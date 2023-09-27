雪王冰淇淋》70多年老字號，73種冰品10種必吃推薦，美顏類冰淇淋、麻油雞、豬腳口味超有創意

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說起台北西門町的雪王，應該到過西門町的朋友大多有來嚐鮮過吧!! 雪王冰淇淋創立於1947年，發展至今已經70幾年了，裝潢很有懷舊氛圍，以歷史文化來說是珍貴的老牌冰店。價位90~160元，有73種甜鹹口味冰淇淋，還有許多意想不到的創意口味，像是豬腳、麻油雞、肉鬆~~~等，很特別，難怪多年來媒體報導不勝枚舉。這次我們也帶小朋友來朝聖，我們點了月老冰及鳳凰美田柚子酒冰及水蜜桃冰，嚐嚐這新奇的好滋味

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地址：台北市中正區武昌街一段65號2樓

營業時間：12:00–20:00

電話：02 2331 8415

大眾運輸： 西門捷運站

自行開車：Google導航輸入雪王冰淇淋即可到達

停車場：雪王冰淇淋附近有收費停車場，開車來很方便

說起這家位於西門町的雪王冰淇淋，對於老台北人來說應該無人不知無人不曉吧

已經屹立70餘年了，早期的旅遊書上一定會介紹這家

現在搬到二樓了

二樓的營業空間就這麼大而已，但裏面滿滿都是來朝聖的人啊

牆上掛滿了剪報及得獎獎牌，但想必一定還有不少媒體專訪沒貼出來

雪王冰淇淋為台北市歷史最悠久的獨立冰淇淋店之一。除了招牌大紅豆、芋頭冰等，也以另類的肉鬆口味、豬腳、辣椒、麻油雞、九層塔、金門高粱等聞名

雪王冰淇淋的菜單

哈哈，滋補類冰淇淋!! 這真的只能在這裏看的到!! 其他也有美顏類、肉鬆、豬腳~~~各式奇特口味

聽說麻油雞是真的有薑和雞肉呢

除了一般大小，也有也可以買這種家庭號桶裝的選擇，可內用也可以宅配外帶

冰淇淋因食材的變化而定，有些口味是季節限定，當然也有引起話題的鹹口味冰淇淋

在那個年代，鹹口味冰淇淋可是多麼的創意與顛覆一般人的想像啊

雪王冰淇淋TOP 1：鳳凰美田柚子酒 雪王冰淇淋TOP 2：芋頭 雪王冰淇淋TOP 3：大紅豆 雪王冰淇淋TOP 4：西瓜 雪王冰淇淋TOP 5：月老冰 雪王冰淇淋TOP 6：豬腳 雪王冰淇淋TOP 7：金門高粱 雪王冰淇淋TOP 8：麻油雞 雪王冰淇淋TOP 9：荔枝 雪王冰淇淋 10：芒果

不過，這裏當然沒有一次提供全部的，但真的也比一般的店要來得更多了

我們點了月老冰及柚子酒冰及水蜜桃冰

水蜜桃滋味甜甜蜜蜜，又帶有水蜜桃的果粒，入口芳香清甜，好好吃

月老冰，選用了枸杞、紅棗、桂圓~~很像訂婚、結婚時會端給親友的甜湯

大概是取這樣的意思吧!! 很中式的感覺，但真的也很棒哦，同時也有不同的口感

柚子酒冰，也滿厲害的

入口真的有柚子酒的香氣，的確也可以感受到幾分的酒味，很愛這種大人味的甜點啊( 開車不喝酒、未成年請勿飲酒)

好棒的藏頭詩!! 相信這家店的生意會再繼續飄香數十年的

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