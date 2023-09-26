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> 圖文創作 > 每天「限量」販售炸全雞便當、1元雞腳，老闆你真的有賺嗎？｜鵝有雞燴

每天「限量」販售炸全雞便當、1元雞腳，老闆你真的有賺嗎？｜鵝有雞燴

2023-09-26 17:51:07 PEKO 人氣：117
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窩客好文

PEKO

發表篇數：217篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鵝有雞燴
phone09-3063-1657
place桃園市龍潭區龍元路23號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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鵝有雞燴」是小有名氣的龍潭便當店，每天限量的炸全雞便當，讓小小的便當店還沒開始營業就開始排隊，除了炸全雞便當，1元雞腳也是必買，這到底是什麼價格，便宜到傻眼，老闆你真的有賺錢嗎？

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原文出處：鵝有雞燴

 

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每到熱門用餐時段就是大排長龍，廚房裡的炸鍋更是沒停止過，一鍋起，一鍋又下，跟打仗一樣。

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大家都是衝著炸全雞便當，平常一個雞腿便當就要90元起跳，這裡直接給你一隻炸全雞，竟然只要150元。

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１元雞腳

雞腳一支１元，這是什麼價格，比炸全雞便當還誇張，因為內用是直接入座等餐，很多客人都是30支起跳再買，但PEKO是事後才看到1元雞腳，又不想再排隊，就沒點到，亂可惜的！

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是重達1kg的新鮮小土雞，去掉雞頭後，炸到外皮金黃香酥，看起來就讓人食欲滿滿。

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炸全雞一隻130元，而炸全雞便當150元，等於加20元，就多了一個便當的概念；「鵝有雞燴」有提供手扒雞的手套，品嚐炸全雞前記得拿，不然會滿手油哦！

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不要以為炸全雞只有顏值，內在也是不錯的，外酥內嫩，一掰開雞肉還保有雞汁。
 

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雖然醃過的雞肉單吃就有味道，但偏淡，建議到醬料區加點胡椒鹽、辣粉會更好吃。

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這個就是加了20的便當，有4樣菜跟白飯，口味就普普，不要想太多。

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白飯上有淋滷肉汁，白飯軟硬度也嘟嘟好。

 

原文出處：鵝有雞燴

 

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文章多為 美食、旅遊 部落格-http://pekosay.com 粉絲團-https://www.facebook.com/pekoblog 經歷簡介-https://pekosay.com/blog/post/43860046 ※商業合作文章皆會在文內告知讀者※ 如有興趣合作，歡迎mail到：peko721@hotmail.com
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