台北東區老字號蒙古紅蒙古火鍋~堅持不加鹽.味精.辣油健康無負擔純正蒙古湯頭

台北東區知名老字號蒙古紅現在在新北市三峽區跟新北市蘆洲區都吃的到了喔~

看到很多評價跟介紹蒙古紅老闆娘對店內食材品質很要求(這點我非常喜歡)

老闆娘對湯頭很堅持~不加鹽.味精.辣油,希望消費者吃鍋可以健康無負擔

今天來到新北市三峽區學成路341號的三峽店,另外在新北市蘆洲區也有分店(詳細地址資料在文末)

照著地址在學成路看到富邦銀行走進大樓中庭,就可以看到蒙古紅

比較建議由大德路皇翔玉鼎樓牌往右看即可看到紅底白字"蒙古紅火鍋的招牌"

周邊停車超方便，有停車場也有路邊停車格，停車不是問題唷~





店內環境很乾淨座位不論兩人.四人或多人家庭聚餐或友人聚會都沒問題,

蒙古是屬於個人火鍋模式,大家可以選擇自己喜歡的鍋底更不用擔心不吃牛不吃羊沒辦法共鍋的限制唷!

蒙古紅火鍋的消費方式有兩種:一種是套餐類一種是無限點吃到飽方式

(肉類.海鮮.蔬菜.餃類.丸類.菇類.甜點.蛋糕....)個人很推薦吃到飽!!

今天我們選擇吃到飽方案~~首先先點個人的鍋底,再點肉品海鮮

我們依照每個人不同的口味點了~~麻辣蒙古鍋.原味蒙古鍋.甘蔗回甘鍋

麻辣蒙古鍋有很多藥材紅棗乾辣椒...跟闆娘聊了一下他們的麻辣鍋不加鹽.味精.辣油,辣椒都是自己二次發酵再炒全程約需兩個月才能上桌唷~

不加辣油它的油脂是透過每個人煮肉品就自然產生油脂唷!所以不會吃進太多的油脂健康無負擔

原味蒙古鍋~~我個人對辣的接受度沒那麼高所以這鍋是不辣的唷~不過裡面除了紅棗枸杞還有很多中藥的香料喔~我先喝了原湯,哇!好清香超讚的!

甘蔗回甘鍋~~它的味道非常清甜,煮過的肉品海鮮感覺都多了一個甜味

我發現店內還有蒙古傳統的帽子可以拍美美照,當然不會錯過囉!



接著來去逛逛它的配料區.冰箱自助吧!哇!我發現食材種類超豐富又多樣的~~當然這些都是吃到飽只要不浪費都可以吃爆它唷~

哇!不誇張冰箱裡的菇類就有超過十種以上且都是比較特別且高單的菇類唷~另外還有蛋腸這也是我在吃到飽的餐廳沒見過的(因為這個真蛋腸真的很貴)

還有脆管小章魚跟小幫手最愛的大大塊滷鴨血唷~當然滷肉飯.鍋燒麵.王子麵這就不用說一定有的鴨~

先來看下我們的第一輪~~牛肉羊肉豬肉各來一盤(老闆很大器每盤分量真的不少耶!)再來各種菇類丸類....

牛肉我選的是比較高單的安格斯牛,我個人吃牛肉大概都是上下涮一涮約10次變色就拿起來

哇!這肉質我喜歡肉的一絲一絲纖維感還在但不會太老且很大塊一大口咬下~~真爽

今天我要特別推薦的是蒙古紅的牛三寶(牛肚.牛筋.滷大腸),我們每個人都超愛的(每種都點了兩輪)~哈!

另外羊肉.雞肉也都很耐煮且羊肉不會有羊騷味喔!雞肉經過湯頭煮了以後很Q甜

他們的牛筋牛肚大腸都已經滷得非常入味,所以只要入鍋加熱燙一下加入鍋底的味道~~很Q嫩!超愛!超愛!超愛!

蒙古紅的食材我個人覺得都是有特別挑過的,種類跟品質都在水準之上,只恨最近減肥把胃口變小了~~哈哈

不過我們也點了好幾輪又從冰櫃拿了超多的菇類及丸類真的飽到晚上不用吃飯了CC

剛好我們用餐時間是離峰時段,闆娘有空就跟我們聊一聊還特別推薦一定要吃他們的冰淇淋跟蛋糕

闆娘說他們的冰淇淋可能不是很大的品牌但絕對比~哈X.莫X比好吃唷~

我吃萊姆葡萄&花生堅果!!!果真有果粒堅果的喔~還有咖啡是咖啡豆研磨的!

再來吃吃蛋糕水果~~不誇張!!我覺得他們的蛋糕有飯店等級的品質耶!且好多種

巧克力蛋糕.輕乳酪蛋糕.波士頓派更厲害的是竟然有千層蛋糕耶!

水果.還有豆花~~天啊!不吃說不過去,所以硬是跟豺狼一起又吃了豆花~~滿足!!

來到這裡我們的肚子真的再也塞不下了,只好先休戰下次再來,但真的今天晚上飯錢也省了,不用吃晚餐了!

好啦!來說說蒙古紅蒙古火鍋的用餐心得,

1.我跟豺狼一致認為蒙古紅火鍋的CP值超高的,他們的湯頭非常用心一點都不油膩,清湯聞起來就非常香濃,不加鹽.味精.辣油

使用中藥材跟自己炒的辣椒香料加上肉品煮的時候帶入的油脂,真的很聰明健康無負擔不會吃進太多油脂!!讚讚!

2.食材的部分我覺得老闆都有經過嚴選種類非常多也很大器沒怕大家吃得,因為闆娘說他自己常常空閒追劇時來一個鍋底慢慢熬煮覺得這是享受!!

3.另外我覺得他們的甜點蛋糕也有特別嚴選過的,每一款我們都分食試過了~真心喜翻!~~

喜歡麻辣鍋或健康的火鍋精緻餐飲絕對是你們的好選擇唷~~三峽店&蘆洲店詳細資料在下方唷!

最後來看下可愛的店狗~~蒙古紅是寵物友善餐廳!!他的兩隻店狗超可愛親人的!!

蒙古紅蒙古火鍋三峽店

地址:新北市三峽區學成路341號

電話:2672-1032

蒙古紅蒙古火鍋蘆洲店

地址: 新北市蘆洲區長榮路694號

電話: 8286-8336

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