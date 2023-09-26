跑來豆花店點早午餐？點早午餐就送豆花一碗，古早味豆花、方形粉圓、炒糖水全都自己做！

跑到豆花店吃早午餐？

這間豆花店不是只有豆花精彩！還加入新創意把手工豆花加到早午餐裡，除了早午餐拼盤加入豆花，現在點早午餐還送一碗豆花，喜歡吃肉肉就點三隻小豬早午餐，有松阪豬肉、名燻培根與德式香腸，超澎湃「極選MIX眾豆花」加起來有9種料耶～

果核豆花鄉(勤美店) 在哪？

果核豆花鄉在台中有兩間分店，分別是勤美公正店與一中中華店，看到橘白扛棒這間就是，距離PARK2草悟廣場步行約6分鐘，汽車可停放勤美誠品綠園道，吃飽回程可以逛逛～

地址：台中市西區公正路141號

營業時間：10:00~20:30

在地營業8年手工豆花！

果核豆花鄉座位數不多，但裝潢簡潔典雅，開放式廚房可看到製作過程，比起來傳統豆花店，這用餐環境自然是好多了，牆面的插畫很可愛，也很適合拍照～

最熱門的是窗邊位置！超適合拍照～

桌上立牌是期間限定豆花！「小美小姐」有手工綿豆好花、綜合QQ圓、香草冰淇淋與手炒焦糖漿！看起來也不錯～

果核豆花鄉 菜單

菜單MENU選擇很多！放上來給大家參考，除了招牌手工豆花、仙草與飲品，還有熱壓吐司、早午餐，手工豆花55元起、選三料自由配65元、熱壓吐司只要55元，早午餐有三種選擇～

◎菜單、營業時間依照現場為主，食記內容僅供參考。

除了現金結帳還能LINE Pay、街口支付、全支付～

自助區的湯匙、筷子、叉子都分類收整齊～

開放式廚房很乾淨！餐點都是現點現做，營業8年早有一套SOP，部分食材都會秤重，確保每個份量都一樣。

現點現煎雞腿排好香！雞皮煎到焦香赤赤，最喜歡這種～

豆花自己磨自己做！

特別選用非基因改造黃豆，先泡水數小時，接著研磨成漿做成豆花，別看小小一間豆花店，這真的是用職人精神在做豆花，自己把關品質最安心～

這的粉圓不是圓形！是自家手工做成的方塊粉圓，熟客幾乎都會點豆花加粉圓，顆顆粉圓看起來好Q滑～

文火炒焦糖液

豆花與配料都放齊！就能倒入手工炒煮的焦糖水。

豆花還附一杯新鮮水果喔！

豆花自己做！豆乳當然也是自己來～

點早午餐就招待豆花！

「招待30元豆花一份」活動時間只到10/31

小雞農場 早午餐

早午餐就是那麼吸引人！每樣食材配料都來一點，一整盤看起來就很豐富，有黑松露可頌、油醋沙拉、雞腿排、冷麵、滑蛋、芝麻海帶、乾煎時蔬與豆花，早午餐皆附麥香紅茶或豆乳，仔細一看！早午餐還加了豆花～好特別的吃法。

油醋醬就是那麼酸香開胃，水果醬搭配生菜沙拉也好吃。

Q軟冷麵加上特調酸辣醬，有滿滿泰式風味，這冷麵會越吃越開胃耶～

一吃就知道是舒肥雞，加上特製辣椒醬醃漬，單吃就很有味道，雞腿排好軟嫩呢！

黑松露可頌看起來有點焦，吃起來不會喔！外層酥脆裡面有嚼勁好吃，乾煎時蔬有櫛瓜、玉米筍，單吃原味就好吃都是自然鮮甜味～

香嫩滑蛋一下就被小孩吃光！經典炒蛋炒不會過老，真的有滑嫩～

你沒看錯！這真的是豆花，火鍋加豆花我是吃過，早午餐加豆花還是第一次吃，豆花細緻滑順、豆香濃郁，放在早午餐搭配一起吃特別養生。

三隻小豬 早午餐

這一份早午餐名字很可愛！就叫三隻小豬！光是肉品就有三種，松阪豬肉、名燻培根與德式香腸，愛吃肉肉朋友，點這份就對了，除了隨餐飲料，現在點早午餐還送豆花，太划算了～

松阪豬肉上層有點微酥感，肉質Q脆好吃，有點鹹味的名燻培放到可頌上，一口咬下更夠味，德式香腸彈脆可口，這盤吃起來好有滿足感～

醇濃豆乳．麥香紅茶

早午餐附贈一杯飲料！當天現煮豆乳100%無添加，沒有防腐劑、消泡劑和香精成份，無糖豆乳香醇豆香強烈，麥香紅茶很像古早味紅茶，適合小朋友～

早午餐送30元豆花！

這碗是經典中的經典！方塊粉圓Ｑ彈香軟，豆花很有古早味，大口吸入滑順又細緻，除了嘴巴都是黃豆香，香甜不膩口的糖水也重要。

極選MIX眾豆花

這一碗豆花超有料！有手工豆花、包料芋圓、手工芋圓、方塊粉圓、紅豆、愛玉、薏仁和花生，加上一杯新鮮水果粒，加起來有9種料，這一碗75元我覺得很值得，有新鮮水果就是加分～

當季水果紅龍果切成小粒狀，和其它配料大小差不多，可以一起吃進去！紅豆粒粒分明挺綿密，花生仁有自然奶香氣，加上豆花碎冰一起吃，是一碗很實在的豆花點心～

手洗愛玉很滑嫩、芋圓偏軟，這顆手工包餡芋圓特別珍貴，就只有一顆！外層是Q彈地瓜圓包芋頭泥～

古早味甜品經過包裝後，視覺更起來更甜蜜美味～

＊果核豆花鄉一路從小攤變成店面！從豆花、豆乳到配料品質都有把關，能自己做就自己來，現在點早午餐就送古早味豆花，吃完一整份好有飽足感，吃飽還能去勤美誠品綠園道逛逛～

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果核豆花鄉 分店資訊

◎果核豆花鄉｜勤美公正店

◎果核豆花鄉｜一中中華店

電話：0909-127321

地址：台中市北區中華路二段151號

營業時間：10:00~20:30



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