老井極上燒肉(竹北店)｜精緻美味、奢華裝潢、貼心服務的極致享受｜新竹餐廳推薦！新竹美食！ - 相片中的菲莉絲

一年一度的中秋節即將來到。今年因為有嫩嬰在家所以無法烤肉。於是特地找一天來吃燒肉，當作提早過中秋節。這家 老井極上燒肉(竹北店) 是從台中展店開上來新竹竹北。也早就放在菲姐的口袋名單中很久了！今天非常期待來這裡用餐。

老井極上燒肉(竹北店)-店面外觀

光是店面外觀就是非常氣派豪華的風格

大量的精美石材設計

更加凸顯老井的氣派

之前有在台中吃過老井燒肉

這次來吃看看新竹 竹北店的老井燒肉

看看口味是否一樣美味好吃

店面外有很多可以拍照打卡的造景

都相當精緻漂亮

隨便拍都很好看

老井極上燒肉(竹北店)-店內環境

一走進來老井燒肉裡面

會先看到櫃檯這一區的裝潢

每一處的裝潢都很棒

都有呼應到店內店外的奢華風格

靠近窗邊的用餐區

採光很棒明亮又舒適

而且每一區的座位都很寬敞

靠近店裡面一點的用餐區

燈光就有一點點暗了

不過也是有另一種浪漫的感覺

適合曖昧階段或是情侶來用餐

感覺在這一區用餐就很棒

氣氛會更加放鬆

老井燒肉的洗手間

竟然還有梳妝台

提供給女性朋友可以吹整頭髮、整理服裝儀容

而且很貼心竟然還有乾洗髮噴霧

讓吃完燒肉的女性朋友可以使用在頭髮上

就不會被油煙熏的頭髮扁塌或是有異味

除了乾洗髮噴霧之外

也有臉部保濕噴霧

實在是很貼心

老井極上燒肉(竹北店)-菜單

（最新電子版菜單請點我）

菜單相當豐富

選擇很多

如果不吃牛的朋友

也有相關套餐可選擇

老井燒肉對於大眾飲食口味及需求都有顧慮到

那如果是第一次來不知道該怎麼點餐

也可以請店員來推薦適合的套餐供大家選擇

套餐形式有分成：雙人套餐、三人套餐

至少就有8種套餐組合可選擇

每一種套餐內容物都有清楚寫出來

這天菲姐選擇的套餐是：極品安格斯牛小排套餐

（詳細菜色內容可參考下圖）

每一桌兩邊都有衛生紙

將桌子中間的抽屜拉出來就可以看到了

還有提供牙線棒

老井極上燒肉(竹北店)-餐點內容

免費可續的熱雞湯

點餐完畢後

店員會送上這壺免費的熱雞湯

喝完都可以無限再續

不怕你喝不夠

沾醬、沾粉

同樣也是可以無限續的沾醬沾粉

冰涼好喝的果汁

老井主廚沙拉

顏色繽紛又好吃的開胃前菜沙拉

份量多到吃不完

喜歡吃蔬菜的菲姐很喜歡這盤沙拉

口味清爽、口感也豐富

鮭魚炙壽司

很精緻美味的前菜

想不到在燒肉店也可以吃到日料

實在好享受

可愛的肉品擺放架

就是這樣子上桌

這次選的套餐總共有提供8種肉品

分別是這些肉品

雞腿肉

井緻安格斯牛

安格斯厚切牛

安格斯手切牛小排

紐西蘭牛舌佐洋蔥丁

松坂豚

吃燒肉最讓人著迷的一點就是可以享用熱騰騰剛烤好的肉片

也不用擔心吃完還要自己收拾善後清洗

超級方便快速

偶爾吃燒肉大餐真的是一件很幸福的事情

用餐過程中

服務生會頻繁來收盤子及清理桌面

若是有什麼需要都可以請服務生協助

不過服務生過來的頻率有點略高

稍嫌打擾了一些用餐的氣氛

現打100%鳳梨柳橙蔬果汁

飲料上來的順序是可以調整的

因為這天用餐到一半覺得口渴

所以請服務員將果汁先上

這也是我們很喜歡的口味

甜度是微微的甜

冰涼可口透心涼

搭配燒肉一起享用

就是完美組合

升級焗烤蝦

陣陣撲鼻而來的燒肉香氣

有了這些美味燒肉

白飯可以多吃2碗

吃燒肉就是要吃這種烤的酥酥脆脆的肉肉才過癮

烤肉過程中

服務員也會詢問是否需協助

如果不擅長烤肉的大家

可以跟服務員請教怎麼烤會比較美味

老井特選白米飯

白飯上面一顆顆紅色點點是紅藜麥

大草蝦

日本生食級大干貝

澎湖大軟絲

海鮮部份可能熟度比較難掌握

所以這天服務員有來幫我們烤

不愧是專業的服務員

烤出來的干貝

不僅熟度剛剛好

就連干貝吃起來也特別鮮甜軟嫩

吃到最後會上飯後甜點

POLS冰淇淋

塔拉朵冰淇淋

若是來老井燒肉用餐的朋友

剛好是節慶相關的日子

可於訂位時先跟人員詢問是否有提供畫畫慶祝裝飾

老井燒肉這點 畫畫慶祝裝飾 真的是非常貼心

不僅是所有的餐點都好吃

也同時讓特殊的節日多了很棒的回憶

吃飽飯後需至櫃台結帳買單

用餐皆須收取一成服務費

老井極上燒肉(竹北店)-用餐心得

餐點選擇多、精緻美味

整體環境奢華大器、相當漂亮

適合約會或是重要節日用餐

偶爾犒賞自己吃頓大餐都是很棒的享受

對於懶得自己在家動手烤肉的朋友

來燒肉餐廳就是最正確的選擇了

方便快速又能享受精緻美食

而且還能一邊吹冷氣一邊烤肉

根本就是懶人烤肉法

推薦給一樣喜歡懶人烤肉法的大家

老井極上燒肉(竹北店)-店家資訊

名稱：老井極上燒肉(竹北店)

地址：新竹縣竹北市文興路一段31號

營業時間：11:00-1:00

電話：03-6688238