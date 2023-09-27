花蓮無敵海景餐廳【海明漾泰式料理景觀餐廳】秒飛峇里島喝下午茶/海景第一排門票100元全額扺消費/充滿南洋風情椰子樹發呆亭/超有度假風海景餐廳

環島第四天我們來到花蓮，這裡是最佳休憩站，就位在台11海線上，為環島必經之路，上次到訪就非常喜歡，這裡讓我們有秒飛峇里島的錯覺，還沒進門就看到一整排椰子樹，接著印入眼廉的就是一整排面海發呆亭，加上藍天白雲超美的，整個園區充滿度假的fu，還有天堂之門、愛心座椅等讓人彷彿置身在峇里島度假，看出去就是無敵海景，其中最吸睛就是鳥巢觀海平台，上面還設有懶人沙發，可以坐在這裡看海超療癒的，重點是只要門票100元還可以全額扺消費，就可以來這裡可以享受國外度假的感覺～

免出國~來花蓮享受濃濃峇里島風情 ，來這裡可以短暫遠離塵囂，享受偷閒慵懶的感覺～

海明漾提供免費停車位，戶外還種滿一整排椰子樹，超有南洋風情～

舊地重遊，花蓮的美還是那麼的吸引人一來再來

別以為景觀餐廳價位都很高，最新發現這裡除了享用泰式料理，也可以品嚐下午茶，入園門票100元還可以全額扺消費，相當親民～

最新DM，實際DM以店家為主，飲品100元起可以全額扺消費，不管你要吃下午茶或泰式料理都有。

等候之餘還可以到戶外拍照賞景

IG熱門打卡景點：超大的縷空鳥巢觀海平台

從平台看出去一望無際的大海真的超療癒的，還可以看到有人在海上沖浪～影片分享

就是被眼前一片無敵海景給吸引，感覺可以從早到晚在這放空、超舒壓的～

蝶豆花特調130元，那漸層的顏色也夢幻了，水果茶180元，裡面有滿滿的水果，好喝又便宜～

香堤戚風蛋糕180元，蛋糕很綿密，奶油不會太甜，相當好吃。影片分享

這裡免低消，不收服務費，可以讓我們在此享用下午茶，感覺CP值非常高，值得推薦。

咖啡館用餐氛圍提供沙發座位區，也非常舒適愜意～

戶外到處都是最佳面海座位區

可惜夏天太熱了，還是拍拍美照就好～

IG熱門打卡景點：愛心草編座椅

這裡真的超美超好拍的，有機會路過可以走來喝杯下午茶，感受一下巴里島南洋風情，你會發現不一樣花蓮的美～

周邊景點推薦：花蓮豐濱巨大消防栓，為2023花蓮最新打卡景點

這裡的視野超美的，背山面海，上面有360度無敵山海觀景台。

觀景台有開放時間7:00-18:00，地點就在台11線省道上，紅色的外觀超顯目的，為花蓮最美的消防局。

這裡不僅可以賞景還可以拍美照，重點是免費，非常推薦可以下來走走，成為台11線最佳中繼休息站。

台11線景點：花蓮遊客中心

這裡居高臨下，戶外有涼亭可以休憩看海，賞荷步道可以走走，附有免費停車場。

室內除飲水機、洗手間，還有展覽區、互動遊戲、免費視聽室、免費導覽等，可以來此休息吹海風看海景。

遊客中心內除了各式展覽還有互動遊戲可以遊玩，相當有趣。

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海明漾泰式料理景觀餐廳：花蓮縣豐濱鄉磯崎村6-1號；營業時間：11:00-20:00(周三公休）

花蓮縣消防局第二大隊豐濱消防分隊：花蓮縣豐濱鄉小港1號

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