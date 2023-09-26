2023 桃園美食初訪 桃園陳記涼麵蒜味肉羹I桃園美食I桃園小吃I桃園涼麵I桃園肉羹I桃園必吃I附近美食 - 理智派的生活手札

【桃園陳記涼麵】如何前往

桃園陳記涼麵蒜味肉羹位於建新公園附近，附近鄰近桃園火車站與國二大湳交流道。這邊提供兩個前往的方法給大家參考

搭乘火車：搭乘火車的朋友，可以於桃園火車站下，走路或於火車站租車皆可，距離約為1.6公里。

自行開車：自行開車的朋友，可以於國二大湳交流道下後，約莫3-5分鐘即可抵達。

【桃園陳記涼麵】停車位置

桃園陳記涼麵蒜味肉羹附近沒有停車場，兩旁畫為黃線。再往前一點有建新公園，可以停在公園附近。

【桃園陳記涼麵】菜單價位

桃園陳記涼麵蒜味肉羹沒有實體菜單(不太確定，當時跟老闆娘詢問的時候她是說直接看牆壁點)。主要販售的有涼麵、乾麵、肉羹類等，還有湯品、小菜和紅茶可以搭配。

價格的部分，麵類與羹類大概50-60元左右；甜不辣有分大小碗，分別為50與60；涼麵也是，分別為45與55；湯品部分則25-50元，小菜則是一樣35元。整體價格可以說是非常親民。

【桃園陳記涼麵】餐點評價

這次我們兩個人前往，點的東西沒有特別多，僅有涼麵(小碗)、蒜味肉羹麵、甜不辣(小碗)、豬耳朵、蘿蔔、豆腐與紅茶等。這邊我就主要介紹涼麵、肉羹麵和甜不辣。小菜的部分就是看到甚麼吃到甚麼，中規中矩；而紅茶則是一般早餐店的紅茶。

涼麵(小碗) – 餐點評價

涼麵上來的時候有種小時候的涼麵感，一開始以為40元份量偏少，吃了一下才發現其實還算可以。口味上出乎意料的古早味，是那種記憶中上學時期時吃到的濃郁芝麻涼麵的味道。個人覺得這款是我的MVP，小碗吃完超級想再多點一碗外帶。吃法上建議可以搭配他們的招牌麻辣醬，麻而不辣的口感讓整個涼麵有種畫龍點睛之效，很不錯。

蒜味肉羹麵 – 餐點評價

蒜味肉羹麵吃下去真的毫無意外，濃郁的蒜味很暴戾的衝出。如果你本身很喜歡蒜味入菜，這款大概是我目前吃過最蒜味的肉羹吧…。整體羹湯喝起來偏甜，搭配蒜味蠻有記憶點的。提醒一下，如果你是帶曖昧的人來吃，請務必避開此款或是記得使用口氣清晰劑。

甜不辣(小碗) – 餐點評價

甜不辣也是傳統到不行的甜不辣，醬汁甜鹹甜鹹但不會過膩。這款蠻適合搭配清湯，吃完甜不辣後沖入收尾，會是一個蠻好的結尾。只可惜我們點的餐點有點多，湯完全喝不下XD。

【桃園陳記涼麵】初訪心得

會找到這家桃園陳記涼麵蒜味肉羹主要是因為我們要前往機器人觀光工廠的路上，由於天氣較為炎熱想說選一下清爽的來吃。於是乎就近找了家陳記涼麵來吃。當天時間是平日中午，一開始停好車的時候走到門口發現還有位置，有點擔心是不是踩雷。殊不知入座後人潮絡繹不絕，原來八成都是來外帶一碗涼麵和羹湯的人。這樣的搭配也給大家參考，看起來是在地人的吃法。老闆娘的服務態度也非常熱情，整體而言真的是令人意外的好吃。新竹周一通常好多店家休息，這家看起來會是我偶爾可以跑上來小確幸一下的口袋名單。之後二訪和三訪時，再來看看口味是否有改變(希望不要…)。

【桃園陳記涼麵】店家資訊

名稱：桃園陳記涼麵蒜味肉羹

時間：06:30-14:00 (周二公休)

電話：03-3623189

地點：330桃園市桃園區建新街277-1號

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