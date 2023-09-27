大坑景點一日遊｜孩子們最愛的景點，馬卡龍公園、沙發馬鈴薯、大坑四橋、老芋仔芋圓～

話說回來那倆人好久沒安排玩一日遊了，最近因家庭、事業都很忙，尤其是妹妹出生後，
就好久沒帶小沙米出來玩了，所以趁著妹妹有後援照顧，
趕緊帶小沙米來玩他最愛的一日遊。
這次來到太平、大坑遊玩，除了帶小沙米外，還帶上表姊一起，
有了表姊遊玩陪伴，那倆人覺得輕鬆許多XD
這次安排四個點，來趟輕鬆之旅，從太平出發，第一站先到很夯的馬卡龍公園放電，
緊接著來到離公園不遠處的沙發馬鈴薯樂園夾夾樂，
再來鼎鼎有名的大坑4橋拍照，最後不忘吃上Linda最愛的芋圓，
這可是說是近期以來，那倆人覺得最充實的小旅程呢～
馬卡龍公園是台中頗具特色的公園之一，高達11米高塔溜滑梯，超級吸睛，
不僅佔地非常廣，裡頭的遊樂設施也不少呢～
除了溜滑梯、盪鞦韆、沙坑遊樂設施外，
還有大型籃球場，重點也很好停車。
公園的兩側有停車場及路邊停車格。
接著來到小沙米和表姊的最愛的夾娃娃，沙發馬鈴薯樂園剛好離馬卡龍公園不遠，
因為這裡除了可以路邊停車外，還有專屬的免費大型停車場呢～
停車場的位置就在全家超商的正後方。
沙發馬鈴薯樂園店內機台非常多，大部分的商品都是常見的零食，也有少數的娃娃和日常用品，
基本上若沒有槍位，那倆人會建議直接請工作人員幫買擺台，才不會一直燒錢喔！！
沙發馬鈴薯樂園有別於外面的夾娃娃機店，竟然有提供飲料機，
只要夾到一樣就可以免費送飲料，
所以那倆人一夾到商品，小沙米就迫不及來兌換飲料了XD～
除了飲料外，第一次看到還有夾換水果的選項，
機台上有貼有夾機台商品就能兌換水果，
想吃什麼水果專攻那台就對了XD～
沙發馬鈴薯樂園店內的活動非常多，
還有5星好評禮及夾20樣就送等活動。
Linda看到這台飲料機，就請Jason去裡面機台幫Linda夾看看，
Jason運氣還算不錯，花40元就打出，跟服務人員兌換代碼單，
馬上兌換一杯來喝XD，沒想到真的是整顆檸檬原汁現榨出來的，
記得要選有甜度的喔，如果選無糖是檸檬原汁，要確定你是喝的下去喔😂。
來這最開心莫過於小朋友了，有得玩又有得吃，還有得拿XD
緊接著又可以來大坑4橋拍照，
分別有情人橋、藍天白雲橋、蝴蝶橋、自行車陸橋。
因為每座橋顏色不同、造型不同，而且夜晚會打燈，非常適合拍夜景。
逛完後一定要來吃大坑有名的芋圓，
除了東東芋圓外，這家老芋仔芋圓也是蠻多人喜歡的。
那倆人最愛這碗芋圓綜合，配料真的給的很足，
而且還能免費加煉乳，一碗滿滿的只要65元。
小結：
這次安排的親子一日遊，真的超級適合帶小孩放電的，
不僅馬卡龍公園外，連沙發馬鈴薯先生樂園也是，
雖然看小孩夾會很心痛，但小孩的笑容是無可取代的，
但還是建議爸媽們給孩子適度的預算夾，讓孩子有金錢觀念，
下次有機會來大坑，再來探索更多的景點與美食跟大家分享～
馬卡龍公園
地址：台中市太平區環中東路四段19號
沙發馬鈴薯樂園 北屯軍福店娃娃機複合式主題樂園
地址：台中市北屯區軍福十三路299號
聯絡電話：0962-039335
營業時間：10:00-01:00
粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091602856338
大坑情人橋
地址：台中市北屯區祥順東路一段與景賢路交叉路口
大坑清新橋(蝴蝶橋)
地址：台中市北屯區祥順東路二段與軍福九路交叉路口
大坑藍天白雲橋
地址：台中市北屯區祥順東路二段與軍福十三路交叉路口
大坑自行車步道
地址：台中市北屯區祥順東路二段(藍天白雲橋在過去一小段)
老芋仔芋圓
地址：台中市北屯區東山路一段408-2號
聯絡電話：04-22395289
營業時間：09:00~22:00