不敢太親近動物的家庭可以不要進入萌萌村，直接在外面也可以餵食喔!

萌村手作禮品店

來到埔心牧場不能錯過的當然就是鮮奶霜淇淋~超消暑的選擇!

禮品專賣店，有冷氣的店家姊妹倆進去都不想出來了! 彩繪存錢筒很優會居然只要$80，有時間的遊客很推薦可以去玩一下

賽金豬和賽福羊活動

入園門票有包括這押寶券，非常有趣可以下注得獎品喔！

比賽完會公告鐘獎名單，憑票券來領禮物

園區內有很多的小知識看板，邊玩邊學帶著孩子認識更多的常識

手工榨乳體驗 11:00、13:00、15:00 (假日加開09:30)

手工榨乳體驗，超推薦一定要來體驗的活動，行前會有介紹乳牛的認識和互動遊戲

活動開始時會讓每個遊客排隊去進行體驗榨乳，姊妹倆都覺得超有趣!

假日限定市集活動

遇到了萌萌妹出來一起拍照～超可愛

假日去除了市集擺攤活動外還會有一些限定的互動

官網公佈欄參考 https://www.pushin-ranch.com/news/12/

埔心牧場園區環境

這裡遊園環境超大，到處都很適合野餐，也有提供露營場地可以親子同遊住一晚喔！

純清湖划船 (體驗需另外購票)

踩天鵝的活動，可以繞湖悠閒欣賞一下景觀

戲水區 免換泳裝就能下去

喜歡玩水的孩子，可以下去消暑解涼一下

環場列車 每次$30/人

有提供中繼站可以下車，也可以直接繞一圈更認識園區的環境

租借協力車遊園 (另外收費)

帶長輩來可以租電動車，小孩有遊園車可以搭🚂另外還有DIY活動、開賽車、騎恐龍和套繩遊戲等

每次來都有不同的活動可以參加，我們過年時去還有手作卡片

重點整理分享最新萌萌村亮點推薦怎麼玩🌟

📍五米高豚神

超吸晴的拍照打卡點，日式風格一秒飛日本的五米高豚神

📍萌萌村動物互動

走進四大特色動物家園，超近距離的互動～有水豚君、羊駝、梅花鹿、袋鼠、麝香豬還有羊咩咩等都可以讓孩子貼近餵食哦！

📍可愛動物區互動(免費)

走進園區有可愛浣熊、兔子可以一起玩

📍動物運動場

可以參與賽金豬、賽福羊還有看牛仔趕羊活動

📍手工榨乳體驗

霏霓超喜歡可以體驗擠ㄋㄋ，她們覺得超有趣

現在萌萌村新開幕有門票優惠 ，可以把握特價期間來走走，入園建議早上開門或下午14:00後再進來，人潮比較分散不用都要排隊喔!

即日起到10/31門票只要半價就能入園！ 3歲以下或75歲以上直接免購票哦

🐄 埔心牧場

地址: 桃園市楊梅區幼獅路一段439號

營業時間: 09:00-17:00

門票收費方式:

平日-全票/學生票200元/人，再送萌萌村免費體驗(原價400)

假日-全票/學生票250元/人，再送100元消費券(原價400)

🅿️ 汽車每台$100，機車每台$50

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