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隱身台南東區巷弄的「厝边n.b.r 」以日式御節料理結合法式料理的精髓，品嘗洛杉磯米其林摘星餐廳經驗的主廚菲利浦的板前無菜單料理 @台南好Food遊

2023-09-26 22:47:50 台南好Food遊 人氣：107
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窩客好文

台南好Food遊

發表篇數：287篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：厝边n.b.r
phone06-2084-339
place台南市東區裕農路621巷54-11號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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『可以講究何必將就』是主廚菲利浦做料理時最常掛在嘴邊的一句話。雖然廚齡僅僅約十年，但細看菲利浦的資歷可是一點也不簡單，在美國米其林星級餐廳學藝，曾任職洛杉磯三家米其林餐廳，回台後也在台北一星餐廳擔任過廚師，更是東森「料理之王」節目的選手之一，擁有如堅強實力的廚藝，落腳在府城小巷弄間的一家小店，讓人意外也頗感興趣。
「厝边n.b.r 」是主廚菲利浦(本名呂政緯)今年初回到家鄉台南創業的小店，一家開在台南東區的小巷內，沒有特別的行銷，也沒有顯目招牌的店，或許是米其林廚師的實力太強大，也或許是菲利浦的親切讓客人願意「呷好倒相報」，慕名而來的饕客倒也不少，開店不過才兩個月，訂位非常搶手，在擁有美食之都之稱的台南多了一家擁有星級實力的美饌，甚好。

用料理成為客人美味的好鄰居

選在家鄉台南巷弄裡做起板前的無菜單料理，要如何讓挑嘴的台南人接受他的廚藝，對於身經百戰的菲利浦來說也是一大挑戰，法式料理強調追求食材原味，卻又著重以感官刺激誘惑味蕾，尤其在醬汁的搭配上更是細膩的講究；然而台南的飲食文化上追求的是新鮮不需過多調味就是美味，要在台南做出有獨特性又能滿足台南人味蕾的美食，兩者文化間的融合與平衡是一大挑戰。
在兩年的籌備下，「厝边n.b.r 」這家店終於誕生，座落在台南東區年過半百的老屋，僅有12個板前座位，以日本御節料理結合法式料理的精髓，堅持一道菜搭配一道醬，無菜單的方式呈現，食材與料理手法融合中日西式，而一菜一醬的堅持則是延續法餐的精髓，連價格也親民到不行，讓人驚艷不已。

店名取名為「厝边n.b.r 」其實也暗藏玄機，「厝边 」在閩南語中有好鄰居的意思，主廚希望透過溫暖與用心的料理，與客人以美食為友，成為客人生活中最美味的好鄰居；另一部分「厝边 」的「边 」特別採用日文漢字的「边 」也代表餐廳的餐點融合了中日式的料理文化。

暗藏巧思的木盒讓人有期待感

「我們將美好的食物與技術放入盒子內，為的就是讓大家在開啟的時候可以記得兒時的期待感」
為了讓對餐點有期待感，以日本御節料理呈現，在日本御節料理「おせち」（Osechi）都是過年才會吃的食物，層層堆疊的漆盒也代表著層層堆疊的福氣與喜氣。主廚菲利浦特別用御節料理的方式來呈現也別有巧思，三層木盒分別裝盛不同食物，第一層為冷食、第二層為熱食、第三層為主餐，共12道菜色，搭配釜飯與湯品、甜點為一人套餐，精緻又能飽足，每個月會更換一層食材的菜單，依此類推一輪三層皆更換的頻率為一季。

▼在每一層木盒上桌前，主廚都會親自說明餐點的使用食材與料理手法特色，是我覺得很有意思的，吃美食也要吃故事。

一菜一醬中西合併

第一層青木瓜沙拉、越南豚捲、北美生魚、義式葛粉絲

結合法式餐點的精髓是菲利浦所擅長的，因此12道料理都佐以不同的醬汁，在第一層的冷食料理，先以酸甜清爽調味的方式來做為餐點開幕序曲特別的是這一層用餐沒有順序，可以從自己喜歡的料理開始吃 ，這也打破西餐法餐用餐的刻板順序，符合台南人很隨興自在的慢活步調。

以木瓜、洋蔥以及覆盆子醋做成的青木瓜沙拉，特別的是這道的醬汁是以花生碎打成醬，清爽開胃。

越南米紙包裹豬頸肉搭配甜麵醬，豬頸肉爽脆，一下子又把味蕾帶到了東南亞，清爽中又有咀嚼的口感。

北美生魚搭配小玉西瓜與辣椒與檸檬調出的墨西哥果醋，讓北美生魚更顯鮮甜，整體清爽開胃。

義式葛粉，以葛粉搭配巴薩米克醋與黑芝麻做成的醬汁，芝麻與櫻花蝦的香氣巧妙的平衡著，味覺香甜酸三者皆具，讓人印象深刻。

小農合作多元化的食材

第二層日式蒸蛋、炭烤玉米、磯煮鮑魚、限定料理

品嚐過第一層的清爽開胃料理，第二層以暖胃的熱食為主。
為了做出最好的料理，菲利浦堅持每日清晨親自到市場挑選食材，所有當日需要的海鮮肉品都是自己挑選，不假他人之手，而農產品則是與小農合作，當天市場有什麼好食材當日餐桌上就端出什麼料理，希望能提供更多元的餐點，這也是他的堅持。

炭烤玉米搭配玉米醬汁，入口多汁又鮮甜，讓人驚喜的是上面居然是焦糖爆米花，多神奇的搭配阿，而且意外的美味，完全無違和，能將一向是配角的玉米筍變身主角，著實讓我佩服。

磯煮鮑魚以昆布、臘肉、培根熬製的高湯帶點甘甜味，也更能提出鮑魚的鮮甜。

日式蒸蛋以墨魚汁製作，在視覺上與味覺上有無限的衝擊，上面的馬鈴薯絲與鮭魚卵除了增添口感也讓視覺更上一層。

限定料理：炙燒的北海道生食級干貝，大顆又飽滿，入口非常多汁，美味的食材不需過多的調味，主廚僅以微炙燒上面灑上少許麵包碎，毫不搶戲的呈現，讓人意猶未盡。

無菜單料理吃巧也要吃飽

「厝边n.b.r 」雖然是提供無菜單料理，但吃巧也要吃飽，兩層料理吃完在第三層主餐前，提供了釜飯與湯品，釜飯還可以續，親切到不行，尤其許多對吃無菜單料理擔心吃不飽而躊躇不前的人，來「厝边n.b.r 」絕對不用擔心吃不飽這件事，「厝边n.b.r 」真的是好厝邊，就像小時候家裡沒有醬油隔壁鄰居借一下，白飯吃不夠隔壁鄰居借挖一碗那種概念。

香菇、竹筍、紅蔥頭炊煮的釜飯，有很香的紅蔥頭味道，是結合日式作法但味道偏台式的一碗飯，尤其香菇、竹筍跟紅蔥頭那氣味一入口，又讓我想起端午節阿嬤綁粽子時，基底的糯米也是這樣的香氣，不自覺讓我又扒光這一碗飯。

八角、肉桂、魚骨熬製的絲瓜蛤蜊湯，喝得出湯底的鮮味，是很有層次感與眾不同的湯，把家常菜色常出現的絲瓜蛤蜊湯又晉級了一層。

細節中藏創意與巧思

第三層為個人主餐，目前主餐提供有4道可選擇，每季更換主餐菜色，意即客人到店可選擇想吃的主餐，第一二層為固定菜色每月更換一次單一層菜色），價格為主餐價格另加服務費。

炭燒牛

主餐炭燒牛為CH翼板牛肉搭配松露紅酒醬，這款醬汁以溫暖深沉而厚實的木質底蘊，搭配熟度適中的肉質，完美帶出整體的鮮甜，像是美食的魔法師般，讓我不得不佩服菲利浦在醬汁的專精。

烤伊比利豬

烤伊比利豬搭配西班牙風味的綠色mojo醬與烤土鳳梨，黃綠色的鮮豔色在視覺上先讓人感受到活潑。這款醬汁味道濃郁，略帶酸味，伊比利豬烤出油香，肉嫩好入口，雖然油脂豐富但mojo醬的酸味能巧妙的解掉膩感，選擇這款醬汁的搭配也是很厲害的搭配，烤土鳳梨的香甜也讓人印象深刻，我特別喜歡這道主餐，不管是味覺或視覺都是滿分。

單點碳烤小卷
單點的炭烤小卷佐披薩醬帶點起司、蒜香與微辣感，小卷用木炭烤出的香氣十足，佐上披薩醬別有一番滋味，瞬間食指大動。

甜點不忘結合台南味

甜點是以台南炸白糖粿為概念，外層灑上了花生粉與抹茶粉，讓客人也能細細品嚐府城台南小吃與日式甜品的融合感。

美食魔法師的魔法小盒子

第一次品嚐主廚菲利浦的料理，即被他的魅力深深吸引，雖然他的料理手藝真的無懈可擊，但坐在板前聽他說料理與他聊天，更能感受到他個人就是一個品牌，就像一道美食，值得挖掘。
從做料理的精神與堅持，與巧妙的把每一道菜在細膩的呈現，在醬汁上的龜毛，都是讓我很期待的，「厝边 n.b.r」的主廚菲利浦就像是美食魔法師般，每翻開一層木盒就像是翻開魔法小盒子般讓人期待萬分。

Info./厝边 n.b.r

厝边 n.b.r
地址：台南市東區裕農路621巷54之11號
電話：06 208 4339
營業時間 ：17:30-22:00
可預約時段為 17:30/18:00或19:30/20:00
公休日：星期一、二
Instagram：厝边 n.b.r


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Hello! 我是Lydia，在地台南人~ 寫寫我的旅行與生活!從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。 2005年從無名小站以尋找幸福的密碼為格名開始部落格人生，2017年正式改名為台南好Food遊，並於12月自架站。 部落格網址:itainan.com.tw 著作:2019年6月出版《高雄好吃好玩50選》(與進食的巨鼠、緹雅瑪美食旅遊趣共筆著作) 部落格主寫：美食|旅遊|生活

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