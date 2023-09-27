後火車站美食網美咖啡廳旅人咖啡，餐點好吃附插座！早午餐義大利麵下午茶推薦

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桃園火車站美食有哪些？這家可以說是很多桃園在地人的聚餐選擇，不僅環境很網美，義大利麵可以說是相當夠味而且用料實在，300多可以吃到地中海燉飯，超大干貝加上大蝦子～微辣口感更是開胃！好吃又好聊，附插座不怕手機沒電！

旅人咖啡環境介紹

桃園旅人咖啡明亮的落地窗，加上景觀吊燈真的超美，採光十足怎麼拍都很漂亮

有一點點泰國風網美店，低調奢華的感覺讓人不自覺的就好放鬆，像出國一樣

旅人咖啡菜單價格

(圖片取自 旅人咖啡粉絲團)

旅人咖啡的餐點價格並不會太高，跟台北常見的布納咖啡差不多

我們這次特別為了他們的餐點而來

炙燒干貝綜合海鮮嗆辣奶油燉飯 370元

旅人咖啡的這道炙燒干貝綜合海鮮嗆辣奶油燉飯名字真的有夠長～

味道真的很不錯！燉飯本身帶點口感

重點是那個嗆辣很爽！帶著嗆感但是辣只有留在一入口的時候，吃下去就不會辣了

真的越吃越爽～

炙燒干貝好柔軟又好大一顆

蝦子都幫你剝好了，很好入口喔～

嗆辣奶油鹹酥雞義大利麵 280元

鹹酥雞超大塊哀！

以往吃到的鹹酥雞義大利麵，都是小小快的肉

這個跟日料的唐揚雞差不多～肉質也很柔軟

奶油並不會過奶，一種滑嫩的口感

加上辣味提香，算是很涮嘴的選項

跟一般的奶油比起來，他稍微偏紅色一些

但香氣多了許多！相當喜歡

下面還有彩椒跟黃瓜，蔬菜的份量也很多，整體CP值滿划算的

玫瑰水蜜桃氣泡飲 120元

雖然不大杯

但還是滿到位的，水蜜桃果醬居然是有果粒喔！

酸酸甜甜的好清爽好消暑

用餐環境很明亮，很舒服！人真的好多建議先訂位，如果有想要三五好友在桃園聚餐的話，很推薦旅人咖啡桃園店給大家喔！是一個滿不錯有插座的桃園美食餐廳。

店家/景點資訊

店家名稱：旅人咖啡館 桃園店

所在地址：330臺灣桃園市桃園區大林路83號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-21:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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