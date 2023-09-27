【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美食推薦、桃園火鍋推薦、桃園網美餐廳推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「樸食鍋物 PU SHI」 (造訪日期 : 2023/09)



「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美食推薦

桃園火鍋推薦、桃園網美餐廳推薦







樸食鍋物 PU SHI



地址 : 桃園市大園區大智路103號

電話 : 03-287 5028

時間 : 11:30-15:00、17:30-21:30（周一公休）



本次團子和好友來到桃園來參加「客家博覽會」活動，適逢用餐時間來到附近的「樸食鍋物 PU SHI」用餐，店家位於桃捷A17領航站附近，離橫山書法藝術館不遠，就在大園書法公園正對面，交通很便利。「樸食鍋物 PU SHI」是桃園有名的網美火鍋店，外觀以白色與奶茶色搭配高雅清新，還會以為來到了歐式咖啡廳，是桃園青埔當地及網路上都是有口皆碑的店家。

走進餐廳內乾淨衛生、寬敞明亮，可看到許多綠色植物妝點，牆上還有擺設雜誌，濃濃文青風格外療癒。店內有分成1、2樓，提供多組4人、6人座位，也有包廂區塊。白色桌子搭配褐色皮椅，時尚高雅，坐起來也很舒適。

店內有提供免費wifi，點餐採QR code線上選餐，可清楚看到菜單和價目表。店內招牌寫著「FRESH」、「SIMPLE」、「ORIGINAL FLAVAOR」，店家特別強調天然樸實、新鮮簡單的自然原味，從食材、湯品、肉品、海鮮都具有高品質。肉品選用有履歷並標示出產地， 蔬菜選用無毒時令的小農作物，吃了健康也讓人倍感安心。

店家用餐時間為90分鐘，火鍋採套餐形式，可先選主食、湯底、附餐，並附有蔬菜、甜點、飲品。除有個人套餐外，也有推出2人、4人套餐，包含肉品、海鮮，也能自行加點單點品項，多人聚餐也很合適。我們選擇雙人套餐，再單點幾項單品，接下來就一一品嚐吧！

小菜

一坐下會先送上兩種小菜，包含豆干及花生，都滷的很入味，刷嘴又開胃。

湯底

湯底有營養蔬果湯、新鮮蕃茄湯、甘甜麻辣湯、香濃南瓜湯、酸白菜湯可供選擇。我們選了甘甜麻辣湯（左）以及酸白菜湯（右）。

「甘甜麻辣湯」可選辣度，店家使用數種中藥材、蝦米、小魚乾、薑等食材，燉煮多時。團子選的小辣不會過辣，微甜口感溫順可口，是可喝的麻辣湯，麻辣湯帶有濃郁香氣，涮肉、蔬菜都很match。

「酸白菜湯」選用黃金大白菜和紅高梁酒糟天然發酵，湯頭酸甜回甘。白菜清香酸甘、清脆爽口，健康又開胃。搭配豬肉片、蔬菜、海鮮都很合適。

附餐

「附餐」有地瓜飯、手工意麵、雞蛋、冬粉可供選擇。我們選了冬粉和手工意麵，冬粉滑口彈嫩、意麵Q彈帶有濃濃蛋香，怎麼都吃不膩。

菜盤

菜盤選用多種無毒時令的小農作物，內容十分豐富，包含高麗菜、豆皮、彩椒、玉米筍、南瓜、芋頭、貢丸等，吃得到滿滿營養及健康，不論是搭配哪個鍋底都能讓時蔬的風味更加提升。

醬料

店家獨門醬料會直接提供，有「沙茶醬」跟「日式和風醬」，內有蔥花、蒜末等，可選擇辣度或不辣。搭配蔬菜或肉品都很適合，提味增鮮美。

Prime霜降雪花牛

「Prime霜降雪花牛」均勻遍佈著雪白細緻的油花，只要涮幾下就可吃，入口後後脂香濃郁、口感鮮甜且香氣十足，讓肉肉控的友人讚不絕口。

丹麥豬

「丹麥豬」肥瘦適中，入口肉質香甜柔軟，充滿嚼勁並帶有濃郁的肉汁，令人難以抗拒。