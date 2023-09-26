中和南勢角阿達阿永咖啡廳：不限時咖啡廳、提供WiFi和插座，低消一杯飲料，享受優質咖啡時光

阿達阿永咖啡廳春嶺店是一家位於熱鬧街道後巷的咖啡廳

提供微森林系的空間氛圍，讓您可以在這裡讀書、工作或者只是享受片刻的休息

該咖啡廳提供精選的咖啡、特調茶飲、手工甜點以及早午輕食

這家名為阿達阿永的咖啡廳坐落在南勢角大樓巷弄內，是個不拘束的咖啡聚會地點

只要點一杯飲料，你就可以盡情享受這裡的氛圍，還可以待到天荒地老XD

店家有wifi、插座、真的是很佛心，引了許多附近的居民

包括婆婆媽媽、上班族，以及姐姐妹妹們前來這裡度過愉快的下午茶時光

阿達阿永咖啡廳

電話：02 8668 2018

營業時間：10:00~22:00

地址：新北市中和區捷運路37號(全聯正後方)

我和我媽媽一起去南山福德宮燒香祈福，禮拜完後就順道來到阿達阿永咖啡廳，享受一下美味的下午茶

我們點了一份黃綠檸檬派，真的是好吃極了

黃綠檸檬派酸酸甜甜的滋味真是讓人陶醉，酸度也剛剛好，讓我非常喜歡

鐵觀音乳酪蛋糕的底層通常是松軟的蛋糕體，吃起來乳柔軟、綿密的口感

加入了鐵觀音茶葉，鐵觀音乳酪蛋糕通常具有濃郁的茶香味道，這款必點

我點了我愛的抹茶歐蕾，濃郁的抹茶香直接充滿了我的口腔，這就是我愛的口味

阿母點的美式咖啡，苦澀就是經典代表

阿達阿永咖啡廳菜單

用完的餐具要自己拿去回收台，有提供免費的wifi、插座

阿達阿永咖啡廳的2F環境寬敞，採光也很明亮

1F的座位區屬於長形的，很適合筆電族來這裡辦公

沙發區只有2個，物依稀為貴，所以很難坐到

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