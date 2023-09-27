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【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美食推薦、桃園火鍋推薦、桃園網美餐廳推薦 (附菜單)

2023-09-27 14:23:26 花見團子玩耍趣 人氣：332
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窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：170篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：樸食鍋物 PU SHI
phone03-3605-528
place桃園市大園區大智103號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「樸食鍋物 PU SHI」     (造訪日期 : 2023/09)

「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美食推薦

桃園火鍋推薦、桃園網美餐廳推薦

【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

 樸食鍋物 PU SHI 

地址 : 桃園市大園區大智路103號
電話 : 03-287 5028
時間 : 11:30-15:00、17:30-21:30（周一公休）

本次團子和好友來到桃園來參加「客家博覽會」活動，適逢用餐時間來到附近的「樸食鍋物 PU SHI」用餐，店家位於桃捷A17領航站附近，離橫山書法藝術館不遠，就在大園書法公園正對面，交通很便利。「樸食鍋物 PU SHI」是桃園有名的網美火鍋店，外觀以白色與奶茶色搭配高雅清新，還會以為來到了歐式咖啡廳，是桃園青埔當地及網路上都是有口皆碑的店家。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

走進餐廳內乾淨衛生、寬敞明亮，可看到許多綠色植物妝點，牆上還有擺設雜誌，濃濃文青風格外療癒。店內有分成1、2樓，提供多組4人、6人座位，也有包廂區塊。白色桌子搭配褐色皮椅，時尚高雅，坐起來也很舒適。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

店內有提供免費wifi，點餐採QR code線上選餐，可清楚看到菜單和價目表。店內招牌寫著「FRESH」、「SIMPLE」、「ORIGINAL FLAVAOR」，店家特別強調天然樸實、新鮮簡單的自然原味，從食材、湯品、肉品、海鮮都具有高品質。肉品選用有履歷並標示出產地， 蔬菜選用無毒時令的小農作物，吃了健康也讓人倍感安心。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

店家用餐時間為90分鐘，火鍋採套餐形式，可先選主食、湯底、附餐，並附有蔬菜、甜點、飲品。除有個人套餐外，也有推出2人、4人套餐，包含肉品、海鮮，也能自行加點單點品項，多人聚餐也很合適。我們選擇雙人套餐，再單點幾項單品，接下來就一一品嚐吧！【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

小菜

一坐下會先送上兩種小菜，包含豆干及花生，都滷的很入味，刷嘴又開胃。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

湯底

湯底有營養蔬果湯、新鮮蕃茄湯、甘甜麻辣湯、香濃南瓜湯、酸白菜湯可供選擇。我們選了甘甜麻辣湯（左）以及酸白菜湯（右）。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

「甘甜麻辣湯」可選辣度，店家使用數種中藥材、蝦米、小魚乾、薑等食材，燉煮多時。團子選的小辣不會過辣，微甜口感溫順可口，是可喝的麻辣湯，麻辣湯帶有濃郁香氣，涮肉、蔬菜都很match。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

「酸白菜湯」選用黃金大白菜和紅高梁酒糟天然發酵，湯頭酸甜回甘。白菜清香酸甘、清脆爽口，健康又開胃。搭配豬肉片、蔬菜、海鮮都很合適。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

附餐

「附餐」有地瓜飯、手工意麵、雞蛋、冬粉可供選擇。我們選了冬粉和手工意麵，冬粉滑口彈嫩、意麵Q彈帶有濃濃蛋香，怎麼都吃不膩。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

菜盤

菜盤選用多種無毒時令的小農作物，內容十分豐富，包含高麗菜、豆皮、彩椒、玉米筍、南瓜、芋頭、貢丸等，吃得到滿滿營養及健康，不論是搭配哪個鍋底都能讓時蔬的風味更加提升。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

醬料

店家獨門醬料會直接提供，有「沙茶醬」跟「日式和風醬」，內有蔥花、蒜末等，可選擇辣度或不辣。搭配蔬菜或肉品都很適合，提味增鮮美。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

Prime霜降雪花牛

「Prime霜降雪花牛」均勻遍佈著雪白細緻的油花，只要涮幾下就可吃，入口後後脂香濃郁、口感鮮甜且香氣十足，讓肉肉控的友人讚不絕口。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

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丹麥豬

「丹麥豬」肥瘦適中，入口肉質香甜柔軟，充滿嚼勁並帶有濃郁的肉汁，令人難以抗拒。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

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海鮮拼盤

「海鮮拼盤」豐盛吸睛！內有根島生態蝦、蛤蠣、鮮蚵、白蝦、虱目魚片，入鍋川燙不久就可撈起，魚片肉質細膩、鮮蝦Q彈有勁，蛤蠣讓湯頭更鮮美，大海的絕美芬芳在唇齒間飄散，讓人意猶未盡。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

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手工蝦仁花枝漿

「手工蝦仁花枝漿」嚴選新鮮食材手工製成，用料完全真材實料，不只吃得到花枝肉塊還品嚐到到一隻隻完整蝦子，手工DIY製作的蝦仁花枝丸Q彈扎實、鮮甜有勁，讓我們一吃就深深著迷。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

特級蛤蠣 (單點)

愛吃蛤蠣的團子特別又單點了一份「特級蛤蠣」，店家提供的蛤蠣超級大顆，飽滿肥美，滑嫩Q彈，放入湯頭，味道更鮮甜，吃過一次就回不去了。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

手工餃類拼盤 (單點) /手工虱目魚丸 (單點)

手工餃類選了「手工蛋餃」和「手工蝦餃」兩種做成拼盤，蛋餃口感細緻，蛋香十足； 蝦餃內餡飽滿，吃得到大海原味；「手工虱目魚丸」鮮彈性可口、口感紮實有嚼勁。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

太妃糖牛奶冰淇淋（左） / 手作鮮奶酪（右）

「太妃糖牛奶冰淇淋」柔軟順口，特製太妃糖海鹽醬甜蜜香濃，讓整體滋味更加豐富；「手作鮮奶酪」以鮮奶製成，團子選的是「蜂蜜堅果」口味，奶酪滑嫩Q彈，濃純綿密，和微甜蜂蜜好match【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

特調鮮奶茶（左） / 黑糖檸檬烏梅汁（右）

「特調鮮奶茶」以紅茶和鮮奶以黃金比例製成，喝起來溫潤鮮甜、順滑細緻；「黑糖檸檬烏梅汁」氣味芬芳，酸甜有勁，沁涼又潤喉。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

整體而言，團子覺得「樸食鍋物 PU SHI」很一般的火鍋店風格很不一樣，店家嚴選食材，從肉品、海鮮、蔬菜都強調健康自然，湯品熬煮多時，精心研發，具有個人特色，店內裝潢時尚高雅，店員親切熱情，喜歡吃鍋的朋友一定不要錯過，不管個人打牙祭、情侶約會、多人聚餐都很適合。店家位於桃捷車站附近，交通很便利。到桃園青埔旅遊，不妨來「樸食鍋物 PU SHI」坐坐，你會發現吃鍋也是種享受，不僅美味，暖心也暖胃。【美食】「樸食鍋物 PU SHI」青埔火鍋推薦，桃捷領航站美

 菜單 

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