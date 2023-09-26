公園旁的不起眼小店，卻藏著「義」想不到的美味｜Ch17 pasta 義式餐廳

「CH17 pasta」是開幕不到一年的永和義式餐廳，老闆是一對年輕兄弟檔，不只愛吃美食，對料理也很有想法，跳脫以往義式料理的食材搭配，大膽融入了台式料理才會看到的食材，給人意外的驚喜，餐點中使用的鹹、甜醬料都是手工自製的，短時間就累積不少好評，在Google評論中更有4.9顆星的高分，有經過不妨坐下來品嚐這間永和美食的新生力軍！限時８折優惠

原文出處：CH17 pasta

「CH17 pasta」位於永和安樂路，新北永安公有市場對面，鄰近捷運永安市場站，出站後步行8分鐘即可抵達，自行騎車或開車前往的朋友也不用擔心停車問題，門口有機車位，開車的朋友可將愛車停到國立台灣圖書館的地下停車場或路邊停車格；飽餐一頓後還可到四號公園散步消食。

白牆、木桌、灰椅，裝潢簡約大方又帶點溫馨感，很適合家庭聚餐或姊妹淘、情侶約會，除此之外，也有提供包場服務，詳情可詢問老闆。

凱薩沙拉

不要以為這只是普通的沙拉，裏頭還加了用蜂蜜和糖炒過的培根，不只多了一股香氣，還增添了口感，凱薩醬的部分也是自製的，濃郁卻不膩口，會讓人不自覺的把整盆沙拉都吃完。

法式玉米濃湯

將玉米跟蔬菜打碎做成的玉米濃湯，雖然少了玉米的顆粒感，但滑順好入口，不過，一定要趁熱喝，冷掉風味大打折，切記！

培根雞腿捲

先烤後煎的培根雞腿捲搭配藍莓醬這組合還蠻特別的，雞腿肉軟嫩多汁、中間櫛瓜絲清爽、外層煎培根鹹香，搭配酸甜的藍莓醬不只中和了肉品的油膩感，也多了股果香味，很涮嘴！

白酒嗆辣蒜蝦麵

很少看到一份義大利麵上頭有五隻鮮蝦，而且個頭還不小，真的是下重本來著；雖然這道加了乾辣椒、朝天椒、辣椒絲，但入口只有香氣沒有嗆辣感，麵條軟硬適中，以簡餐小店來說算是佳作了。

話說用餐結束後老闆詢問餐點是否合口味，PEKO跟老闆提議將蝦殼去除再上桌，比較方便食用，老闆卻解釋到特別用帶殼鮮蝦是為了煸出蝦油，這樣清炒的義大利麵味道會更好，果然隔行如隔山，PEKO完全沒有想到這點，汗顏！

金蒜絲瓜蛤蜊燉飯

這應該是PEKO第一次在義式餐廳看到＂絲瓜＂這超台味的食材，然後菜單上還標著＂限量＂兩個字，毫不考慮就點了，傳統的絲瓜蛤蜊搭配上濃郁白醬，再撒上手炒蒜酥、新鮮蔥絲，雖用西式的手法烹調，但口味卻很台式，濃郁中多了股清爽，鮮、甜、香同時在口中爆發，台菜西吃，中西合併不僅毫無違合感，還意外契合。

義式燉飯好不好吃，除了醬汁調味、配料搭配，米粒感也很重要，米粒過硬不行，米粒過軟像粥也不行，這裡的燉飯雖然不是將生米粒直接下鍋炒至熟透，但有保留PEKO在乎的米粒感，年輕主廚的功力還蠻讓人意外的。

藍莓氣泡飲、手炒黑糖歐蕾

因為升級Ｂ套餐所以有兩杯60元的飲品（紅茶、青茶、水果醋），也可加價點其他飲品，照片中的兩杯都是另外加價的。

藍莓氣泡飲添加的是主廚自製的藍莓醬，不只漸層視覺美，味道也不錯；手炒黑糖歐蕾很香，但甜度對PEKO來說高了些。

芝麻奶酪

雖然看起來有點普通，但一入口，綿密的奶酪、濃郁的芝麻醬，有讓PEKO驚了一下，超乎預期的美味。

巧克力磅蛋糕

雖然上桌時老闆說是磅蛋糕，但PEKO覺得也有點像布朗尼，口感介於兩者之間，香氣濃郁，微甜不膩，私心覺得如果來球冰淇淋會更讚！

原文出處：CH17 pasta

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