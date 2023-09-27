芋山芋球｜芋頭控必吃！讓你意想不到的芋球口味，激推超勘西起司芋球，還有中秋限定「海霸王盲盒」限量開賣～

芋頭控快筆記～台中厲害又好吃的手工芋球在這裡！這間出沒在台中各地大小夜市的芋山芋球，不只主打手工芋球，口味更是讓你意想不到，鹹甜口味通通有，除了原有的七種口味芋頭，中秋節還特別推出「海霸王盲盒」，採隨機口味，其中包含一款海鮮口味的芋球，中秋限定開賣，售完為止，太晚來就吃不到啦

芋山芋球位置

芋山芋球目前在台中大慶夜市、旱溪夜市、靜宜夜市、五權夜市、豐原廟東夜市都有設攤位，糖糖今天是來到大慶夜市，週三、五、六、日都有開攤，於下午五點開賣，攤車以代表芋頭的浪漫紫色為主，可愛又有質感

芋山芋球菜單

芋山芋球的口味目前有七種，一份都是五顆裝，如果想要一次吃到多種口味的芋球可以選人氣綜合口味，裡頭包含3顆起司芋球再任選一種其他口味做搭配，共6入，另外芋山芋球除了招牌芋球外，還有好吃的芋泥餅，有牛奶、麻糬及抹茶三種口味

另外這個海霸王盲盒是中秋限定推出的新品，一盒共有五入，口味採隨機，其中一種一定會有海鮮口味，包含龍蝦沙拉、干貝芥末或明太子蝦仁其中之一

芋山芋球的芋球都是手工製作，現點現炸，請大家耐心等候

人氣綜合口味 6入 69元

想要一次吃到兩種口味的芋球，可以選人氣綜合口味，裡頭是6入裝，其中包含3顆起司芋球及3顆任選一種口味做搭配

招牌芋球

來到芋山芋球必點的經典口味招牌芋球，採用大甲芋頭低糖製作，外皮炸的非常酥脆，裡頭的芋泥綿密香濃，微甜不膩，還可以吃到微微的芋頭顆粒

起司芋球

喜歡吃起司的朋友，芋山芋球這款起司芋球你一定要嚐嚐，在芋球裡頭加入了莫扎瑞拉起司，趁熱吃超勘西，濃濃的起司香氣交織著迷人的芋頭香，鹹甜交織，層次相當豐富

卡士達芋球

想要來點甜口味的芋球，糖糖還蠻推薦芋山芋球這款卡士達芋球，芋球中間的卡士達醬是店家自己製作而成的，帶有迷人的奶香味，吃起來也不會讓人覺得太甜膩

黑糖布丁麻糬芋球

黑糖布丁麻糬芋球是招牌芋球裡頭添加了香Q黑糖麻糬及卡士達醬，裡頭的黑糖麻糬不僅Q彈還會勘西，搭配奶香十足的卡士達醬，香甜不膩，好吃

鹹蛋流沙芋球

吃這顆鹹蛋流沙芋球時得小心，因為他可是會爆漿的！將鹹蛋黃打碎下去製成的流沙餡，包入芋球中，一口咬下去，黃澄澄的流沙餡立刻爆漿出來，微鹹微甜的滋味讓人越吃越香，小心內餡不只會爆漿還非常燙口唷

紅豆芋球

芋山芋球的紅豆芋球用料也超實在，裡頭的紅豆餡是採用紅豆加上牛奶熬製而成，裡頭還可以看到紅豆顆粒，濃濃芋頭香中多了迷人的豆香味，綿密口感中還可以咀嚼到紅豆顆粒感

海霸王盲盒 5入 80元

這款海霸王盲盒是芋山芋球於中秋限定開賣的新品，總共400份，售完為止，裡頭共有5入芋球，口味都是隨機的，連老闆都不知道會有什麼口味，不過五顆芋球裡面一定會有一顆是海鮮口味（龍蝦沙拉、干貝芥末或明太子蝦仁其中一種）

明太子蝦仁

糖糖這次海霸王盲盒抽中的海鮮口味是明太子蝦仁，將芋球咬開裡頭真的包著一隻肥嘟嘟又彈牙的蝦仁，搭配店家自製的明太子醬，鹹甜交織，海味十足，沒想到海鮮配芋頭也挺搭的呢

建議大家芋球都要趁熱吃，因為芋山芋球的芋球系列都是純芋泥製作，冷掉後口感會變軟，趁熱吃才會香酥迷人唷～喜歡吃芋球的朋友，這間芋山芋球你一定要筆記，除了招牌原味芋球外，還有超多口味任你選，鹹甜芋球通通有，除了原有的芋球口味，芋山芋球於中秋節還推出了中秋限定「海霸王盲盒」，採隨機口味，其中裡頭會包含一款海鮮口味的芋球，中秋限定開賣，售完為止，想嘗鮮的朋友記得把握機會