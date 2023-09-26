【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO店) - 新竹網美必訪的泰式餐廳，用餐環境超美服務超棒

曼谷新泰式料理 Lady nara 是米其林推薦泰式料理NARA Thai Cuisine的姐妹品牌，在英文和泰文皆代表女人的意思，這間店在曼谷擁有最強網美餐廳的美譽，店內走的是慵懶舒適風，使用籐椅和植物等南洋風格，來到這用餐彷彿真的置身於泰國一樣，它們的輕食、鹹食、甜點和飲料都別具風格特色，很值得來品嘗看看。
▲Lady nara 門口上方有個金色質感的招牌，門前有一整排候位座位。
▲入內後被分隔島的花卉和彩繪玻璃所驚豔，不說還以為是哪間高級的西餐廳。
▲店內用餐空間不算非常寬敞。桌椅排得有些緊密但不到壅擠，靠窗的籐椅座位區最具特色。
▲吧檯座位區使用大理石顏色的白色布置，工作區域內潔白得幾乎沒有汙漬，看起來非常舒服。
▲入座後直接使用手機掃QR code點餐。
Lady nara 菜單：(圖片轉自官網)
▲我們這次點了雙人套餐和一份單點，兩大兩小這樣吃剛剛好。
▲越南涼拌雞絲：這道前菜使用酸酸甜甜的泰式特製醬汁去涼拌，醬汁味道超棒非常開胃，雞絲份量給得很足，肉質滑嫩完全不會乾柴。
▲泰式鴛鴦(冰)：為泰式奶茶和咖啡的混合，茶香味和咖啡味都極為濃郁，表面的奶蓋喝起來很綿密。
▲冰淇淋泰式紅茶：冰淇淋為香草口味，融化後和香醇的紅茶完美融合，茶香味和奶香味都很出色，這間店的飲料給過！
▲芒果汁(少冰)：加入會員送的芒果汁，芒果汁不是使用化學濃縮果汁而是100%純芒果汁，可以喝到芒果的纖維，芒果甜度也很高。
▲香茅白酒蛤蠣義大利麵：白酒蛤蠣義大利麵常吃到，泰式風味的義大利麵則是加了香茅這個香料，讓口味更有層次，蛤蠣肥美多汁，義大利麵麵條口感彈牙，餐點整體很有水準。
▲香茅炸雞：香茅跟炸雞一起炸過有脆脆的口感，炸雞外觀金黃酥脆，肉質也極為軟嫩。
▲很特別的是還吃得到炸過的木耳，口感酥酥的非常刷嘴。
▲綠咖哩牛腩飯：這道菜的辣度為小辣到中辣程度，濃郁的椰香綠咖哩與牛腩、半熟蛋一起搭配非常絕配，牛腩肉質較有嚼勁，使用的白飯為粒粒分明的泰國米。
▲泰式椰香海鮮燉飯：海鮮燉飯有蝦仁、蛤蠣、小捲三樣海鮮，海鮮食材新鮮，小捲吃起來有脆度不會粉粉的，燉飯的米心是屬於完全煮透的，很適合幼兒食用。
雞蛋糕短評：服務人員非常親切友善，會不斷關心食物口味是否需要調整，食物整體而言很有水準，口味有調整至台灣的味道不會太鹹太辣，飲料也很好喝，用餐環境也很優。
用餐環境★★★★☆
餐點★★★★☆
服務★★★★★
CP值★★★
Lady nara美食資訊：
地址：新竹市東區中央路239號2樓
電話：035339589
官網：https://ladynara.com.tw/
營業時間：11:00–21:30(周一~周四、周日)
11:00–22:00(周五、周六)
停車場：有
服務費：有(10%)
廁所：有
刷卡：有
外送：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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