深入淺出萃取出濃厚中的爽口!以法式手法將豚骨湯頭提煉出澄清高湯的醬油清湯拉麵太銷魂，想吃可得碰運氣!台南濃郁系豚骨拉麵「大宮町ラーメン」大宮町拉麵 @台南好Food遊

台南日本拉麵戰場又有新生力軍，在台南美食之都要能佔有一席之地的店家頗不容易，尤其台南的日本拉麵，自從早幾年開啟了大戰之後，陸續在近幾年開了好幾家厲害的人氣店，知名的店家每天排隊的人潮都是盛況空前，不過也讓台南拉麵在我心中的排名整個大洗牌。

去年底開業的這家「大宮町ラーメン」以才開業不到一年的資歷，默默的站上了前幾名，Google評價也獲得超高評分，精心熬製需費時一天半的超濃郁豚骨湯底是一大特色，再以豚骨湯底用法式手法費時一天半提煉出的澄清高湯做出的醬油清湯拉麵層次感豐富，讓人一喝就愛上，不過這碗醬油清湯並非每天都能喝得到，是老饕首選；不使用蒜泥堅持附上壓蒜器與生蒜頭讓客人自己動手加，享受自然的蒜泥鮮香這點也很獨特，讓你在台南也能享受很日本味的拉麵。

赤崁樓美食大宮町拉麵

大宮町為舊地名是台灣日治時期台南市之行政區，因鄰近台南神社而名為「大宮町」也就是指現今民權路到府前路的永福路段。「大宮町ラーメン」因開在永福路二段的祀典武廟旁，以舊地名為店名有致敬與緬懷的意義，2022年開業，主打為豚骨為湯底的濃郁系拉麵，湯頭的濃淡、油脂的多寡都可以視個人喜好客製化調整為其特色。

板前座位濃濃日本味

▼店內座位採板前座位與開放式廚房可看見店長製作拉麵的狀況，抬頭電視還播放著日本節目，像是一秒到了日本食堂。木質的裝潢，明亮乾淨，板前僅有約12個座位，另有一個四人的桌位提供行動不便或有小孩的客人使用。

把熱愛的工作做到新高度

小小的一家拉麵店，是年近40歲的店長夫妻兩人所經營，2022年末開業，所有店內的事務都是夫妻兩人一手打理，從熬製湯底、採買食材、招呼客人到烹煮不假他人之手，因為喜歡吃拉麵專注在研究拉麵的料理，嚐遍各家派系拉麵後為了實現夢想而開店，也經由日本來台的拉麵店師傅調教指導，製作出一碗最合自己口味的日本味。

「大宮町ラーメン」店內販售的拉麵以熬製湯底一天半的豚骨為底，只賣醬油豚骨、鹽味豚骨跟醬油清湯三種，而醬油清湯，則須以豚骨湯底再耗時一天半，總共三天去提煉才能萃取出，是精華中的精華，並非每天都能吃得到。

把熱愛的工作做到新的高度所謂「職人」，不見得只有手藝，而是把熱愛的工作做到最好，這就是為什麼僅賣三種湯底的原因。

▼每個客人均使用一張菜單點餐，選擇自己想要的口味濃郁度與面的軟硬度，客製化的點餐貼近自己想吃的口味。

每份拉麵皆附上餐前小菜，小菜每日隨機更換，今日品嘗到的有火龍果切片、炸牛蒡片、梅漬小番茄。

濃厚高湯成就絕佳風味

鹽味豚骨拉麵 $280元



一碗拉麵的靈魂絕對是來自湯頭，喜歡濃郁香醇豚骨湯頭的人，「大宮町ラーメン」的豚骨湯底絕對可以滿足，在濃郁中又能呈現豐厚的層次感，喜歡偏好重口味的人除了可以選擇豬背脂多、重鹹外還可以加選擇「油」多，加入了雞油的湯底，更貼近日本味一點。

麵條可選擇粗細兩種，習慣點最硬來品嘗咀嚼口感，麵條吃不夠還可以追加，但以正常份量我覺得就非常多了，女生應該沒有實力再追加。

叉燒肉滷製的非常軟嫩，切片的厚度也很恰好，我對叉燒肉的要求特別龜毛，太瘦容易有豬肉纖維卡牙縫的討厭感覺，太肥又怕膩口，這裡的叉燒肉肥瘦均勻，咬下就能在口中瞬間彈開，正好。

每一碗拉麵除了叉燒肉外還附上兩片舒肥雞肉，舒肥雞肉非常軟嫩爽口好吃，在整體濃郁中像是萬綠叢中的一點紅般清爽。



堅持加生蒜頭湯頭更提鮮

「大宮町ラーメン」的堅持還有一個，就是不使用已經刨好的蒜泥，而是堅持提供新鮮的蒜頭給需要的客人，且不加收費用，附上蒜頭加壓器，讓客人自己動手加壓。

加入新鮮蒜頭泥的湯頭層次更鮮明，也更能提出香氣，比起加刨好的蒜泥更不嗆香氣更好，敢吃蒜頭的人推薦必點。(無加收費)

深入淺出萃取出濃厚中的爽口

醬油清湯拉麵 $320元

讓人一喝就愛上的絕對是這碗醬油清湯拉麵，聽說是「大宮町ラーメン」老饕的首選，但可遇不可求，我來了兩次就撲空了一次。

以店裡熬製一天半的豚骨湯底用法式手法，需要再花費一天半提煉萃取出的澄清高湯做為醬油清湯，在濃郁中更添層次感與爽口度，真的太銷魂，絕對會讓人一喝就被羅獲芳心。

加點青蔥 $30元

店內也有提供加點青蔥的選項，蔥花控也可以在豚骨拉麵湯底加點一份蔥花一起吃更有視覺效果也更美味喔。

讓平凡變成不平凡

上次意外品嘗到一次後隔週又讓我念念不忘再到訪，「大宮町ラーメン」一家看似很簡單的小店，在選擇食材與對料理的專注上，讓我感受到對細節的嚴苛要求，我想能把平凡變成不平凡，就是讓我尊敬的地方。

Info./ 大宮町ラーメン

大宮町ラーメン

地址：台南市中西區永福路二段186-1號

電話： 06-2211899

營業時間：11:30~14:00、17:30–20:00 公休日：暫無固定請參考店家粉絲團

FB粉絲專頁：大宮町ラーメン

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