為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 芋山芋球｜芋頭控必吃！讓你意想不到的芋球口味，激推超勘西起司芋球，還有中秋限定「海霸王盲盒」限量開賣～

芋山芋球｜芋頭控必吃！讓你意想不到的芋球口味，激推超勘西起司芋球，還有中秋限定「海霸王盲盒」限量開賣～

2023-09-27 10:30:52 糖糖's 享食生活 人氣：103
share
窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1437篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南區

造訪商家：芋山芋球-大慶夜市
place台中市南區建國南路一段208號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

芋頭控快筆記～台中厲害又好吃的手工芋球在這裡！這間出沒在台中各地大小夜市的芋山芋球，不只主打手工芋球，口味更是讓你意想不到，鹹甜口味通通有，除了原有的七種口味芋頭，中秋節還特別推出「海霸王盲盒」，採隨機口味，其中包含一款海鮮口味的芋球，中秋限定開賣，售完為止，太晚來就吃不到啦

 

芋山芋球位置

芋山芋球目前在台中大慶夜市、旱溪夜市、靜宜夜市、五權夜市、豐原廟東夜市都有設攤位，糖糖今天是來到大慶夜市，週三、五、六、日都有開攤，於下午五點開賣，攤車以代表芋頭的浪漫紫色為主，可愛又有質感

芋山芋球菜單

芋山芋球的口味目前有七種，一份都是五顆裝，如果想要一次吃到多種口味的芋球可以選人氣綜合口味，裡頭包含3顆起司芋球再任選一種其他口味做搭配，共6入，另外芋山芋球除了招牌芋球外，還有好吃的芋泥餅，有牛奶、麻糬及抹茶三種口味

另外這個海霸王盲盒是中秋限定推出的新品，一盒共有五入，口味採隨機，其中一種一定會有海鮮口味，包含龍蝦沙拉、干貝芥末或明太子蝦仁其中之一

芋山芋球的芋球都是手工製作，現點現炸，請大家耐心等候

人氣綜合口味 6入 69元

想要一次吃到兩種口味的芋球，可以選人氣綜合口味，裡頭是6入裝，其中包含3顆起司芋球及3顆任選一種口味做搭配

招牌芋球

來到芋山芋球必點的經典口味招牌芋球，採用大甲芋頭低糖製作，外皮炸的非常酥脆，裡頭的芋泥綿密香濃，微甜不膩，還可以吃到微微的芋頭顆粒

起司芋球

喜歡吃起司的朋友，芋山芋球這款起司芋球你一定要嚐嚐，在芋球裡頭加入了莫扎瑞拉起司，趁熱吃超勘西，濃濃的起司香氣交織著迷人的芋頭香，鹹甜交織，層次相當豐富

卡士達芋球

想要來點甜口味的芋球，糖糖還蠻推薦芋山芋球這款卡士達芋球，芋球中間的卡士達醬是店家自己製作而成的，帶有迷人的奶香味，吃起來也不會讓人覺得太甜膩

黑糖布丁麻糬芋球

黑糖布丁麻糬芋球是招牌芋球裡頭添加了香Q黑糖麻糬及卡士達醬，裡頭的黑糖麻糬不僅Q彈還會勘西，搭配奶香十足的卡士達醬，香甜不膩，好吃

鹹蛋流沙芋球

吃這顆鹹蛋流沙芋球時得小心，因為他可是會爆漿的！將鹹蛋黃打碎下去製成的流沙餡，包入芋球中，一口咬下去，黃澄澄的流沙餡立刻爆漿出來，微鹹微甜的滋味讓人越吃越香，小心內餡不只會爆漿還非常燙口唷

紅豆芋球

芋山芋球的紅豆芋球用料也超實在，裡頭的紅豆餡是採用紅豆加上牛奶熬製而成，裡頭還可以看到紅豆顆粒，濃濃芋頭香中多了迷人的豆香味，綿密口感中還可以咀嚼到紅豆顆粒感

海霸王盲盒 5入 80元

這款海霸王盲盒是芋山芋球於中秋限定開賣的新品，總共400份，售完為止，裡頭共有5入芋球，口味都是隨機的，連老闆都不知道會有什麼口味，不過五顆芋球裡面一定會有一顆是海鮮口味（龍蝦沙拉、干貝芥末或明太子蝦仁其中一種）

明太子蝦仁

糖糖這次海霸王盲盒抽中的海鮮口味是明太子蝦仁，將芋球咬開裡頭真的包著一隻肥嘟嘟又彈牙的蝦仁，搭配店家自製的明太子醬，鹹甜交織，海味十足，沒想到海鮮配芋頭也挺搭的呢

 

建議大家芋球都要趁熱吃，因為芋山芋球的芋球系列都是純芋泥製作，冷掉後口感會變軟，趁熱吃才會香酥迷人唷～喜歡吃芋球的朋友，這間芋山芋球你一定要筆記，除了招牌原味芋球外，還有超多口味任你選，鹹甜芋球通通有，除了原有的芋球口味，芋山芋球於中秋節還推出了中秋限定「海霸王盲盒」，採隨機口味，其中裡頭會包含一款海鮮口味的芋球，中秋限定開賣，售完為止，想嘗鮮的朋友記得把握機會

 

《店家資訊》

店家：芋山芋球 - 總店
電話：0970-350899
臉書：https://www.facebook.com/yusuntaro/

店家：芋山芋球 - 旱溪夜市、大慶夜市店
電話：0968-361478
時間：旱溪夜市二、四；大慶夜市三、五、六、日
ＩＧ：https://instagram.com/taro_ball_yx16

店家：芋山芋球 - 靜宜夜市、五權夜市店
電話：0980-601731
時間：靜宜夜市一、三、四；五權夜市六、日

店家：芋山芋球 - 豐原廟東店
電話：0980-017345
地址：台中市豐原區信義街79號
時間：17:00~21:00；每週一公休

 

檢舉
share
chevron_left

蔬盈市場火鍋｜台中蔬菜自助吧火鍋吃到飽，近50
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1437篇

歡迎大家來到糖糖的美食部落格 ♥♥ 喜歡到處吃喝遊玩的糖糖，在這與大家一同分享各地美食 讓大家在忙碌的生活裡，也能一起享受這幸福快樂的旅程

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
阿美姐早午餐 照片

阿美姐早午餐

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市北屯區
臭豆腐王子 照片

臭豆腐王子

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市西區
逢甲紅燒當歸鴨麵線 照片

逢甲紅燒當歸鴨麵線

4.40 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
豐原自助早點 照片

豐原自助早點

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市豐原區
滷大夫加熱滷味 照片

滷大夫加熱滷味

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市北屯區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up