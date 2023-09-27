後火車站美食網美咖啡廳旅人咖啡，餐點好吃附插座！早午餐義大利麵下午茶推薦
2023-09-27 09:50:03 D&W黑白雙搭 人氣：328
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 桃園區
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桃園火車站美食有哪些？這家可以說是很多桃園在地人的聚餐選擇，不僅環境很網美，義大利麵可以說是相當夠味而且用料實在，300多可以吃到地中海燉飯，超大干貝加上大蝦子～微辣口感更是開胃！好吃又好聊，附插座不怕手機沒電！
旅人咖啡環境介紹
桃園旅人咖啡明亮的落地窗，加上景觀吊燈真的超美，採光十足怎麼拍都很漂亮
有一點點泰國風網美店，低調奢華的感覺讓人不自覺的就好放鬆，像出國一樣
旅人咖啡菜單價格
(圖片取自 旅人咖啡粉絲團)
旅人咖啡的餐點價格並不會太高，跟台北常見的布納咖啡差不多
我們這次特別為了他們的餐點而來
炙燒干貝綜合海鮮嗆辣奶油燉飯 370元
旅人咖啡的這道炙燒干貝綜合海鮮嗆辣奶油燉飯名字真的有夠長～
味道真的很不錯！燉飯本身帶點口感
重點是那個嗆辣很爽！帶著嗆感但是辣只有留在一入口的時候，吃下去就不會辣了
真的越吃越爽～
炙燒干貝好柔軟又好大一顆
蝦子都幫你剝好了，很好入口喔～
嗆辣奶油鹹酥雞義大利麵 280元
鹹酥雞超大塊哀！
以往吃到的鹹酥雞義大利麵，都是小小快的肉
這個跟日料的唐揚雞差不多～肉質也很柔軟
奶油並不會過奶，一種滑嫩的口感
加上辣味提香，算是很涮嘴的選項
跟一般的奶油比起來，他稍微偏紅色一些
但香氣多了許多！相當喜歡
下面還有彩椒跟黃瓜，蔬菜的份量也很多，整體CP值滿划算的
玫瑰水蜜桃氣泡飲 120元
雖然不大杯
但還是滿到位的，水蜜桃果醬居然是有果粒喔！
酸酸甜甜的好清爽好消暑
用餐環境很明亮，很舒服！人真的好多建議先訂位，如果有想要三五好友在桃園聚餐的話，很推薦旅人咖啡桃園店給大家喔！是一個滿不錯有插座的桃園美食餐廳。
店家/景點資訊
- 店家名稱：旅人咖啡館 桃園店
- 所在地址：330臺灣桃園市桃園區大林路83號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-21:00
- 店家電話：
- 評價：★★★★★
交通資訊
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