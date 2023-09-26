人氣五號起司蛋糕專門店在微風北車二樓有快閃店了！

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃超好吃的夾心脆餅

人氣五號起司蛋糕專門店在微風北車二樓開限時快閃店啦！現場除了有各種蛋糕甜點外還有超適合當伴手禮的曲奇餅乾跟夾心脆餅！

奶油堅果夾心脆餅

和以往看到的脆餅不太一樣，五號起司蛋糕使用貓舌餅乾，帶微微奶香之外還很薄脆！酥脆的奶油脆餅加上口感滿分的核桃，本來就很有吸引力！口味有三種唷！

◽️甜橙黑可可

黑巧克力、糖漬甜橙丁、手炒焦糖核桃

香濃可可帶點香橙香氣。

◽️草莓生巧乳酪

白巧乳酪、粉紅草莓生巧、手炒焦糖核桃

少女心噴發草莓脆餅，帶草莓香好喜歡這個！

◽️焦糖核桃乳酪

白巧乳酪、手炒焦糖、手炒焦糖核桃

焦糖控必選的口味！不會太甜很剛好。

華爾滋曲奇

新品曲奇餅乾一打開就迫不及待想開吃！口感酥鬆脆很有層次感，吃多也不會太膩口耶😽

◽️ 鹽味奶油乳酪

入口的cheese奶香及溫和鹹味，一下吃了好幾塊！

◽️提拉米蘇

基底咖啡曲奇餅乾加上苦甜可可粉，很成熟又細緻的一款，是三款裡面我最喜歡的。

◽️濃黑可可

超級巧克力控直接給過！濃郁可可風味帶點微苦，當下午茶最適合不過！

送禮超方便而且常溫就可以保存

快閃店至 11／30唷！

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📍 臺北市大同區北平西路3號2樓

（ 南二門左側手扶梯上樓 ）

🚉 #捷運台北車站站

🕰 10:00-22:00

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