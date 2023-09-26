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> 圖文創作 > 台中西屯區染髮 || 台中西區護髮||台中西區剪髮 || 台中西屯區護髮||【VS Hair】salon 剪護染一次完成 ♥️輕爽/時尚/有型 整個人的氣質還有仙度就會完全不一樣！

台中西屯區染髮 || 台中西區護髮||台中西區剪髮 || 台中西屯區護髮||【VS Hair】salon 剪護染一次完成 ♥️輕爽/時尚/有型 整個人的氣質還有仙度就會完全不一樣！

2023-09-26 14:53:38 jaicyjy 人氣：110
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：646篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：VS. hair
place台中市西屯區福星北一街76號
作者本次評價：
4.95
環境設備
5.00
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
5.00
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台中西屯區染髮 || 台中西區護髮||台中西區剪髮 || 台

九月真的是個好月份,不僅是一年一度中秋團圓月

還是我家寶貝的生日月呢！

生日當然要換個髮型讓自己的形象煥然一新

心情也會跟著愉悅起來

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去到髮廊之前總是會擔心，染這個顏色適合我嗎？

【VS Hair】salon

由 SAM設計師分析自己的臉型與適合的髮型髮色

好的髮型直接幫寶貝完美修飾臉型

躲在頭髮裡的耳圈染搭配齊劉海真的很有型

IMG_9535.JPG

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【VS Hair】salon 

位於台中市西屯區台中市黎明路三段103號（近朝馬轉運站

門口就有機車停車位

開車附近也有很多公有停車格

IMG_8656.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店內明亮時尚簡約設計

營造專業舒適的整染燙護髮型環境

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長廊型的空間

位子與位子間距設計很大

每個位子鏡面後面就可以放衣物設計

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另一側中後段則為

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躺式頭髮沖洗區與廁所空間

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還有超親人的汪喵人陪著我們

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設計師Sam除了本身累積多年的美髮經驗

每月每週仍是不斷地吸收新知識，學習新的技術

仔細了解顧客的需求，給予我們最真實的建議

想要擁有一頭健康秀髮及亮麗髮型

當然要找有著專業、經驗、技術的美髮大師Sam

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寶貝想要繼續留一下頭髮

又想變化一下髮色,但不想整頭漂

有熟悉專業值得信賴的設計師就是一個好

跟設計師SAM說完,寶貝只需滑手機追劇

就可以靜待變美了

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漂髮,染髮階段

設計師sam細心仔細而且快速地在每根頭髮刷上染劑

並在進行每一次動作時都會不時詢問有無不舒服的地方

對於色彩的拿捏很專業細心

整個漂染髮過程..只要有沖洗就一定會上護髮品..

對頭髮變色後的保養讓人很放心

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紫紅加一點淺灰進去，整體看起來更有造型不死板

氣質也跟著提升了

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秋日陽光下帶著秋風輕拂

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整個人的氣質還有仙度完全不一樣

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我這熟女老媽這次也拜託設計師SAM

在我的短白髮中幫我小漂一下

不管是年輕小資女或是像我這種資深熟女

想染髮又怕太高調的水水們，絕對可以來找VS HAIR SAM

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可以盡情揮灑自己想要的髮型色彩

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時髦率性的俐落線條

減齡感十足的髮色讓我超滿意

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細緻的層次

讓我的秀髮再現迷人輕盈感 

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 VS. hair salon粉絲頁

地址：台中市西屯區黎明路三段103號

電話:04-24520392 

手機0920343000 

IG @vs__hair台中西屯區染髮 || 台中西區護髮||台中西區剪髮 || 台

營業時間:12:00 - 21:00  (週一公休) 

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