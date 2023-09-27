雪王冰淇淋》70多年老字號，73種冰品10種必吃推薦，美顏類冰淇淋、麻油雞、豬腳口味超有創意
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 中正區
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說起台北西門町的雪王，應該到過西門町的朋友大多有來嚐鮮過吧!! 雪王冰淇淋創立於1947年，發展至今已經70幾年了，裝潢很有懷舊氛圍，以歷史文化來說是珍貴的老牌冰店。價位90~160元，有73種甜鹹口味冰淇淋，還有許多意想不到的創意口味，像是豬腳、麻油雞、肉鬆~~~等，很特別，難怪多年來媒體報導不勝枚舉。這次我們也帶小朋友來朝聖，我們點了月老冰及鳳凰美田柚子酒冰及水蜜桃冰，嚐嚐這新奇的好滋味
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雪王冰淇淋如何去?
- 地址：台北市中正區武昌街一段65號2樓
- 營業時間：12:00–20:00
- 電話：02 2331 8415
大眾運輸： 西門捷運站
自行開車：Google導航輸入雪王冰淇淋即可到達
停車場：雪王冰淇淋附近有收費停車場，開車來很方便
雪王冰淇淋 環境介紹
說起這家位於西門町的雪王冰淇淋，對於老台北人來說應該無人不知無人不曉吧
已經屹立70餘年了，早期的旅遊書上一定會介紹這家
現在搬到二樓了
二樓的營業空間就這麼大而已，但裏面滿滿都是來朝聖的人啊
牆上掛滿了剪報及得獎獎牌，但想必一定還有不少媒體專訪沒貼出來
雪王冰淇淋為台北市歷史最悠久的獨立冰淇淋店之一。除了招牌大紅豆、芋頭冰等，也以另類的肉鬆口味、豬腳、辣椒、麻油雞、九層塔、金門高粱等聞名
雪王冰淇淋 菜單價位
雪王冰淇淋的菜單
哈哈，滋補類冰淇淋!! 這真的只能在這裏看的到!! 其他也有美顏類、肉鬆、豬腳~~~各式奇特口味
聽說麻油雞是真的有薑和雞肉呢
除了一般大小，也有也可以買這種家庭號桶裝的選擇，可內用也可以宅配外帶
冰淇淋因食材的變化而定，有些口味是季節限定，當然也有引起話題的鹹口味冰淇淋
在那個年代，鹹口味冰淇淋可是多麼的創意與顛覆一般人的想像啊
雪王冰淇淋 必吃TOP10推薦
雪王冰淇淋TOP 1：鳳凰美田柚子酒
雪王冰淇淋TOP 2：芋頭
雪王冰淇淋TOP 3：大紅豆
雪王冰淇淋TOP 4：西瓜
雪王冰淇淋TOP 5：月老冰
雪王冰淇淋TOP 6：豬腳
雪王冰淇淋TOP 7：金門高粱
雪王冰淇淋TOP 8：麻油雞
雪王冰淇淋TOP 9：荔枝
雪王冰淇淋 10：芒果
不過，這裏當然沒有一次提供全部的，但真的也比一般的店要來得更多了
我們點了月老冰及柚子酒冰及水蜜桃冰
水蜜桃滋味甜甜蜜蜜，又帶有水蜜桃的果粒，入口芳香清甜，好好吃
月老冰，選用了枸杞、紅棗、桂圓~~很像訂婚、結婚時會端給親友的甜湯
大概是取這樣的意思吧!! 很中式的感覺，但真的也很棒哦，同時也有不同的口感
柚子酒冰，也滿厲害的
入口真的有柚子酒的香氣，的確也可以感受到幾分的酒味，很愛這種大人味的甜點啊( 開車不喝酒、未成年請勿飲酒)
好棒的藏頭詩!! 相信這家店的生意會再繼續飄香數十年的
交通資訊
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