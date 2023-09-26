（信義吃到飽）辛巴適麻辣鍋台北1號店～白晝之夜超狂麻辣火鍋吃到飽！泰國蝦、肋眼牛排、金色三麥、榴槤吃到飽～一人只要1219元～辛巴適菜單

辛巴適麻辣鍋台北1號店位於信義區ATT百貨內，上次來信義區看演唱會，我朋友就揪團要吃這一家，可惜我有事情沒有跟到~

吃完後朋友們讚不絕口，一直推薦我一定要朝聖，加上又看到這一檔升級D方案，享金枕頭榴槤吃到飽，金色三麥啤酒等昂貴食材吃到爽！

就讓我迫不及待立刻訂位預約，提前來這邊慶祝中秋節，一個人用餐也歡迎，只加收一百元鍋底費，單身族或全家大小一起來用餐都挺適合

全台多家分店北中南離島都吃得到，從澎湖起家對食材新鮮度相當講究，盡情享受到超美味的食材，來辛巴適準沒錯～

辛巴適麻辣鍋台北1號店

這次品嚐1號店，我本身就是ATT會員，經常收到辛巴適麻辣鍋優惠活動，之前也常來ATT看演唱會或參加活動~

在台北最熱鬧、最奢華的地方享受火鍋吃到飽，以為價格會非常貴，沒想到平日午餐只要819元起，超市和觀光客來台北吃爽爽！

不用一張鈔票就可以在信義計畫區吃爽爽，怪不得一到用餐時間就擠滿人潮，生意真的相當好～

10.7 Sat.☽ 06:00 p.m. ⇢ 10.8 Sun. ☼ 06:00 a.m.今年白晝之夜移師到信義區，來信義區參加白晝之夜活動前，就先來辛巴適補充滿滿體力

辛巴適全台分店

台北｜辛巴適麻辣鍋 台北市信義區松壽路12號5樓（信義ATT4FUN） 02-77379784（辛巴適) 11:00-22:00（下午不休息）

林口｜巴適經典麻辣鍋 桃園市龜山區文化三路318號 03-3280084 11:00-22:00（下午不休息）

新竹｜巴適經典麻辣鍋 新竹縣竹北市成功一街22號 03-6688246 11:00-22:00（下午不休息）

台南｜初巴適麻辣鍋 台南市東區中華東路一段88號 06-2086565 11:00-15:00、17:00-22:30

澎湖｜巴適經典麻辣鍋 澎湖縣馬公市中華路329號 06-9269968 11:00-15:00、17:00-22:00

澎湖｜巴適麻辣鍋 澎湖縣馬公市六合路19號 06-9261666 11:00-15:00、17:00-22:00

辛巴適麻辣鍋台北1號店設計相當用心，座位都有插座設計，充電相當方便，吃火鍋別忘了拍照打卡傳限動分享~

抽屜也有衛生紙、紙巾可以自由取用，餐具、夾子、勺子通通有，吃火鍋所需的餐具一應具全，一入座110分計時開始，馬上開吃囉！

辛巴適用餐環境/景觀

辛巴適麻辣鍋採用鮮紅設計，相當有東方的元素，非常吸睛令人眼睛為之一亮，過年來這裡過節充滿喜氣～

窗戶外直接就可以看到台北地標101，一旁就是微風南山百貨，邊欣賞信義區的繁華景致，邊享受好吃的辛巴適麻辣鍋，真的好幸福

辛巴適優惠活動(活動不定期更新請參考粉專)

【9～11月常態活動】來店用餐升級D方案享金枕頭榴槤吃到飽並且燒酒蝦火鍋、南洋榴槤火鍋 免費升級

【店內壽星常態活動】來店用餐，出示身分證件並升級「B或C或D方案」即享頂級帝王牛吃到飽。

【9月壽星活動加碼】只要提前1天訂位，並主動告知店家欲參加9月壽星真心北海道干貝自由活動，當天用餐出示身分證件並升級「#D方案」及加入辛巴適line官方好友，即享「真心北海道干貝自由吃到飽」

辛巴適菜單／辛巴適價目表

平日中午 819、919/人、平日晚上&假日全天 1019、1219/人

銀髮65歲以上半價、國小半價、4～6歲 100元、0～3歲 free

辛巴適多元支付

辛巴適麻辣鍋提供多元支付，不論刷卡、現金、全支付、悠遊付、街口、Line Pay、Apple Pay等通通都可以用喔～

辛巴適掃碼點餐

辛巴適麻辣鍋用掃碼點餐，快速又方便，也減少餐點點錯的機率，點的品項都清楚陳列，讓人一目了然～

辛巴適鴛鴦鍋

鍋底可以選擇兩種口味搭配成鴛鴦鍋，升級Ｄ方案還有特別的燒酒蝦火鍋、南洋榴槤火鍋可以免費升級唷～

不過第一次來吃，我想先嚐看看招牌的紅白湯頭，御膳香辣湯＋養生白味湯滋味特別美妙！

養生白味湯

辛巴適麻辣鍋養生白湯下了很多功夫，裡頭的中藥材放得超級多，湯頭喝起來韻味很深遠，濃醇的好滋味煮海鮮或蔬菜都很搭~

大小朋友都會愛不釋手的好滋味，想喝好湯來辛巴適就對了！一口接一口，吹著冷氣吃火鍋真的好幸福！

御膳香辣湯

香辣湯頭香麻不會嗆辣，加入很多中藥材熬煮，不會過於嗆辣，滋味相當溫順，辣度剛剛好～～

裡頭的鴨血滑嫩、豆腐吸滿湯汁，軟嫩的好滋味，吃起來更滿足，尤其漸漸入秋天氣轉涼，天冷吃暖呼呼的火鍋超幸福！

辛巴適肉品吃到飽

現點現切的新鮮肉品，嚴選絕佳的肉質，肉片份量十足，煮五分熟就相當美味，可以感受到滿滿的湯汁，一片接一片一吃就停不下來～

肋眼牛排

肋眼牛肉好吃到吃完還再加點，牛肉口感不會乾澀，肉質很有咬勁，不會有腥味，感受得到鮮甜的牛肉湯汁～

無骨牛小排

超大片的無骨牛小排，簡單涮個幾秒，粉嫩嫩的色澤，一塞入口中滿滿鮮甜湯汁，超美妙的滋味，令人幸福不已～

伊比利雪花豬

Ｑ彈口感很爽口的雪花豬肉，油花分布很均勻，口感不會油膩，爽脆的口感我好喜歡～豬肉不會有腥味，煮麻辣鍋超級搭～

辛巴適海鮮-泰國蝦/九孔鮑魚/野生大扇貝

吃完肉肉後當然不能少了海鮮，超大顆扇貝、飽滿的大九孔鮑魚、還有頭好壯壯的泰國蝦，通通都可以吃到爽~

鮑魚彈牙口感肉質好Q、扇貝很新鮮飽滿鮮甜、泰國蝦肉好彈而且很紮實，一系列的美味的海鮮不論煮紅鍋白鍋都很搭~

辛巴適蔬菜/火鍋料

大魚大肉之餘，當然不能少了蔬菜來搭配，讓肉品吃起來不會膩口，增加脆脆的口感，讓肉品跟海鮮變得更加好吃~

翠絲水蓮/美人菇/嫩豆包

清脆的水蓮口感很爽口、菌菇吸滿湯汁一口咬下好JUICY，豆皮煮麻辣超夠味，一口咬下噴出湯汁超級爽~

府城狀元魚

獨特的府城狀元魚有先炸過，鎖住魚肉的湯汁，煮麻辣鍋滋味相當美妙，還有高貴的石斑魚也千萬別錯過喔~

辛巴適炸物

鍋物已經夠豐盛了，沒想到自助區還有香噴噴的炸物，可口彈牙的炸蝦、外酥內軟的可樂餅，等候餐點上桌前，不妨可以先來自助區吃個夠~

辛巴適麵食

辛巴適湯底這麼用心，煮麵實在是何不過了，韓國泡麵、科學麵、王子麵、蒸煮麵、刀削麵、鍋燒麵、蔬菜拉麵等豐富選擇~

彈牙口感吸滿湯汁，再加上一點佐料，香噴噴的好滋味，讓人可以吃得超飽足~喜歡吃麵食的朋友，來辛巴適就對了

辛巴適佐料

辛巴適食材超美味，直接吃原味就相當讚，若口味重一點的朋友，也有多樣化的新鮮佐料可以取用！推薦加上新鮮的雞蛋，增添滑嫩的口感，讓肉片吃起來更加谷溜~

辛巴適啤酒喝到飽(喝酒不開車!未成年請勿飲酒)

沒想到還可以享受啤酒喝到飽，丹麥嘉士伯啤酒、美國百威啤酒、台灣金色三麥，三個品牌的啤酒通通喝到爽～

百威啤酒(喝酒不開車!未成年請勿飲酒)

百威是我朋友的最愛，每次看他都可以喝一手，相當順口，來辛巴適完全就對了，他可以享受百威喝到爽，一口接一口讓火鍋更好吃～

喝飽後等等要去夜店或續攤，就不用在自己掏荷包喝啤酒了，來趟辛巴適，一整天所需要的酒精，一站就已經攝取滿滿囉ＸＤ

丹麥嘉士伯生啤酒(喝酒不開車!未成年請勿飲酒)

我之前去丹麥就有特別去參觀嘉士伯啤酒廠，冰涼的生啤酒，喝起來很爽口，微微的苦味相當解膩，香氣十足也很適合配火鍋～

之前去丹麥喝之後就念念不忘，沒想到在辛巴適就可以喝爽爽，讓我好好回味一下北歐的超多美好回憶！

D方案 金色三麥啤酒(喝酒不開車!未成年請勿飲酒)

老闆太佛心，這個金色三麥啤酒在超商要價125元，來這邊喝個幾瓶就回本了，老闆你是不是在做慈善事業啊？？

啤酒有蜂蜜香氣，微微的甜味相當順口，完全不會苦澀，香氣十足，充滿蜜香好滋味，一口啤酒一口鍋物，吃得好幸福喔！

辛巴適飲品喝到飽

除了多款酒精飲品選擇外，還有獨特的無糖紫茶、蔬果汁、雀巢奶茶、HERSHEY'S巧克力冰沙、可口可樂、雪碧、沙士、FIN等選擇~

還有多款熱飲選擇，想喝冰的熱的通通都有，不論大小朋友來辛巴適，都可以吃飽喝足，下班放假聚餐，揪全家大小來辛巴適用餐，人人都滿意

辛巴適中秋限定-月餅/柚子吃到飽

這次用餐剛好是中秋節前夕，貼心的辛巴適提供多款應景的點心，飽滿多汁的柚子、我超愛的綠豆椪跟蛋黃酥，中秋節必吃的美食辛巴適都替我準備好了

辛巴適當季水果

辛巴適還提供當季的水果，芒果多汁口感細緻，不會有硬硬的纖維，酸甜的好滋味最適合當餐後甜點，促進消化超喜歡

辛巴適D方案 榴槤/榴槤生乳捲吃到飽

這次來辛巴適還有一大目地，就是要享受榴槤自由~不誇張我前幾天才在通化夜市看到賣榴槤，小小一份居然就賣599！

榴槤吃到飽

榴槤控來辛巴適無限量大口吃爽爽，我吃到全身都是榴槤味，滿足到不行，不愧是水果國王，果然名不虛傳真的好好吃喔～

榴槤生乳捲吃到飽

初階者也有榴槤生乳捲可以享用，榴槤味道不會太強烈，淡淡的香氣，細緻的內線，是榴槤控餐後絕佳蛋糕甜點選擇～

辛巴適冰淇淋吃到飽(哈根達斯/卡比索皇家俄羅斯冰淇淋)

吃火鍋不能少的還有冰淇淋！！！哈根達斯、卡比索俄羅斯冰淇淋通通吃到爽~多吃幾球就可以回本了XD

8種口味我都喜歡，特別推薦抹茶、巧克力、兩種搭配起來不會太甜，還吃得到巧克力顆粒，劃下辛巴適用餐最棒的句點

這次用餐經驗好滿意，怪不得朋友讚不絕口，下次去林口還想揪朋友體驗辛巴適的美妙滋味！推薦給大家來朝聖吃爽爽~

辛巴適麻辣鍋 台北1號店 5大特色

1.信義區超狂麻辣鍋吃到飽～最奢華方案只要1219元+10%，就可以享受榴蓮、金色三麥啤酒、泰國蝦、肋眼牛排、松阪豬、大扇貝、鮑魚、哈根達斯冰淇淋、百威啤酒等，上百種食材通通吃到飽～

2. 澎湖起家全台多家分店，臺北店絕佳地理位置，就在信義區最潮的att百貨內，一眼望出去還可以看到101，信義商圈週週都有活動，一年一度白晝之夜也在這，來辛巴適過節超應景，聚餐、辦活動絕佳好選擇👍

3.現切肉品顏色超顯眼，簡單涮幾秒，感受到滿滿肉汁在口中釋放，肋眼牛排、無骨牛小排都超喜歡～伊比利豬彈牙口感，沒有腥味，煮這個用心的養生白味湯及御膳香辣湯湯頭，不用額外沾醬就很好吃😋

4.尚青的海鮮辛巴適吃爽爽～鮑魚、扇貝彈牙不會過韌，QQ口感令人驚艷！泰國蝦新鮮又大尾，肉彈飽滿，吃起來超級過癮～頭一次吃到的府城狀元魚，炸過的魚肉吸滿麻辣燙精華，肉質細緻，讓人一塊接一塊

5.甜點除了高檔的哈根達斯及俄羅斯冰淇淋外，D方案還有金枕頭榴槤吃到飽，隨便一小塊就要599以上，來這邊享受榴蓮自由，中秋節還有應景的月餅、柚子可以歡慶佳節～同時還有金色三麥、百威等啤酒喝到爽，這一瓶在超商都破百元，多喝幾瓶一下子就回本了👍

💭店家資訊 辛巴適麻辣鍋 台北1號店

🏠地址: 台北市信義區松壽路12號5樓（信義ATT4FUN）

🚌交通: 捷運世貿站5分鐘

☎️電話: 02-7737-9784

⏰時間: 1100-2200 五六1100-2300（下午不休息）

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、行動支付、線上訂位 https://reurl.cc/xQX6l4

👛全台首創金色三麥喝到飽(喝酒不開車!未成年請勿飲酒) 、自帶酒水、飲料、免開瓶費、用餐時間110分鐘（自第一人進場起計時）一人用餐酌加收100元

💬官網: https://www.sinbasi.com.tw/

💬粉專: https://www.facebook.com/sinbasitaipei01/

👇Line@: https://lin.ee/YCEx2DQ

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406692069



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