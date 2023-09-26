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＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！中秋節來這烤肉吃爽爽超方便～狸小路菜單

2023-09-26 13:46:19 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：126
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1368篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 仁愛區

造訪商家：狸小路燒肉專賣店
phone02-2425-525
place基隆市仁愛區愛二路43號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

回基隆找親戚吃美食，親戚大推薦搬新家的狸小路，這家網路評價超高的基隆首家燒肉店，傳香24年，是許多人基隆人充滿回憶的私房美味~

告別疫情開放觀光後，郵輪客人陸續來到基隆，加上行政院推出北北基桃1200月票，基隆觀光客越來越多，來基隆玩不論搭火車、客運、開車都超級方便！

這次回基隆就到狸小路提前開吃燒肉，提早度過中秋，有別於以前，現在新的狸小路，提供套餐、單點的豐富品項，左邊是燒肉部、右邊是日料部～

宛如到北海道偽出國一樣，徜徉日本狸小路、體驗舌尖上的美味，不論要自己烤頂級肉品，或者店家幫您烤好吃日本料理套餐，兩種消費方式一次都可以通通滿足喔！

趕快跟著燒肉控省錢王的腳步，一起品嚐這間搬新家的老字號燒肉店，到底肉質有多麼的優質、餐點多麼的用心、滋味有多麼的美味吧！

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路新地點真的更方便，從基隆東岸碼頭停車場３分鐘就到，離廟口、仁愛市場也只要3分鐘的路程，從基隆車站/海洋廣場走路過來也不用7分鐘

是許多外地觀光客用餐首選，廣受日韓、星馬、港澳國際旅客的喜愛，想吃多汁燒肉、尚青海鮮、創意料理，來狸小路包準很滿意~~

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路別於過往的消費方式，很多客人還不太熟悉，不過店內外都有清楚的介紹，讓我囉嗦一下再介紹一次~讓大家更清楚狸小路的消費方式

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

店內中間的禁止行車走道，劃分兩側，左手邊是炭火燒肉的燒肉部、右邊則是創藝日本料理的日料部，烤肉的坐左邊、日料的坐右邊，都想吃的坐中間(誤)XD

都想吃的就是我本人，所以選擇坐左邊的燒肉部，同時可以吃到燒肉跟日料雙倍的美味，回味一下我去日本北海道旅遊的滿滿幸福感~

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路燒肉部

燒肉部環境打掃得一塵不染，排煙效果相當好，店內不會有油煙味道，吃完身上也不會臭臭的，夾子、剪刀、餐具一應俱全，萬事俱備就可以輕鬆烤肉囉~

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路裝潢真的好用心，感受到店家想營造出日本的風情，門口矗立的櫻花樹造景，充滿日本的意象~店內木質的裝潢，有種懷念的居酒屋風情！

新址也是百年的老屋，本身就古色古香，充滿懷念的氛圍，在這邊用餐氣氛更加的好，餐點的美味更上一層樓了～～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路燒肉能在如此競爭的市場殺出一片天，靠著就是優質的肉品、豐盛的套餐、精湛的刀工、衛生乾淨的高品質，份量完全可以吃超飽～

吃美食可以細細享受，不用為了趕時間吃得很倉促，同時也可以減少不必要的浪費，我隨著年紀越來越大，也開始改變飲食習慣，更重視吃得好，而非只在意吃得飽～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路日本和牛饗宴 雙人餐2628元 每人1314元

先付九品、蔬菜砥家、燒鳥、燒肉盛合、炭燒海滋味、吸物、食事、甘物、飲料

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路特製醬料(可選辣)

堅持使用炭火烤肉，燒肉多了一股炭香，烤肉之前記得先用豬油刷一下網子，烤出來的肉多了一股油香，烤起來也會更加漂亮，燒肉更誘人！

吃燒肉醬料是靈魂之一，香甜不會膩口的烤肉醬，更提升燒肉的美味度～醬料有辣的跟不辣的選擇，沾上一點點就很夠味，非常下飯讓燒肉更好吃～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路招待熱茶

等候爐子熱的同時，店家堆出一杯杯的神奇食器，我乍看還以為是甚麼廚具，沒想到居然是茶壺，而且裡面居然還有活蹦蹦的金魚～

倒入溫潤的茶汁，裡頭的金魚宛如活的一樣，徜徉在杯子中樂逍遙～就跟我來狸小路用餐的心情一樣雀躍，喝杯好茶當開場，暖好身子就可以大快朵頤囉！

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

先付九品(九宮格日本小菜)

首先登場的九宮格先付九品，就令我眼睛一亮，擺盤相當用心，雙人分享不用打架，我最愛的茶碗蒸跟開胃沙拉有兩份，花枝丸、章魚燒也有兩顆可以SHARE~

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

茶碗蒸/沙拉/韓國泡菜/芥末章魚

茶碗蒸軟綿的口感，充滿高湯的精華，細緻質地吃起來好可口~清爽的沙拉不論配燒肉，補充滿滿纖維素，當開胃佳餚超適合~

韓式泡菜真的很猛，爽脆多汁，酸辣適中，搭配燒肉相當解膩清爽，這個泡菜好吃到可以單獨販售！

嗆辣的芥末章魚，吃得到章魚塊，彈牙ＱＱ的相當有咬勁，芥末香辣的好滋味，越吃越過癮，芥末辣度很能刺激味蕾，等等更有食慾大口吃燒肉囉

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

章魚燒/花枝丸/龍田揚(炸雞)

精緻的炸物烤物，讓飢腸轆轆的我先墊墊胃，外酥內嫩的龍田揚日式炸雞、加上黃芥末的章魚燒、彈牙的台灣特色小吃花枝丸，一份兩塊一人吃一塊感情不會散

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

燒肉盛合(日本宮崎A5霜降和牛、美國PRIME肋眼牛排、澳洲和牛後腿肉)

首先就要先來吃和牛囉～看看這個絕美的油花宛如雪花般，這個絕對是超高品質，烤到3分熟最剛好，可以感受到滿滿肉汁湧出口中，幸福的滋味難以用言語形容

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

澳洲和牛嫩肩

我先從和牛嫩肩開始享用，沒想到澳洲和牛也這麼好吃，刀工處理得很好，牛肉軟嫩的肉質，肥肉部分增添彈牙口感，這款和牛建議吃原味，感受到牛肉自然的鮮甜就好美味~

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

日本宫崎A5霜降和牛

我去過日本好多地方，就是沒有去過南九州，不用買機票飛大老遠，來狸小路就可以吃到產地直送的宮崎和牛，看看這個A5等級的油花~

宛如片片白雪般，超級迷人的色澤，牛肉花紋有夠誘人，烤到五分熟，一大片塞入口中，充滿牛肉的湯汁，搭配一點韓式泡菜超好吃~頂級美味有夠幸福！

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

美國PRIME肋眼牛排

除了日本和牛、澳洲和牛令我愛不釋手外，還有美國PRIEM等級的肋眼牛排，超厚肉質，鮮甜肉汁，烤到5分熟，用剪刀切成一塊一塊，超嫩超美味~

很少吃到這麼好吃的牛排，不會乾柴，口感極佳、完全不怕會咬不斷，簡單的調味就可以感受到滿滿肉汁，愛吃牛排的朋友一定要來朝聖！

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

PRIME級穀飼牛舌

超漂亮的薄切牛舌，厚度抓得剛剛好，烤到一片金黃色，表面出水，就可以開始享用了～彈牙爽脆的口感，牛舌吃起來好Ｑ唷！搭配上頭的蔥鹽享用好速配～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

牛舌粉嫩嫩色澤，超級新鮮的肉質，色澤絕美，感受到牛肉鮮甜湯汁，好吃到值得再來一盤的可口牛舌，推薦愛吃牛舌的朋友必點～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

美國黑牛橫膈膜

橫膈膜的肉質軟嫩，相當多汁，吃日本燒肉我都一定要點橫膈膜，這個選用美國黑牛高等級肉品，烤到兩面金黃色澤，濕潤的口感、鮮甜的湯汁，一片接一片，一吃就停不下來～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

燒鳥(台灣放牧雞腿肉/山椒雞軟骨)

除了牛肉深得我心之外，雞肉也是必點的好滋味～放牧雞腿肉Ｑ彈肉質、雞軟骨脆脆的很爽口，雞肉不會有腥味，沾上狸小路燒肉醬更美味～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

雞腿肉超厚實，一咬下滿滿湯汁，軟嫩口感不會甘柴；雞軟骨爽脆口感佳，補充滿滿營養素，口感相當豐富，吃起來更過癮～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

蔬菜砥家(茄子、櫛瓜、茄子、蓮藕、紅椒)

肉品相當好吃，不過搭配蔬菜一起享用更加爽口，新鮮多汁的蔬菜，鮮甜的好滋味，讓肉品不會油膩，多款蔬菜好料，讓口感更加豐富～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

櫛瓜濕潤爽口、茄子軟嫩口感佳、杏鮑菇多汁、紅椒鮮甜不會苦、蓮藕脆脆的很清爽～搭配頂級的肉品，不會油膩感，一吃就會愛上～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

炭燒海滋味(甜美大白蝦/極鮮大干貝)

到基隆怎麼能少了海鮮呢？肥美巨大的海鮮，鮮蝦、干貝通通都不能錯過，兩種海味一次吃個夠～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

蝦子要烤到黑黑焦焦的，更能鎖住蝦子的湯汁，彈牙的蝦肉口感，非常誘人，鮮甜的好滋味，讓人一尾又一尾～

相反地干貝則是煮５分熟，軟嫩的口感，鮮甜的好滋味，干貝本身的甜味破表，滋味超幸福一吃就愛！

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路大魚大肉一次滿足，透過燒烤方式，更能引出食物自然的美味，同時又多了一股炭香氣，狸小路燒肉真的太好吃了～

愛吃美食的朋友，來基隆絕對要來狸小路報到，基隆也有許多朋友，還沒有吃過轉型後的狸小路，推薦大家一定要來這吃飽飽

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

甘物飲料(水信玄餅/雪花酥/伊勢黑豆抹茶)

當然不能少了餐後甜點，套餐自製水信玄餅、精緻的雪花酥、解膩超香黑豆抹茶，體驗日本茶文化的特色甜點，一口好茶一口甜點好滿足～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

水信玄餅

脆脆水信玄餅，手工製作，裡頭的醃櫻花，增添獨特的香氣，搭配黃豆粉跟黑糖增添風味，讓甜點吃起來更加美味～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

雪花酥(抹茶、草莓、蔓越莓)/伊勢黑豆抹茶

還有３種口味的雪花酥，草莓、蔓越莓、抹茶一次滿足，搭配解膩的伊勢黑豆抹茶，除去口中的油膩感，劃下最棒的用餐休止符～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路日料部

別以為只有燒肉而已唷，還有日料部的美味也不能錯過～裝潢有種日本喫茶店的東西混合風格，套餐及單點消費方式，不用動手自己烤，一上桌就可以大口開吃

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

精選套餐創藝日料680元-XO香旨戰斧豬排

我看很多人推薦精緻套餐，豐富的品項一次就能吃飽飽，餐點料理超用心、食材挑選非常嚴格，就是要給客人吃到讚不絕口的好料

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

香噴噴的戰斧豬排，一次就有兩大支，烤得火候剛剛好，肉質軟嫩多汁，一口咬下充滿香氣，帶點XO醬微辣，吃起來更加涮嘴，JUICY肉質我好愛喔~

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

季節綜合刺身＋升級188元

來基隆當然不能少了崁仔頂新鮮的魚貨，厚切生魚片魚肉大塊，軟嫩的的肉質、鮮甜的滋味，沾上芥末醬油更能引出生魚片的美味
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旗魚、鮭魚、花枝等生魚片

頗有彈性的旗魚、軟嫩油脂豐富的鮭魚、彈牙爆甜的花枝，當季魚貨不定期更新，讓人每次來都可以體驗到基隆漁港的美好~

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先付-櫻花蝦佐山藥豆腐

開胃料理櫻花蝦佐山藥豆腐，上頭一絲絲的山藥，搭配櫻花蝦，出乎意料之外的和諧，跟軟嫩的豆腐一起入口，相當爽口吃起來不怕有沉重負擔~

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御膳鮮味土瓶蒸 

另一個超驚豔的品項就是土瓶蒸，用料超豐富，把食材的精華通通熬煮到湯裡頭，看看這個帶點琥珀色澤的高湯，喝上一碗整個人精神抖擻，補足滿滿的元氣~

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

食事-蕈菇釜鍋飯

主食當然也不可馬虎，一整組釜鍋端上桌，米飯加入蕈菇吸滿醬汁，相當有特色的釜鍋飯料理，一般日式店家相當少見~

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

米飯香Q粒粒分明，吸滿了醬汁跟蕈菇的美味，鹹鹹甜甜的好滋味，會讓人一吃就愛上的好滋味~

大小朋友都會喜歡，鹹中帶甜，單吃就很美味，如果搭配戰斧豬排一起享用，更澎湃，一口豬排一口釜飯超滿足
＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

套餐-招牌珍珠奶茶

飲品選擇很國際化，日本啤酒、韓國燒酒、台式珍奶通通有，不論想喝熱的、冰的、有糖、無糖多種選擇任君挑選～

這杯現做的珍奶，珍珠非常Ｑ彈口感我很喜歡，奶茶甜度抓得剛剛好，乳香跟茶香的互相襯托，互不搶戲，吃燒肉搭配冰涼飲料頗有解膩的效果

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套餐-熱茶

除了冰飲當然還有熱的茶飲，現點現沖香氣逼人，超漂亮的歐風茶壺裝飾，讓人有種在歐洲喝下午茶的奢華感～

吃燒肉、日料搭配無糖茶飲，清爽又不會膩口，一喝就會愛上的好滋味，搭配狸小路料理真的好適合喔

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路燒肉優惠活動

狸小路跟台北燒肉相比，食材高貴價格不算昂貴，相當用心製作的料理，讓人吃過一次就會愛上～

還有多重不定期推出的優惠好康，讓人三不五時就想來報到，推薦大家中秋、雙十連假就來基隆大快朵頤吧！文末附上詳細菜單供大家參考喔～

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路燒肉部菜單

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狸小路日料部菜單

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

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＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

狸小路燒肉專賣店 5大特色

1.基隆第一家燒肉店-狸小路，1999年創立至今在地深耕超過20年，搬到新址後進駐百年建築內，交通更方便、裝潢超漂亮，左邊是燒肉部、右邊是日本料理部，兩種日系的美味餐點一次吃個夠～

2.食材挑選相當講究，崁仔頂の漁獲、日本A5和牛、超嫩戰斧豬排、特色蕈菇釜飯、自製水信玄餅，豐富餐點選擇，不僅是在地人回訪率超高的人氣店家，更吸引超多日韓、港澳、星馬觀光客專程來朝聖

3.中秋節、雙十假期吃一波燒肉爽一下，燒肉套餐品項豐富，從九宮格先付到水信玄餅樣樣都是驚艷！使用高品質進口肉品，和牛入口即化、肋眼軟嫩多汁，不用跑到台中吃燒肉套餐，基隆狸小路就可以吃得到～

4.日料部創藝料理，日式套餐一人一份，不用動手烤，一上桌就可以立刻開吃～帶點微辣戰斧豬排，軟嫩多汁肉質，可以刺激食慾！升級尚青生魚片，來基隆就是要大口吃海味｜特色釜飯超美味，鹹中帶甜香噴噴，大小朋友都喜歡😘

5.不愧是基隆大好評的人氣餐廳，在地深耕靠著好味道，擄獲基隆人的味蕾，中秋節來這報到準沒錯，不論要自己烤的燒肉部，或直接大口開吃的日料部，兩種美味任君挑選，快打電話訂位，全家一起來體驗舌尖上的美味喔

＊（基隆燒肉）狸小路燒肉專賣店～狸小路創始店深耕超過20年！

💭店家資訊 狸小路燒肉專賣店
🏠地址: 基隆市仁愛區愛二路43號1樓
🚌交通: 基隆車站10分鐘
☎️電話: (02)2425-5252
⏰時間: 1130-1500 1700-2200 六日 1130-2300
😪公休: 無休
💰消費: 現金、信用卡、線上訂位
👛優惠: 不定期優惠活動~請參考粉絲專頁活動資訊
💬官網: https://lixiaolu-roastpork.weebly.com/
💬粉專: https://www.facebook.com/tanukikoji?locale=zh_TW
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406688925
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