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韓華園韓式中華料理｜不用出國就能吃韓劇必吃豬腳，還有炸醬麵、糖醋肉感受道地風味! - 肉依小姐吃什麼

2023-09-27 10:11:00 肉依小姐吃什麼 人氣：115
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：520篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：韓華園-竹北店
phone03-5552-620
place新竹縣竹北市縣政十街96號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.09.27

韓華園韓式中華料理｜不用出國就能吃韓劇必吃豬腳，還有炸醬麵、糖醋肉感受道地風味!

 
 
 
 
 
 

看韓劇超想吃的豬腳新竹也有啦，來自北部的人氣【韓華園韓式中華料理】，由韓國料理經驗超過20年的主廚創立，主打結合韓式和中式的創意中華料理，從韓式豬腳、炸醬麵、糖醋肉到炒碼麵通通有，完美重現韓國道地的風味，吃的時候發現旁邊坐的就是韓國人，而且每一樣的份量用料都超實在，很適合和好友一起來聚餐享用！

❤️獨家優惠❤️
即日起-2023/9/30為止

🚩內用豬腳（半隻/一隻）
贈TIGER啤酒一瓶
🚩單點TIGER 啤酒
買一送一

➡️數量有限 贈完為止/贈送的啤酒可外帶回家

環境分享

▼【韓華園韓式中華料理】在台北新竹共有四家分店，新開幕的竹北店位在縣政十街上，黃色系的亮眼招牌很是吸睛，鄰近家樂福和竹北火車站，開車可停放於附近的竹北縣華停車場。

▼【韓華園韓式中華料理】用餐環境明亮整潔，以純白系色搭配木頭材質桌椅，搭配牆面上的韓文標語點綴，充滿新穎時髦的現代氛圍，分為兩人和四人桌位適合家庭或朋友聚餐。

▼【韓華園韓式中華料理】拉開抽屜可以看到餐具和面紙，有需要可以自行拿取使用，還有附上可愛的圍兜兜，以免在用餐時沾染到衣服身上。

▼【韓華園韓式中華料理】冰箱擺放各式韓國經典飲品，還有多款口味的韓國燒酒、台灣酒類。

菜單

【韓華園韓式中華料理】以經典的韓式中華料理為主打，包含韓式豬腳、炸醬麵、糖醋肉、炒碼麵、安東燒雞等，最特別的是還有半半系列，可以同時滿足想吃兩款麵食的需求！

  • 低消 平日180元/人 假日220元/人
  • 用餐收取10%服務費

點我線上看菜單：https://www.facebook.com/HanhwawonTaiwan/photos

餐點介紹

韓式豬腳💰600元

台灣少見的韓式豬腳這裡也能吃到，採用傳統韓式作法長時間滷煮，外皮吸收了醬汁呈現黝黑色澤，豬腳肉的口感軟嫩中帶有Q度，單吃的話甜甜鹹鹹，沾上特製豆醬和蝦醬的話會更夠味，推薦可以再加上生蒜片、青椒和生菜享用增加清爽感！

糖醋肉 (小) 💰350元
每次看韓劇都超想吃的糖醋肉 ，將後腿梅花經過特製麵糊高溫現炸，咬起來又香又脆但沒有油膩感， 別忘記沾上最重要的靈魂醬汁，濃稠又酸甜更加襯出豬肉的甜味，涮嘴到讓人停不下來！

韓式炸醬麵 💰180元
賣相黑嚕嚕的韓式炸醬麵，將韓國進口的道地黑豆醬，搭配洋蔥、櫛瓜、豬肉大火炒出香氣，鹹甜的比例剛好不會膩口，搭配手工製成的彈牙麵條，跟我在韓國吃到的超級像欸！

炸醬炒飯💰220元

滿足選擇障礙的炸醬炒飯，在粒粒分明的金黃米飯旁，淋上跟炸醬麵同款的醬汁，直接吃炒飯或加炸醬各有特色，我個人喜歡配著炸醬味道更有層次，推薦大家還可以劃破半熟蛋，那濕潤充滿蛋香的風味太療癒！

還會附上一碗蛋花湯享用。

海鮮炒碼麵 💰280元
愛吃辣的可以點這道海鮮炒碼麵 ，先炒出洋蔥的香氣與甜度，再搭配海鮮、胡蘿蔔、木耳、豬骨高湯、辣椒粉熬煮，剛上桌濃濃的海鮮味就撲鼻而來，喝起來辣勁很夠好過癮，用料更是大方，吃的到完整的北海道干貝、九孔鮑、大尾鮮甜白蝦，用料大方海味十足，伴隨咕溜的手工麵條一下就吃光光！

白蘿蔔 💰60元 手工泡菜 💰30 元
吃韓式料理不能錯過的小菜們，都是店家手工自己醃製的很用心，白蘿蔔清甜又爽脆，店家切成薄片，一口吃下清爽解膩，手工泡菜特製比例適合大眾口味的微辣度，搭配著菜餚添加不用的風味～

用餐心得

終於不用再看著電視流口水了，原本就很喜歡韓式中華料理的我，覺得韓華園韓式中華料理表現相當不錯，尤其是韓國豬腳Q彈嚼勁的口感很厲害，還有滿足選擇障礙的炸醬炒飯也讓人印象深刻，再配著啤酒享用感覺自己就置身韓劇當中。

店家資訊

 

 

韓華園韓式中華料理

粉絲團：韓華園韓式中華料理FB

線上訂位 : https://inline.app/booking/-NH8KBYig5bvg__wY94m:inline-live-3?language=zh-tw

韓華園韓式中華料理 竹北店

地址：新竹縣竹北市縣政十街96號
電話：03-555-2620

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30

韓華園韓式中華料理 師大店

地址：台北市大安區和平東路一段182號1樓
電話：02-2367-8939

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:00

韓華園韓式中華料理 八德店

地址：台北市松山區八德路三段209號
電話：02-2578-5650

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:00

韓華園韓式中華料理 民權店

地址：台北市中山區民權東路三段47號1樓
電話：02-2506-5706

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30(平日)/11:30–15:00 17:30–21:30(平日)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

 

 

 




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肉依小姐吃什麼

發表篇數：520篇

我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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