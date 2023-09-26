+（台北燒肉吃到飽）神來一爐燒肉民生店～近百種新鮮食材吃爽爽！四人同行打卡送月見牛小排～當月壽星再贈碳烤豬肋排！神來一爐菜單

神來一爐在民生社區深耕已久~將近100種食材無限量吃到飽~只要745元起+10%就能吃到爽，這家絕對是松山超划算的吃到飽專賣店～

中秋節已經大爆滿一位難求，我特別提早帶家人來慶祝吃烤肉，全家都好喜歡神來一爐的新鮮食材，看到雙十又有活動，約好一起來慶生歡慶雙十假期！

堅持炭火烤肉最對味，雞、鴨、豬、牛、羊多款肉品通通有！沾上獨家15種配方調製醬汁，沾燒烤吃起來鹹甜不會膩，搭配生菜、泡菜一次塞入口中，滿滿烤肉湯汁好過癮～

嚴選食材品質絕佳，新鮮度一百分、現點現處理，低溫保鮮衛生度值得信賴！生食級干貝、大顆生蠔、美國Choice無骨牛小排、紐西蘭牛舌、台灣生啤酒，多款高檔食材大口吃

神來旗下有三個品牌，除了這次的「神來一爐」、還有「神來麻辣鍋」、及我很喜歡的「神來一鍋」，加入免費的OCAR會員，超多好康賺不完~

10/3(二)-10/31(二) 還推出優惠好康活動 1. 四人同行打卡送月見牛小排或煙燻鴨胸肉盤(2選1) 2. 當月壽星送碳烤豬肋排(2人同行限兌換1位，以此類推)

神來一爐位於民生東路上，我搭公車到新東街口就看到，地點相當好，交通非常方便，想吃神來一爐燒肉吃到飽真的很方便～

店內空間溫馨，平常日都大客滿，記得先提早預約，節省等候時間，沒訂位可是不容易吃到喔～

堅持傳統持炭火烤肉最對味，嚴選牛肉最佳部位，鮮嫩的肉質，多汁的口感，讓人一吃就會愛上的舌尖美味～

神來一爐燒肉菜單

神來一爐是自助式燒烤吃到飽，食材採取點餐方式超新鮮，分成每位745(+10%服務費另計)元及995(+10%服務費另計)元，兩種價位無限量吃到飽~

每次可以點十種品項，菜單上頭數字就是建議烹煮的熟度，剛出爐的好滋味，讓人一吃就愛上！

神來一爐燒肉OCARD會員/優惠活動

神來旗下有三個品牌，免費加入會員，3個品牌優惠一次賺飽飽~旗下的「神來一爐」、「神來麻辣鍋」、「神來一鍋」都挺不賴的，愛吃到飽的朋友千萬都不能錯過！

10/3(二)-10/31(二) 1. 四人同行打卡送月見牛小排或煙燻鴨胸肉盤(2選1) 2. 當月壽星送碳烤豬肋排(2人同行限兌換1位，以此類推)

碳烤豬肋排-10/3(二)-10/31(二)當月壽星兩人同行送1份

每個月都有各種壽星優惠好康，超大塊烤肋排在美式餐廳吃都要好幾百，來這邊慶生免費吃，肋排香嫩賭多汁，肉質不會有腥味～

看看我烤得超級好～金黃色澤相當誘人，肋排軟嫩多汁，肉質很有彈性，不用額外沾醬就好美味～

我超愛吃肋排，生日可以吃到肋排真的好幸福，還在苦惱要到哪裡慶生嗎？神來一爐是不錯的選擇！

月見牛小排-10/3(二)-10/31(二)四人同行打卡贈送

神來一爐的牛肉堅持選用美國Choice等級以上肉品，高品質一入口就吃得出來～活動期間四人同行打卡就送這高檔的肉品喔～

雙十活動限定活動的「月見牛小排」，以蛋黃的圓圈來呼應雙十節的數字0，烤到5分熟的美國Choice牛小排，沾上加入松露醬的蛋黃液一起吃，一入口滋味更美味、更鮮甜！

美國肋眼牛排

一整片完整的牛排原肉，烤到５分鐘搭配蒜片相當過癮～滿滿的牛肉湯汁充滿口腔，感受得到牛肉自然的香甜味～

美國無骨牛小排

油花也太漂亮了吧！這個高等級的無骨牛小排，簡單烤一下我喜歡３分熟，入口滿滿牛肉鮮甜湯汁，真的超屌～！

推薦要多點幾份無骨牛小排，這個在一般單點店，一份貴一點都要３００－５８０左右，來神來一爐輕鬆享有無骨牛小排自由～

紐西蘭牛舌(薄切)

牛舌超新鮮，薄切口感脆脆的，烤得一面出水，翻面一下子就可以起鍋，搭配自助區的蔥鹽，滋味相當對味，一片接一片～老闆再來一份！

十三香戰斧豬排

我很少吃這麼好吃的戰斧豬排，肉質相當濕潤，豬肉很嫩不會乾澀，而且沒有絲毫腥味，愛啃骨頭或大口吃肉一次就可以滿足~

神來一爐海鮮

多款新鮮限量的海產，這些在一般居酒屋都超貴，隨便幾顆就好幾百，來這邊享受海鮮自由，我花一張鈔票就可以成為海鮮富翁！

日本生食級干貝/北海道大扇貝

生食級干貝飽滿多汁，底下的湯絕對不能錯過，鮮味破表！！！軟嫩的干貝口感超級喜歡～推薦干貝控來朝聖

另一個也讓我好喜歡就是同樣來自日本的大扇貝，口感相當多汁又彈牙，扇貝超級有Ｑ勁，兩款貝類都好好吃喔，吃完立刻又加點

東石牡蠣(限量)/半殼生蠔(需熟食)

牡蠣也是我吃燒烤一定要點的！補足日常工作所耗損的元氣，飽滿多汁、鮮甜彈牙，絕佳的好滋味，吃完整個人蹦蹦叫

提醒烤牡蠣跟生蠔，記得不要放正中心最熱的地方，避免外殼爆開造成危險喔～

烤到打開就可以享用，牡蠣等他沸騰，一次一大顆SOHT掉真的好爽喔！彷彿大海就在眼前一樣，大海精華一次吃個夠！

神來一爐自助吧-小菜/水果

自助區有多款特製小菜，還有當季水果，吃烤肉比較容易膩口，所以別忘了拿些小菜搭配更清爽～

神來一爐佐料

因為肉質本身夠好，我覺得不用沾醬就很好吃，除了自助區的蔥鹽、桌面上的海鹽、孜然、胡椒鹽等調味粉外

店員還會提供一人一碟特製燒肉醬，這可是用15種香料特調的獨門配方，沾肉吃不會膩口，鹹中帶點甜甜，讓燒肉更加下飯，配飲品超速配～

神來一爐小菜

５種特製小菜我都很喜歡，多汁脆脆的醃蘿蔔、香辣帶點酸甜的韓式泡菜、清爽的韓式辣豆芽～

補充滿滿膳食纖維的酸溜木耳、香氣十足的醃生洋蔥，多款小菜搭配燒肉一起吃最對味！

包肉生菜

用包肉生菜，夾幾片剛起鍋的燒肉，搭配特製的清爽小菜，撒上點胡椒鹽，一次一大口吃下肚，超級多汁又不怕會油膩，大口吃神來一爐的燒肉真的好爽

神來一爐美味食材-醬燒肥腸/飛魚卵香腸/天婦羅

除了燒肉海鮮外，還有多款我喜歡的烤物，香Ｑ的甜不辣，魚漿比例很高，口感非常Q~

香腸滿滿的飛魚卵，口感會有啵啵的顆粒感，香噴噴的豬油香氣好美味~

豬大腸有先滷過，除去多餘的油脂，烤到金黃褐色，把香氣逼出來，Q彈相當有咬勁，怎麼可以連一般烤物都這麼好吃啊

神來一爐蔬菜-櫛瓜/杏鮑菇/烤飯糰

吃大魚大肉當然不能少了蔬菜跟主食，我推薦這個烤飯糰，長方形很好烤，吃得到粒粒分明的米飯，相當有飽足感~

杏鮑菇、櫛瓜充滿水份，搭配肉品吃相當爽口，吃燒烤也別忘了補充纖維素喔！

神來一爐烤甜點

吃飽後當然不能少了甜點，但我常常烤失敗，好在甜點會由店員協助烤，我只要放鬆品嚐就可以了～

我超喜歡的抹茶麻糬，Ｑ彈口感烤得澎澎的，外皮脆脆，裡頭ＱＱ，沾上煉乳跟花粉真的好讚喔！

芝麻年糕抹茶口味/烤冰淇淋/黑糖蕨餅

烤冰淇淋外皮脆脆的，裡頭冰冰涼涼，是相當特別的甜點選擇～

蕨餅則是可以直接享用，不用另外烤，Ｑ彈口感表面裹上黃豆粉，是很傳統的日式甜品！

神來一爐冰淇淋-卡比索冰淇淋/明治冰淇淋

吃完烤的甜點，冰淇淋當然也不能錯過，日本明治跟俄羅斯卡比索，兩大品牌一次吃個夠～

超過十種口味選擇，還有超好吃的甜筒餅乾，餅乾脆脆的口感，讓冰淇淋更加好吃！

我超級喜歡抹茶口味、芒果口味、巧克力口味等，我們11種口味通通都吃了一輪，冰冰涼涼好CHILL~

神來一爐水果

當季的可口水果都好新鮮，酸溜溜的百香果，可以搭配無糖綠茶坐成百香綠~

飽滿多汁的龍眼，超級爆炸甜，不過不要吃過量喔，不然很燥熱會上火喔!

台灣啤酒生啤酒(未成年請勿飲酒/喝酒不開車)

神來一爐居然還有生啤可以喝爽爽，冰涼新鮮喝起來更爽口~搭配燒肉有夠爽口，一口燒肉一口生啤真的好幸福~

神來一爐飲品

除了酒精飲品外，還有多款無酒精選擇，都是台灣人喜歡的知名品牌，可樂、雪碧、無糖茶、烏梅汁、飲用水、茶包、咖啡通通都有~

吃燒肉我最喜歡霈無糖茶，冰涼消暑又解膩，綠茶也可以搭配芭芒柳，百香果等蹦出不同的特調滋味~

神來一爐真的太好吃，我大力推薦，希望之後可以開更多店，讓這麼高ＣＰ值的好滋味遍地開花，四處都吃得到！

神來一爐燒肉 5大特色

1. 神來一爐生意強強滾一到用餐時間一位難求，超多公司團體都喜歡來這包場，將近100種食材、醬料、飲品、通通無限量吃到飽~745元起+10%吃到爽！

2. 嚴選食材品質絕佳，新鮮度一百分、現點現處理，低溫保鮮衛生度值得信賴！生食級干貝、大顆生蠔、美國Choice無骨牛小排、十三香戰斧豬排、紐西蘭牛舌，高檔食材大口吃

3. 堅持炭火烤肉最對味，雞鴨豬牛羊多款肉品通通有！沾上獨家15種配方調製醬汁，沾燒烤吃起來鹹甜不會膩，搭配生菜、泡菜一次塞入口中，滿滿烤肉湯汁好過癮～

4. 神來一爐出餐速度很快，店員眼色很好，忙碌中不失笑容，最後還會幫忙烤甜點，自助區有兩款知名冰淇淋、多款有糖無糖飲品、當季多汁水果，當餐後甜點相當幸福！

5. 神來旗下有三個品牌，「神來一爐」、「神來麻辣鍋」、「神來一鍋」，加入免費的OCAR會員~10/3(二)-10/31(二) 4人同行打卡禮/當月生日禮通通有，超多好康賺不完~

💭店家資訊 神來一爐燒肉民生店

🏠地址: 台北市松山區民生東路五段260巷1號

🚌交通: 民生社區內/公車新東街口站

☎️電話: (02)2753-5223

⏰時間: 1700-2400 週六週日 1130-1500 1700-2400

😪公休: 無休

💰消費: 只收現金、OCARD會員集點

💬官網: https://www.godhotpot.com/bbq

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063667913523

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406688537

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💭店家資訊 神來一爐燒肉永和店

🏠地址: 新北市永和區中正路492號

🚌交通: 近永和國小

☎️電話: (02)2928-8972

⏰時間: 1700-2400 週六週日 1130-1500 1700-2400

😪公休: 週三公休

💰消費: 現金

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