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> 圖文創作 > 下午時刻，晚餐宵夜，必吃的炸物點心，鮮脆多汁的杏鮑菇，自然香甜的地瓜，真的超唰嘴!!【CIA CIA FU甘梅薯條 (彰化和美店)】

下午時刻，晚餐宵夜，必吃的炸物點心，鮮脆多汁的杏鮑菇，自然香甜的地瓜，真的超唰嘴!!【CIA CIA FU甘梅薯條 (彰化和美店)】

2023-09-26 20:54:31 young的窩(食在好遊趣) 人氣：122
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窩客好文

young的窩(食在好遊趣)

發表篇數：617篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：cia cia fu甘梅薯條
phone09-8887-0621
place彰化縣和美鎮鎮彰美路6段142號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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說到炸地瓜，這家【cia cia fu甘梅薯條】絕對稱的上是第一把交椅吧！雖說每家分店販售的品項有些許不同，但招牌的甘梅薯條仍是最大賣點，外表薄酥，香甜軟綿，真的是非常討喜的炸物點心。

cia cia fu甘梅薯條】在彰化和美也開了一家分店，醒目的橘色招牌，搭配可愛的微笑地瓜圖案，樸實的攤車型態店面，雖然沒有華麗裝潢或擺設，但有最實在的美味炸物。

販賣的品項除了招牌的甘梅薯條外，新鮮現炸的杏鮑菇，還有炸物良伴的飲料跟碳酸汽水，品項單純，來店不怕選擇障礙！(試賣期間有優惠活動，小確幸記得要把握！)

(優惠活動結束與否請以店家公告為主，謝謝！)

點餐後，櫥窗中陳列的薯條會再回炸，這樣吃起來才會更加的酥脆美味。而杏鮑菇則怕若先預炸起來放著會出水，屆時便無法再回炸，店家說為了確保品質，所以杏鮑菇一律現點現炸喔～。

而另一個重點，【cia cia fu甘梅薯條】使用的是紅肉的66號台農地瓜，經農家採摘後新鮮直送，每日現炸現賣，品質跟口味絕對都沒話說！

因此每每經過看到攤車裡滿滿的地瓜跟炸物的香氣，就是會不自覺的被吸引，不論是下午時刻或是晚餐後的宵夜點心，都好想來一份啊~~。

言歸正傳，將回炸後的地瓜薯條經過甩油機將油脂甩出來，這樣吃起來不但較無油膩感，而且口感也更酥香，現炸的杏鮑菇亦是相同。

最後再將杏鮑菇撒上胡椒粉，地瓜撒上甘梅粉，看著店家反覆的撒粉翻動，用料絲毫不手軟，這吃起來肯定十分夠味！

香，實在太香了，餐點一到手就已經等不及要開吃了~~

甘梅薯條(中)：60元、杏鮑菇(中)：60元

份量看似不多，但我們當天是兩人共食，吃起來也一樣很有飽足感。

就如果上述所說，甩油後的地瓜薯條吃起來真的一點也不油膩，而且入口酥脆，咀嚼香甜，再加上甘梅粉的鹹甜滋味加持，這美味的甘梅薯條叫人怎能不愛~~。

炸杏鮑菇更是不用說，外酥香，內彈脆，多汁又新鮮，口感一級棒，與鹹香胡椒粉是最完美的組合，才剛吃完就立刻想再回購了！【cia cia fu甘梅薯條 (彰化和美店)】雖是連鎖新店，但同樣維持好品質好口味，對喜歡炸地瓜跟杏鮑菇的我來說，真的想無限回訪！

總之，好店開張趕緊來推薦給彰化的鄉親好友，若是外地遊客來訪和美鎮，建議可先從鄰近的【興麥蛋捲烘焙王國觀光工廠】【台灣優格學院】先逛玩一番，接著再回到和美市區裡的【德美公園】【和美街長宿舍】走逛，待走訪完各個景點後，再來品嚐最棒的【cia cia fu甘梅薯條 (彰化和美店)】炸物小吃，這樣的行程安排下來，肯定可以玩的開心又吃的滿足。

cia cia fu甘梅薯條 (彰化和美店)

位置：彰化縣和美鎮彰美路6段142號

電話：0988-870621

營業時間：週一到週五為11:00-20:00

六日為11:00-20:30 (暫無固定公休日)

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550574334035

※訂餐也可使用官方Line😃 

ID：@956zfutr （ @也要記得打哦❗️）

#小吃攤
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young的窩(食在好遊趣)

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食樂.樂食.開心吃美食! 遊樂.樂遊.快樂齊出遊!! 這裡別的沒有.只有young一家的吃喝玩樂!!! 歡迎來到young的窩!!!!
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