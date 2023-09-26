九月真的是個好月份,不僅是一年一度中秋團圓月

還是我家寶貝的生日月呢！

生日當然要換個髮型讓自己的形象煥然一新

心情也會跟著愉悅起來

去到髮廊之前總是會擔心，染這個顏色適合我嗎？

來 【VS Hair】salon

由 SAM設計師分析自己的臉型與適合的髮型髮色

好的髮型直接幫寶貝完美修飾臉型

躲在頭髮裡的耳圈染搭配齊劉海真的很有型

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【VS Hair】salon

位於台中市西屯區台中市黎明路三段103號（近朝馬轉運站

門口就有機車停車位

開車附近也有很多公有停車格

店內明亮時尚簡約設計

營造專業舒適的整染燙護髮型環境

長廊型的空間

位子與位子間距設計很大

每個位子鏡面後面就可以放衣物設計

另一側中後段則為

躺式頭髮沖洗區與廁所空間

還有超親人的汪喵人陪著我們

設計師Sam除了本身累積多年的美髮經驗

每月每週仍是不斷地吸收新知識，學習新的技術

仔細了解顧客的需求，給予我們最真實的建議

想要擁有一頭健康秀髮及亮麗髮型

當然要找有著專業、經驗、技術的美髮大師Sam

寶貝想要繼續留一下頭髮 又想變化一下髮色,但不想整頭漂 有熟悉專業值得信賴的設計師就是一個好 跟設計師SAM說完,寶貝只需滑手機追劇 就可以靜待變美了 漂髮,染髮階段 設計師sam細心仔細而且快速地在每根頭髮刷上染劑 並在進行每一次動作時都會不時詢問有無不舒服的地方 對於色彩的拿捏很專業細心 整個漂染髮過程..只要有沖洗就一定會上護髮品.. 對頭髮變色後的保養讓人很放心

紫紅加一點淺灰進去，整體看起來更有造型不死板

氣質也跟著提升了

秋日陽光下帶著秋風輕拂

整個人的氣質還有仙度完全不一樣

我這熟女老媽這次也拜託設計師SAM

在我的短白髮中幫我小漂一下

不管是年輕小資女或是像我這種資深熟女

想染髮又怕太高調的水水們，絕對可以來找VS HAIR SAM

可以盡情揮灑自己想要的髮型色彩

時髦率性的俐落線條

減齡感十足的髮色讓我超滿意

細緻的層次

讓我的秀髮再現迷人輕盈感

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VS. hair salon 粉絲頁

地址：台中市西屯區黎明路三段103號

電話:04-24520392

手機0920343000

IG @vs__hair

營業時間:12:00 - 21:00 (週一公休)