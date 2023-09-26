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> 圖文創作 > 超帥法國主廚坐鎮！4.8顆星的隱藏版早午餐、法式甜點店｜三峽L'arbre de Vie

超帥法國主廚坐鎮！4.8顆星的隱藏版早午餐、法式甜點店｜三峽L'arbre de Vie

2023-09-26 18:11:50 PEKO 人氣：138
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窩客好文

PEKO

發表篇數：217篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三峽區

造訪商家：L'arbre de Vie(無肉料理)/早午餐/下午茶/可頌
phone02-8672-0026
place新北市三峽區大德路316號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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三峽早午餐吃哪間？「L'arbre de Vie」是開幕不久的三峽蔬食（提供五辛素和蛋奶素餐點）、三峽義法餐廳，主廚來自法國，可頌、麵包、法式甜點是「Larbre de Vie」的強項，除此之外，也有提供義大利麵、手工披薩、手工漢堡以及各式冷熱飲；兩層樓的寬敞用餐環境，不只適合情侶約會，也很適合多人團體聚餐；雖為蔬食餐廳，但因口味都不錯，就算是平常吃葷的也會喜歡哦！

L'arbre de Vie.三峽早午餐.三峽美食.三峽下午茶.三峽可頌.三峽蔬食.三峽北大美食.

原文出處：三峽早午餐

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餐廳位於三峽大德路上的北大爵仕悅社區一樓，鄰近北大高中、台北大學，距離你我熟悉的三峽老街有一大段距離，所以PEKO直接將它歸類在北大美食

如果你是外地的朋友可搭乘851、917、922、943公車到「鼎禮社區」站下車，步行1分鐘即可抵達「L'arbre de Vie」，如果你跟PEKO一樣是板橋人，可以搭到捷運永寧站再轉乘917、922公車前往，只需5站10分鐘；開車的朋友從國道3號樹林交流道車行5分鐘就能抵達，車子可停在Times停車場(大學路218號)或路邊停車格。

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每樣看起來都好好吃哦！

可頌是「L'arbre de Vie」的明星商品，很多人會特別前來購買，甚至能堪稱是三峽可頌專賣店了！

目前麵包類的商品都有提供宅配服務，有興趣的可以私訊「L'arbre de Vie」的FB粉絲團跟IG，除此之外，也有配合UberEats外送。（FBIG

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而這些好吃的可頌、麵包以及甜點都出自這位帥氣的法國大廚之手。

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L'arbre de Vie」有兩層樓，一樓有大片落地窗，坐在這裡用餐可以享受自然的採光，不過，如果遇到正中午，太陽可能有點大，怕曬黑的記得２樓比較合適。

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PEKO造訪這天是平日的下午，看到蠻多客人享用完午餐後坐在店裡聊天（雖說有限時90分鐘，但如果沒客滿，不會趕人）。

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二樓的環境寬敞舒適，加上木質桌椅、植栽點綴，給人一種悠閒愜意的感覺，不論是情侶約會、姊妹淘聚會或團體聚餐都非常適合。

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可頌早午餐

原味可頌、起司歐姆蛋、炒香菇、生菜沙拉、希臘優格，看起來豐富且營養均衡。

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文章一開始PEKO就有提到「L'arbre de Vie」是三峽可頌專賣店，不少饕客都是衝著可頌來的，漂亮的金黃色澤讓人看了就食慾大開，外層酥脆內裏鬆軟，刀子一切下去還帶著清脆的聲響，香甜可口，越嚼越香。

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希臘優格上面淋了「L'arbre de Vie」自己炒的糖漿，入口綿密滑順，PEKO超愛。

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整份早午餐盤，最讓PEKO驚豔的是炒香菇，鹹中帶點甜味，切成細條狀口感超級好，讓PEKO吃到跑去問店員裡頭加了什麼，店員說大廚將香菇加了一點點楓糖炒至焦糖化，所以入口有迷人的香氣跟甜味。

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L'arbre de Vie」的生菜用的是貝比生菜，這是當季蔬菜的幼苗嫩葉，口感很嫩，沒有太多的草味，所以成本較高，通常只有五星級飯店或餐酒館才會使用，沒想到會在這裡的早午餐盤中品嚐到，實在是太讓人意外了，而且生菜上面淋的酸甜油醋醬也是主廚自己做的哦！

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歐姆蛋裡有添加了高達起司丁，一入口蛋香、起司香在口中爆發，甜滑嫩的歐姆蛋打趴過去吃過的所有早午餐店。

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瑪格麗特手工披薩

披薩是8吋的大小，適合1~2人享用，手工餅皮口感軟Q有嚼勁，口感一級棒，搭配上自製的番茄醬、滿滿的莫札瑞拉起司，真的很欠吃！

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玫瑰拿鐵

充滿少女心的一杯飲品，絕大多數喝到的玫瑰拿鐵都是加調味糖漿，而「L'arbre de Vie」的玫瑰拿鐵是真的加了乾燥玫瑰花，甜度不高，還蠻大人味的。

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西西里咖啡

常看文章的朋友應該知道PEKO對西西里咖啡情有獨鍾，「L'arbre de Vie」的西西里咖啡是氣泡版來著，酸香清新的，炎炎夏日來上一杯，既開胃又解膩。

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提拉米蘇

L'arbre de Vie」的提拉米蘇跟PEKO以往吃到的不太一樣，沒有手指餅乾底，可以拿著湯匙一口挖到底，超優雅、超柔軟，用舌頭一抹就化開了，提拉米蘇這樣的呈現方式讓人有點小驚喜，搭配咖啡更是絕配。

原文出處：三峽早午餐

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