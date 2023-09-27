打爆豬韓式燒肉吃到飽｜ＣＰ值爆表！不用４００元起韓式烤肉吃到飽，超舒適環境肉質也超好，必吃
發表篇數：2001篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 永和區
現在物價高漲
沒有想到竟然有不到400元的起吃到飽
而且還是現在流行的韓式烤肉吃到飽
不止價格便宜
肉的品質更是不錯
一點都不馬虎
這麼高CP值的店家就位於
永和永利路上的
打爆豬韓式燒肉吃到飽
ＣＰ值爆表！不用４００元起韓式烤肉吃到飽，超舒適環境肉質也超好，必吃
打爆豬韓式燒肉吃到飽價格
平日來的話，只要359+10%
等於一個人不到400元~真的超便宜的
就算平日晚上或假日也只要399+10%
也是超便宜
現在外面隨便一家吃到飽都要破700元以上
打爆豬韓式燒肉吃到飽店內環境
店家的室內是挑高的空間
在這裡用餐比較沒有壓迫感
餐廳內的座位都是四人桌
另外還有雙人桌
雙人桌的話，可以一個人來吃
一個人來吃到飽不用加額外費用哦
自助吧區有薯條、地瓜球
還有起司條、韓式炸雞
這些都是固定的
韓式年糕、白飯、麵食、飲料、冰淇淋
以及超多樣的韓式烤肉醬
以及烤肉沾醬
生菜、火鍋的蔬菜、火鍋料
種類真的超級多樣化
看到都不知道要吃什麼才好
有點選擇性障礙了
肉類更是高達12種以上
有牛、豬、雞
不同的部位
有些有醃製過
有些沒有醃製過
就看你喜歡吃哪一種
烤肉盤是使用烤盤上面放烘焙紙
所以通常溫度不會很高
不過火鍋是充足的
沒有問題~
醃製的肉
都是辣味
而且只有辣和鹹~
建議吃的時候沾一點柚子烤肉醬
沾了之後
口感可以比較多層次豐富
味道也會變的比較好
從頭到尾，我們都只有吃烤肉
快結束時，才想到旁邊還有火鍋
他們的火鍋還算不錯~
如果不吃烤肉的人，火鍋也很推哦
比起之前的
豬先生韓式燒肉吃到飽｜不到４００元起韓式烤肉吃到飽！超殺的吃到飽價格
好吃太多了......
打爆豬韓式燒肉吃到飽影片介紹
店名：打爆豬韓式燒肉吃到飽
營業時間：早上11:00~22:00
地址： 新北市永和區永利路47號1 樓
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
延伸閱讀，繼續看下去：
豬先生韓式燒肉吃到飽｜不到４００元起韓式烤肉吃到飽！超殺的吃到飽價格