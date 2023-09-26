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【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO店) - 新竹網美必訪的泰式餐廳，用餐環境超美服務超棒

2023-09-26 15:12:39 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：130
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：568篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Lady nara新竹SOGO店
phone03-533-9589
place新竹市東區中央路239號2F(新竹SOGO百貨2F)
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.00
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【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

 

曼谷新泰式料理 Lady nara 是米其林推薦泰式料理NARA Thai Cuisine的姐妹品牌，在英文和泰文皆代表女人的意思，這間店在曼谷擁有最強網美餐廳的美譽，店內走的是慵懶舒適風，使用籐椅和植物等南洋風格，來到這用餐彷彿真的置身於泰國一樣，它們的輕食、鹹食、甜點和飲料都別具風格特色，很值得來品嘗看看。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

▲Lady nara 門口上方有個金色質感的招牌，門前有一整排候位座位。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

▲入內後被分隔島的花卉和彩繪玻璃所驚豔，不說還以為是哪間高級的西餐廳。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

▲店內用餐空間不算非常寬敞。桌椅排得有些緊密但不到壅擠，靠窗的籐椅座位區最具特色。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

▲吧檯座位區使用大理石顏色的白色布置，工作區域內潔白得幾乎沒有汙漬，看起來非常舒服。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

▲入座後直接使用手機掃QR code點餐。

 

Lady nara 菜單：(圖片轉自官網)

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

▲我們這次點了雙人套餐和一份單點，兩大兩小這樣吃剛剛好。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

越南涼拌雞絲：這道前菜使用酸酸甜甜的泰式特製醬汁去涼拌，醬汁味道超棒非常開胃，雞絲份量給得很足，肉質滑嫩完全不會乾柴。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

泰式鴛鴦(冰)：為泰式奶茶和咖啡的混合，茶香味和咖啡味都極為濃郁，表面的奶蓋喝起來很綿密。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

冰淇淋泰式紅茶：冰淇淋為香草口味，融化後和香醇的紅茶完美融合，茶香味和奶香味都很出色，這間店的飲料給過！

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

芒果汁(少冰)：加入會員送的芒果汁，芒果汁不是使用化學濃縮果汁而是100%純芒果汁，可以喝到芒果的纖維，芒果甜度也很高。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

香茅白酒蛤蠣義大利麵：白酒蛤蠣義大利麵常吃到，泰式風味的義大利麵則是加了香茅這個香料，讓口味更有層次，蛤蠣肥美多汁，義大利麵麵條口感彈牙，餐點整體很有水準。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

香茅炸雞：香茅跟炸雞一起炸過有脆脆的口感，炸雞外觀金黃酥脆，肉質也極為軟嫩。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

▲很特別的是還吃得到炸過的木耳，口感酥酥的非常刷嘴。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

綠咖哩牛腩飯：這道菜的辣度為小辣到中辣程度，濃郁的椰香綠咖哩與牛腩、半熟蛋一起搭配非常絕配，牛腩肉質較有嚼勁，使用的白飯為粒粒分明的泰國米。

 

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO

泰式椰香海鮮燉飯：海鮮燉飯有蝦仁、蛤蠣、小捲三樣海鮮，海鮮食材新鮮，小捲吃起來有脆度不會粉粉的，燉飯的米心是屬於完全煮透的，很適合幼兒食用。

 

 

 

雞蛋糕短評：服務人員非常親切友善，會不斷關心食物口味是否需要調整，食物整體而言很有水準，口味有調整至台灣的味道不會太鹹太辣，飲料也很好喝，用餐環境也很優。

用餐環境★★★★☆
餐點★★★★☆    
服務★★★★★
CP值★★★


Lady nara美食資訊：

地址：新竹市東區中央路239號2樓
電話：035339589
官網：https://ladynara.com.tw/
營業時間：11:00–21:30(周一~周四、周日)
11:00–22:00(周五、周六)
停車場：有
服務費：有(10%)
廁所：有
刷卡：有
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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延伸閱讀： 新竹巨城美食文章

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

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