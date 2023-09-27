大坑景點一日遊｜孩子們最愛的景點，馬卡龍公園、沙發馬鈴薯、大坑四橋、老芋仔芋圓～

話說回來那倆人好久沒安排玩一日遊了，最近因家庭、事業都很忙，尤其是妹妹出生後，

就好久沒帶小沙米出來玩了，所以趁著妹妹有後援照顧，

趕緊帶小沙米來玩他最愛的一日遊。

這次來到太平、大坑遊玩，除了帶小沙米外，還帶上表姊一起，

有了表姊遊玩陪伴，那倆人覺得輕鬆許多XD

這次安排四個點，來趟輕鬆之旅，從太平出發，第一站先到很夯的馬卡龍公園放電，

緊接著來到離公園不遠處的沙發馬鈴薯樂園夾夾樂，

再來鼎鼎有名的大坑4橋拍照，最後不忘吃上Linda最愛的芋圓，

這可是說是近期以來，那倆人覺得最充實的小旅程呢～

馬卡龍公園是台中頗具特色的公園之一，高達11米高塔溜滑梯，超級吸睛，

不僅佔地非常廣，裡頭的遊樂設施也不少呢～

除了溜滑梯、盪鞦韆、沙坑遊樂設施外，

還有大型籃球場，重點也很好停車。

公園的兩側有停車場及路邊停車格。

接著來到小沙米和表姊的最愛的夾娃娃，沙發馬鈴薯樂園剛好離馬卡龍公園不遠，

因為這裡除了可以路邊停車外，還有專屬的免費大型停車場呢～

停車場的位置就在全家超商的正後方。

沙發馬鈴薯樂園店內機台非常多，大部分的商品都是常見的零食，也有少數的娃娃和日常用品，

基本上若沒有槍位，那倆人會建議直接請工作人員幫買擺台，才不會一直燒錢喔！！

沙發馬鈴薯樂園有別於外面的夾娃娃機店，竟然有提供飲料機，

只要夾到一樣就可以免費送飲料，

所以那倆人一夾到商品，小沙米就迫不及來兌換飲料了XD～

除了飲料外，第一次看到還有夾換水果的選項，

機台上有貼有夾機台商品就能兌換水果，

想吃什麼水果專攻那台就對了XD～

沙發馬鈴薯樂園店內的活動非常多，

還有5星好評禮及夾20樣就送等活動。

Linda看到這台飲料機，就請Jason去裡面機台幫Linda夾看看，

Jason運氣還算不錯，花40元就打出，跟服務人員兌換代碼單，

馬上兌換一杯來喝XD，沒想到真的是整顆檸檬原汁現榨出來的，

記得要選有甜度的喔，如果選無糖是檸檬原汁，要確定你是喝的下去喔😂。

來這最開心莫過於小朋友了，有得玩又有得吃，還有得拿XD

緊接著又可以來大坑4橋拍照，

分別有情人橋、藍天白雲橋、蝴蝶橋、自行車陸橋。

因為每座橋顏色不同、造型不同，而且夜晚會打燈，非常適合拍夜景。

逛完後一定要來吃大坑有名的芋圓，

除了東東芋圓外，這家老芋仔芋圓也是蠻多人喜歡的。

那倆人最愛這碗芋圓綜合，配料真的給的很足，

而且還能免費加煉乳，一碗滿滿的只要65元。

小結：

這次安排的親子一日遊，真的超級適合帶小孩放電的，

不僅馬卡龍公園外，連沙發馬鈴薯先生樂園也是，

雖然看小孩夾會很心痛，但小孩的笑容是無可取代的，

但還是建議爸媽們給孩子適度的預算夾，讓孩子有金錢觀念，

下次有機會來大坑，再來探索更多的景點與美食跟大家分享～

馬卡龍公園

地址：台中市太平區環中東路四段19號

沙發馬鈴薯樂園 北屯軍福店娃娃機複合式主題樂園

地址：台中市北屯區軍福十三路299號

聯絡電話：0962-039335

營業時間：10:00-01:00

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091602856338

大坑情人橋

地址：台中市北屯區祥順東路一段與景賢路交叉路口

大坑清新橋(蝴蝶橋)

地址：台中市北屯區祥順東路二段與軍福九路交叉路口

大坑藍天白雲橋

地址：台中市北屯區祥順東路二段與軍福十三路交叉路口

大坑自行車步道

地址：台中市北屯區祥順東路二段(藍天白雲橋在過去一小段)

老芋仔芋圓

地址：台中市北屯區東山路一段408-2號

聯絡電話：04-22395289

營業時間：09:00~22:00