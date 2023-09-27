【貓咪餐廳】Toast Chat不限時咖啡廳，水波蛋早午餐 | 國父紀念館美食 | 寵物友善餐廳 | 台北食記

現在寵物友善的餐廳越來越多，毛小孩更是許多人生活中不可分開的家人，這間位在國父紀念館的「Toast Chat」就是有名的貓咪餐廳，店內一共有五隻貓咪會在大家身邊走動，每一隻都有屬於自己的個性，讓顧客享用餐點時也可以摸摸牠們療癒一下心靈，最重要的是這間是不限時的餐廳，不用趕著吃完餐點把握時間跟貓咪相處，而是有更充裕的時間享受悠閒時光。目錄

餐廳資訊

Toast Chat 電話 : (02)2721-5661

地址 : 台北市大安區光復南路290巷58號

營業時間 : 週一~週日 12:00-22:00

粉絲專頁 : Toast Chat

從國父紀念館捷運站2號出口步行大約5分鐘就可抵達，雖然12點才營業但在這之前已經開始有人在門口排隊

餐廳環境

店內的空間滿大的，即便兩側都擺滿座位，中間還是有寬敞的走道不會覺得擁擠

店內右側是整排的木頭座椅，後面放滿靠枕可以讓顧客使用

牆上還有掛幾幅貓咪的照片，讓人不管在哪都可以感受到貓咪的吸引力

另一側的座椅設計滿特別的，是可以整個人躺上去，完全處於一個慵懶的姿勢用餐

也有圓桌可以讓一群朋友圍在一起用餐，椅子可以明顯看出貓咪留下的戰力痕跡

在我的最為旁邊有一個圓形的盆子，應該是貓咪休息的空間，搭配背後全木頭的牆壁非常有質感

店裡的氛圍有種懷舊風，架子上放上不少以前的玩物供大家欣賞

菜單

用餐的低消是250元或一杯飲料，最後都會再酌收1成的清潔費

午餐的最大特色就是水波蛋，可以選一個主食跟兩個配菜，還會附一杯飲料

麵類的部分有提供千層麵可以選擇，另外還有墨西哥脆絣，選擇非常多樣

甜點的種類也不輸主餐，如果越多人一起來就可以多點幾種不同的餐點一同享用

飲料的部分有咖啡、冰沙跟茶類

餐點介紹

主餐點的是「綜合蕈菇水波蛋」，配菜是「薯泥」跟「生菜沙拉」

水波蛋有兩顆，看起來就是兩份小漢堡的感覺，如果是兩人一同用餐剛好一人一份

薯泥是直接用成一球的形狀，上面還有撒上培根丁

薯泥吃起來軟綿，配上微焦的培根丁有不同層次的風味

另一個配菜是生菜沙拉，最上面還有撒上綜合堅果，吃起來養生又健康

生菜的部分非常新鮮，吃起來爽脆帶點清甜

水波蛋的形狀非常漂亮，讓人有點捨不得切下去品嚐

話雖如此，下一妙就沒在客氣直接一刀切下，才知道裡面是半熟蛋，蛋黃緩慢留下跟蕈菇融合在一起

蕈菇的部分滿大朵的，而且用量不手軟，水波蛋下面滿滿都是蕈菇

全部沾在一起大口吃下，只能用幸福二字來形容，半熟蛋黃跟蕈菇香不斷在口中交織出美妙的味道

另一邊的蕈菇趁蛋黃還沒流出前拍一張，蛋黃顏色鮮豔飽滿，看得出是非常新鮮的雞蛋，也不會有多餘的蛋腥味

點心點的是「韓式炸雞」，看到外面包覆的濃郁醬汁就知道有多可口了

一口咬下雞肉非常軟嫩，搭配有點微辣的甜味醬，讓人忍不住一口接一口

貓咪介紹

店內一共有五隻貓咪，在門口的部分有標示名字跟各自的性格

在餐廳最裡面靠近廁所的地方有他們的年紀，幾乎都算是老貓了，但照顧的非常好每一隻都很有活力

第一隻黑白貓是「半甲」，是一隻滿有個性的貓，不管怎麼叫牠就是逛自己的街、喝自己的水XD

第二隻是「阿男」，感覺是通宵忙碌一整晚，從一開始用餐到離開都在睡覺，旁邊的人靠近或是拍照依然睡的十分香甜

第三隻是「麥麥」，剛開始也是跟阿男一樣在睡覺

最後要離開時直接躺在路中間，感覺就是要求所有前來用餐的客人都要摸一下才准離開

第四隻是「薇兒」，非常不喜歡看鏡頭，沒有拿手機時牠會跟你對看，好像用眼神傳遞訊息，一旦手機拿出來馬上就會撇頭任憑你怎麼叫或是引導牠，不轉頭就是不轉頭最後直接離開XD

第五隻是「黑比」，一開始沒有注意到牠，因為一直坐在廁所的門口旁邊，是最後要離開去廁所時才看到

牠會一直盯著你看不管進廁所或是從廁所出來，伸手摸牠時也會靠在你的手上跟你撒嬌，也是一隻滿有趣的貓咪，一開始會一直盯著你看直到你摸牠，但摸一段時間後牠會躲開，似乎是表達該下一個人摸了，不是先來就可以一直摸到底

結語

整體來說體驗非常好，不管是用餐的氛圍還是餐點的口味都讓人可以好好放鬆享受悠閒的時光，五位鎮店之貓完全不怕生，還有各自的個性在，相處下來不只可愛他們散發的魅力也讓人把煩惱拋之腦後，這裡最大的優點還是在於不限時間，可以當作是咖啡廳或是一般餐廳，不趕行程的人可以花上一下午的時間在這裡休息，順便跟貓咪互動一下感受毛小孩的吸引力。