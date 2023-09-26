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高雄鳳山40年老字號糕餅鋪，夾入手炒肉燥的綠豆椪是店內人氣王，大口咬下超有料很夠味

2023-09-26 22:47:37 美食鐵粉靜香兒 人氣：109
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窩客好文

美食鐵粉靜香兒

發表篇數：1203篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：來來烘焙（五甲綠豆椪）
place高雄市鳳山區五甲二路693號693號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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高雄綠豆椪

高雄鳳山40年老字號糕餅鋪，夾入手炒肉燥的綠豆椪是店內人氣王，大口咬下超有料很夠味。「來來烘焙」的店面內縮不怎麼起眼，但卻是在地人氣伴手禮名店。

 

高雄綠豆椪

高雄綠豆椪

「來來烘焙」的綠豆椪和蛋黃酥都深受歡迎，其中綠豆椪有招牌肉燥、素食和純豆沙可以選

高雄中秋禮盒

五甲大廟綠豆椪 (9入) $540
這款綠豆椪的內餡超飽滿，裡面有手炒肉燥、鴨蛋黃和堅果，大口咬下很有料，香氣很有層次

高雄綠豆椪

雖然綠豆餡並非超細緻的口感，但綠豆香氣很豐富，而且甜度適中不膩口，搭配上堅果、肉燥和鴨蛋黃味道超棒，這款我特別愛

高雄綠豆椪

清豆沙綠豆椪 （6入） $360 
純豆沙的綠豆椪口味最純粹，清香的綠豆沙豆香很飽足，不膩口還不賴

高雄綠豆椪

素食綠豆椪 (純素) (6入) $360 
素食綠豆椪在裡面夾入香菇和芝麻，大口咬下非常香，以花生油取代豬油多了陣陣花生香氣很特別

素食月餅

不過這款的豆沙比另外另款甜些，可以多沖杯熱茶搭配

素食綠豆椪

蛋黃酥 （8入）$400
蛋黃酥不算大顆但中間的蛋黃很飽滿，層層餅皮不乾口，香甜紅豆泥不死甜，大口咬下很有料蠻好吃

高雄蛋黃酥

紅豆泥透出濃郁古早味我喜歡

鳳山伴手禮

店家資訊

來來烘焙（五甲綠豆椪）
地址 : 高雄市鳳山區五甲二路693號
電話 : 07-821-1822
營業時間 : 09:30~22:00
LINE ID : @844ogovh


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