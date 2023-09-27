現在物價高漲

沒有想到竟然有不到400元的起吃到飽

而且還是現在流行的韓式烤肉吃到飽

不止價格便宜

肉的品質更是不錯

一點都不馬虎

這麼高CP值的店家就位於

永和永利路上的

打爆豬韓式燒肉吃到飽

ＣＰ值爆表！不用４００元起韓式烤肉吃到飽，超舒適環境肉質也超好，必吃

打爆豬韓式燒肉吃到飽價格

平日來的話，只要359+10%

等於一個人不到400元~真的超便宜的

就算平日晚上或假日也只要399+10%

也是超便宜

現在外面隨便一家吃到飽都要破700元以上

打爆豬韓式燒肉吃到飽店內環境

店家的室內是挑高的空間

在這裡用餐比較沒有壓迫感

餐廳內的座位都是四人桌

另外還有雙人桌

雙人桌的話，可以一個人來吃

一個人來吃到飽不用加額外費用哦

自助吧區有薯條、地瓜球

還有起司條、韓式炸雞

這些都是固定的

韓式年糕、白飯、麵食、飲料、冰淇淋

以及超多樣的韓式烤肉醬

以及烤肉沾醬

生菜、火鍋的蔬菜、火鍋料

種類真的超級多樣化

看到都不知道要吃什麼才好

有點選擇性障礙了

肉類更是高達12種以上

有牛、豬、雞

不同的部位

有些有醃製過

有些沒有醃製過

就看你喜歡吃哪一種

烤肉盤是使用烤盤上面放烘焙紙

所以通常溫度不會很高

不過火鍋是充足的

沒有問題~

醃製的肉

都是辣味

而且只有辣和鹹~

建議吃的時候沾一點柚子烤肉醬

沾了之後

口感可以比較多層次豐富

味道也會變的比較好

從頭到尾，我們都只有吃烤肉

快結束時，才想到旁邊還有火鍋

他們的火鍋還算不錯~

如果不吃烤肉的人，火鍋也很推哦

比起之前的

豬先生韓式燒肉吃到飽｜不到４００元起韓式烤肉吃到飽！超殺的吃到飽價格

好吃太多了......

打爆豬韓式燒肉吃到飽影片介紹

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店名：打爆豬韓式燒肉吃到飽

營業時間：早上11:00~22:00

地址： 新北市永和區永利路47號1 樓

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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