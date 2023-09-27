桃園平鎮美食｜三國東風也炊便當～以三國名將命名的在地老字號便當店，菜色豐富每到用餐時段大排長龍

三國東風（也炊便當）是一家在地20年的便當老店

採用各式新鮮食材、當地時蔬，每天新鮮現炒現煮

將三國人物放進菜單裡的特色便當店

【目錄索引】

‧三國東風便當-環境介紹

‧三國東風便當-菜單

‧三國東風便當-餐點介紹

‧三國東風便當-店家資訊

位於桃園平鎮振興西路上的，20年老店「三國東風」便當店

提供外帶、外送及內用

每次下班經過都可以看到門口排隊的人龍，讓人不注意也難

當天假日時段前來，十一點一開店就可以看到店員紛紛提著便當外送去

進來沒多久，人潮跟著出現了

大部份都是來外帶3～4個以上的便當

陳列著大盤大盤的配菜跟主食，光視覺就讓人覺得好滿足

店員打菜動作都非常熟練，速度很快

每日現炒現煮當季時蔬，現場提供超多樣化的配菜可以選擇

不用擔心會挑不到喜歡的菜色

【三國東風便當-環境介紹】

內用也有提供幾張桌子可以坐著

當我們吃飽要離開時，其他客人也吃飽要離開了，翻桌率滿快的

自助區提供熱湯跟菜脯可以自行取用

一般便當店提供的熱湯，裡面只有一點點料

但三國東風便當提供的酸辣湯有著滿滿的料，誠意十足

菜脯加入辣椒拌炒

以敢吃辣的小麥來說，帶有一定的辣度

炒的香辣可口，拿來配飯會忍不住想多扒幾口

【三國東風便當-菜單】

三國東風便當菜單

比較特別的是蜜汁排骨跟蔥油雞是輪番上陣

一、三、五蜜汁排骨／二、四、六蔥油雞

有些人不愛主食

三國便當可以選擇「青菜飯」，可以選擇六道菜沒有主食

【三國東風便當-餐點介紹】

▲關羽雞腿 120元

雞腿超大一隻

如果像小麥食量不大或是一些女生，可能光這一隻雞腿吃完就有六分飽了吧

雞腿沒有厚重的麵衣，只有薄薄一層且非常酥脆

還有提供切的服務

準備食用時再麻煩店家切一下，裡面的肉質鮮嫩還保有肉汁

吃起來外層薄酥脆、裡面肉質非常嫩口，超級好吃

▲劉備排骨 95元

排骨雖然不是那種厚到不行的厚度，但很大一塊

且排骨也有提供切的服務

看是想要整塊夾起來豪邁的咬、或是切成小塊優雅食用都可以XDD

排骨肉質紮實中帶有軟嫩的口感，且事先醃過的口感吃起來很有味道

再加上灑上胡椒鹽風味更佳

有著古早味排骨的滋味，非常下飯

▲許褚蔥油雞 90元

白飯有著粒粒分明的口感，帶點嚼勁的那種

不是濕潤過於軟口的那種，是許多人都喜愛的白飯口感

而且份量不少，我跟大妹都分不完的份量

雞肉肉質紮實中帶有彈性並保有鮮甜的風味

蔥的香氣十足

如果是蔥油雞腿肉就更加分了！

▲孔明薑絲牛肉 95元

牛肉很嫩口且咀嚼時可以感受到肉汁在口中爆發

事先處理過所以吃起來很有味道

搭配薑絲有著層次的口感

小麥很愛吃料理到帶點軟嫩跟入味的茄子

這茄子的軟爛度很適中且吸收到醬汁的風味，好吃又下飯

光這茄子我就可以配上許多白飯

蕃茄炒蛋中的雞蛋介於滑嫩更紮實之間

有著蕃茄微酸甜的滋味，小麥很喜歡

豆乾炒的很有味道，最怕豆乾的調味只在表面

但三國東風便當的豆乾不僅入味還很好吃

莧菜口感清爽，簡單調味

但吃起來滿爽口的

第一次看到南瓜炒蛋，好奇心驅使下決定來試試

雞蛋的部份有著醬油的香氣及鹹香，好好吃

南瓜也有吸收到醬油的香氣，鹹中帶有南瓜鬆軟的口感

這道菜色口感讓我很意外的好吃

花椰菜不會煮到過於軟爛還保有一定爽脆的口感

西洋芹保有爽脆的口感

吃起來散發著西洋芹本身的風味但炒的滿入味的

採用當地時蔬每天新鮮現炒，高麗菜保有爽脆及清甜的口感

還加入蝦米來調味，用料不手軟

多了蝦米的鮮味讓高麗菜吃起來口感更棒

木耳加入榨菜絲，味道豐富有層次

香腸肥瘦適中，吃起來鹹香味十足而且很下飯

酸辣湯有筍絲、黑木耳、紅蘿蔔絲等等，帶點酸及胡椒的辣

湯頭勾芡不會勾的太濃稠，是比較爽口的酸辣湯

吃完三國東風便當後，就不難得知為何正值用餐時段總是有許多人排隊等著點餐

不管是主菜或是配菜，食材都非常新鮮且料理美味

用便當盒裝盛的看起來都快滿出來了

改天晚餐可以外帶回去

【三國東風便當-店家資訊】

店名：三國東風便當（平鎮店）

地址：桃園市平鎮區振興西路105號

營業時間：11:00~13:30、17:00~19:30

電話：03-494 0658