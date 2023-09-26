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> 圖文創作 > 人氣五號起司蛋糕專門店在微風北車二樓有快閃店了！

人氣五號起司蛋糕專門店在微風北車二樓有快閃店了！

2023-09-26 20:35:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：125
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窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：422篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：No.5 CheeseCake
place台北市大同區北平西路3號2樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃超好吃的夾心脆餅

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

人氣五號起司蛋糕專門店在微風北車二樓開限時快閃店啦！現場除了有各種蛋糕甜點外還有超適合當伴手禮的曲奇餅乾跟夾心脆餅！

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

奶油堅果夾心脆餅

和以往看到的脆餅不太一樣，五號起司蛋糕使用貓舌餅乾，帶微微奶香之外還很薄脆！酥脆的奶油脆餅加上口感滿分的核桃，本來就很有吸引力！口味有三種唷！

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

◽️甜橙黑可可

黑巧克力、糖漬甜橙丁、手炒焦糖核桃

香濃可可帶點香橙香氣。

◽️草莓生巧乳酪

白巧乳酪、粉紅草莓生巧、手炒焦糖核桃

少女心噴發草莓脆餅，帶草莓香好喜歡這個！

◽️焦糖核桃乳酪

白巧乳酪、手炒焦糖、手炒焦糖核桃

焦糖控必選的口味！不會太甜很剛好。

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

華爾滋曲奇

新品曲奇餅乾一打開就迫不及待想開吃！口感酥鬆脆很有層次感，吃多也不會太膩口耶😽

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

◽️ 鹽味奶油乳酪

入口的cheese奶香及溫和鹹味，一下吃了好幾塊！

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

◽️提拉米蘇

基底咖啡曲奇餅乾加上苦甜可可粉，很成熟又細緻的一款，是三款裡面我最喜歡的。

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

◽️濃黑可可

超級巧克力控直接給過！濃郁可可風味帶點微苦，當下午茶最適合不過！

[ 台北美食 ] No.5 CheeseCake-人氣五號起

送禮超方便而且常溫就可以保存

快閃店至 11／30唷！

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📍 臺北市大同區北平西路3號2樓

（ 南二門左側手扶梯上樓 ）

🚉 #捷運台北車站站

🕰 10:00-22:00

文章標籤

台北美食 台北美食推薦 美食推薦 ㄩㄐ吃の圓滾滾🍍 新開幕 下午茶 台北下午茶 no.5cheesecake5號起司蛋糕專門店 台北車站 台北車站美食 微風北車二樓 南二門左側二樓 奶油脆餅 曲奇餅乾 提拉米蘇餅乾 濃可可餅乾 鹽味奶油餅乾
 
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