桃園、林口韓式燒肉推薦 | 豬對有燒烤吃到飽 林口文化店 不分平假日全時段 NT$439/1人燒肉吃到飽 自助式無限量供應 新鮮食材 飲料吧 冰淇淋 爆米花 韓式開胃小菜 熟食區



剛從韓國回來，發現韓國人的飲食習慣跟台灣還是有點小小的不同，韓國人每餐一定要有泡菜，而且特別喜歡吃豬肉，台灣人是通吃，哈哈～只要是美食都不能錯過～！！！



今天分享的韓式燒肉吃到飽專門店，豬對有燒烤吃到飽 林口文化店，口味還有特色都跟韓國非常雷同，差別在於豬對有是台灣特別加強版，提供的食材選擇更多，均來自新鮮嚴選，自助吧更加豐富，另外還有附一鍋小火鍋吃到飽。



林口韓式燒肉推薦 | 豬對有燒烤吃到飽 林口文化店 地理位置 交通資訊

豬對有燒烤吃到飽 林口文化店 座落於機場捷運長庚醫院站步行約10分鐘可以抵達，附近路邊停車還蠻方便的，也有長庚醫院附設停車場，開車過來的話，停車便利，門口機車停車位設置，交通方便、地理位置好找。







韓式燒肉推薦 | 豬對有燒烤吃到飽 林口文化店 用餐環境介紹

用餐環境寬敞舒適、乾淨明亮，主要提供4人座位為主，合適人多聚餐，豬對有將韓式燒肉吃到飽餐廳原封不動的搬到台灣來，除了正統的韓國餐具、自助吧，連抽風系統使用的抽風管都長得一模一樣，用餐氛圍也很相似，如果你暫時不能出發到韓國，不如到豬對有享受一下正統的韓式燒肉，來個偽出國，過過乾癮，也不錯～！！！















▼韓國餐具

▼韓國餐具



韓式燒肉吃到飽推薦 | 豬對有燒烤吃到飽 林口文化店 消費方式

不分平假日 全時段 一人只要 NT$439 享自助吧無限量供應吃到飽，用餐限時100分鐘，100cm以下免費，100~120cm 一人 NT$170，120~140cm 一人 NT$200，超過140cm以大人計費。







林口燒肉吃到飽 | 豬對有燒烤吃到飽 林口文化店 無限量供應吃到飽自助吧

提供的新鮮食材多達50種以上，半開放式廚房，用餐時段，服務人員忙碌補料，擔心檯面食材不夠你夾，肉類品項最少10樣以上，雞、豬、牛、羊 通通都有，還有生猛海鮮、蔬菜、烤物、火鍋料等。

光吃燒肉還不夠滿足，還有台式滷肉飯、韓式開胃小菜、鍋物麵食可以增添飽足感，飯後甜品杜老爺冰淇淋，提供4種外面少見的精品口味，冰淇淋裡面藏著夾心，吃飽喝足後的幸福感提升～！！！飲料吧的選擇多樣化，都蠻去油解膩的。













▼新鮮肉品





▼韓國辣椒





▼滷肉飯





▼韓式開胃小菜





▼自助醬料



▼鍋物麵食

▼新鮮肉品▼韓國辣椒▼滷肉飯▼韓式開胃小菜▼自助醬料▼鍋物麵食

燒肉吃到飽餐廳 | 豬對有燒烤吃到飽 林口文化店 人氣菜單推薦

NT$439/一人 享自助吧無限量供應吃到飽的菜單就已經很豐富了，豬對有為滿足饕客味蕾，特別在烤肉旺季 中秋節升級菜單，讓你中秋烤肉，吃好吃滿，推出 NT$689 肉品升級 頂級饗宴 ，有 M6/7和牛、紐西蘭沙朗、帶骨牛小排、梨汁胸腹肉、經典老饕豬、雪白干貝、天使紅蝦、迷你魷魚、厚切櫛瓜片、牽絲起司盅、布朗尼，隨你任點吃到爽，同時享受自助吧無限量供應。











▼M6/7和牛、帶骨牛小排、梨汁胸腹肉



M6/7和牛

頂級和牛吃起來的口感就是不一樣，鮮嫩多汁，不乾柴，輕沾點鹽調味就很好吃了。



帶骨牛小排

替你切好的帶骨牛小排，骨與肉之間咬合的筋膜柔嫩易分離，不建議烤太熟，牛小排的肉質吃起來會更軟嫩。







梨汁胸腹肉

建議全熟，吃起來口感紮實飽滿，些微的小小咬勁，讓吃肉更充滿樂趣。







▼紐西蘭沙朗、經典老饕豬



經典老饕豬

嚴選豬隻脂肪與瘦肉較均勻的部位，卻不會過分油膩，吃起來完全沒有豬腥味，想不到豬肉也可以有滑嫩的口感。







▼雪白干貝、天使紅蝦、迷你魷魚



天使紅蝦

蝦肉肥美鮮甜，沾各式醬料味道都很match～！！！







雪白干貝

喜歡把干貝表面香烤至恰恰，不要太熟，吃起來帶著鮮甜的新鮮海味。







▼厚切櫛瓜片、牽絲起司盅、布朗尼



牽絲起司盅

韓國人非常喜歡會牽絲的起司，什麼都要加起司，而且一定要拉絲，可以直接吃，也可以沾肉、加海鮮一起吃。







布朗尼

稍烤至微微熱就可以吃了，濃郁的巧克力香氣，可以平衡剛吃完燒肉的飽足感，讓這次的大餐更完美。







自助吧的蔬食

自助吧的蔬食食材豐富，有可以煮小火鍋的食材，也有韓式燒肉的蔬菜，超推～蜜地瓜，香甜鬆軟又好吃。













店家資訊 ：



豬對有燒烤吃到飽 林口文化店

地址：

桃園市龜山區文化二路33之1號

電話：

03 397 5767

營業時間：

週一至週五 11:00~15:00/17:00~22:00 地址：桃園市龜山區文化二路33之1號電話：03 397 5767營業時間：週一至週五 11:00~15:00/17:00~22:00

週六至週日 11:00~22:00



粉絲團：

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豬對有燒烤吃到飽 桃園中正店

地址：

330桃園市桃園區中正路841號

電話：

03 358 1388

營業時間：

週一至週五 11:00~15:00/17:00~22:00

週六至週日 11:00~22:00



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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。