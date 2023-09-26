40年燒臘老店，肉量滿滿有誠意，加肉吃起來更過癮｜新店名門燒臘

「名門燒臘」是開業超過40年的港式燒臘老店，本來有三間店（其中一間還是台劇《華燈初上》的拍攝地）；PEKO這回品嚐了多款燒臘，最喜歡咬下會發出卡滋聲的脆皮燒肉，肉質軟嫩且油脂豐潤，除此之外，可遇不可求的烤鴨腿、叉燒也是表現得可圈可點；近期，「名門燒臘」也開始跟熊貓外送合作，碰到大太陽、下雨天想吃美食又懶得出門只要在家動動手指，美味的燒臘便當就直接幫你送到家。

原文出處：名門燒臘

「名門燒臘」目前在台北有兩家店，分別位於台北市伊通街跟新北市新店中正路上，PEKO這回造訪的是「名門燒臘新店店」，鄰近捷運七張站（1號出口），出站後過馬路沿著北新路二段直走，看到安全帽店右轉中正路，再走個2分鐘就到了。

雖然生意很好，但店面外觀跟內用環境都很簡樸，就是鐵皮老屋來著，沒有特別裝潢，相較於其他燒臘店用餐環境就...但因為份量實在，口味不錯，每到用餐時間人潮總是絡繹不絕，是在地人強力推薦的新店燒臘便當店。

等餐的時候可以先去包酸菜、辣蘿蔔乾、辣椒醬油跟熱湯。

鴨腿可遇不可求，想吃鴨腿飯務必早點來。

鴨腿飯＋脆皮燒肉

即使外帶悶了一陣子，這油亮鴨腿依然超誘人，皮香肉嫩，裏頭還保有肉汁，讚！

脆皮燒肉是網友大推，PEKO看店家介紹中提到脆皮燒肉是由獨家12種香料配置，10道工序，長達6小時的製作，才能有漂亮的黃金脆皮，而且不誇張，都悶超過半小時，咬下還會發出卡滋聲，肉質軟嫩油脂豐潤，相當美味，重點是加一份只要45元，讓PEKO吃得超級滿足！

酸菜脆口開胃，辣蘿蔔乾香辣夠味。

米飯軟硬適中，除了原本的醬汁，你還可以跟酸菜、辣蘿蔔乾、油蔥跟辣椒醬油混著一起吃。

「名門燒臘」近期也開始跟foodpanda熊貓外送合作，碰到大太陽、下雨天想吃美食又懶得出門只要在家動動手指，美味的燒臘便當就直接幫你送到家。

人氣精選

燒肉叉燒飯套餐、三寶飯套餐、三燒飯套餐、油雞腿飯套餐、燒肉鴨飯套餐、鴨腿飯套餐（套餐皆附湯／飲料）

點個拼盤來加菜

油雞腿、美味雙拼、鴨腿、燒鴨1/4隻、老火例湯一碗

如果你是口味偏重的朋友，透過熊貓外送點「名門燒臘」一定要勾選「辣蘿蔔」，然後在備註打上：加酸菜跟油蔥，這樣才能吃到在店裡內用或外帶一樣的口味跟配料哦！

原文出處：名門燒臘

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