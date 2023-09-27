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+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手作配料芋頭、杏仁凍、無糖蒟蒻、三色湯圓樣樣都好吃～降火菜單

2023-09-27 17:17:35 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：100
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1375篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：降火
place基隆市仁愛區忠二路12號12號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

身為一半基隆血統的基隆小孩，周末放假很愛來基隆輕旅行，最近基隆居然也跟日本一樣有大型3D看板，並舉辦橘貓命名活動，這次來基隆拍照打卡之餘，天氣超好別忘吃冰降降火

來慶安宮參拜吃小吃，看到這家新開幕的降火冰店，堅持自己製作的配料，老闆之前是日本料理師傅，延續日料的職人精神，對食材處理相當用心，每天7:30就起床上工，就是要給客人吃到最新鮮、最美味、最沒有負擔的冰品~

尤其相當有基隆特色的帆船冰，所有配料一次吃個夠，數一數超過20種以上，大份量一次可以很多人一起分享，不用跑到高雄，北台灣基隆就吃得到巨無霸剉冰！八寶冰８種人氣配料一次吃個夠，一大碗冰山只要90元，真的好划算！

單身族來這吃剉冰、豆花也物超所值，一大碗只要50元起，一上桌都會嚇一跳，怎麼可以這麼大碗啦~配料自己搭配，加冰、加糖不加價，免費的黑糖自由取用自己加，完全就是要讓客人吃爽爽的好店

搭車來基隆吃都划算，現在台北隨便一碗黑糖剉冰賣一百多不為過，來降火花小錢就可以吃爽爽，消暑的絕佳選擇，來基隆旅遊逛廟口千萬別錯過~

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

降火冰店就在基隆信仰中心之一的慶安宮斜對面，慶安宮超多在地小吃，台灣漢堡、鍋貼、豆干包超多選擇~來這吃完小吃就想呷滴滴~降火就是絕佳的好去處！

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

裝潢簡單卻相當衛生乾淨，牆上有很多立志的標語，老闆希望每個客人都可來降火充電一下，忘卻日常的壓力跟不滿，徹底降降火，帶著愉悅的心情繼續基隆的旅行～

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

降火真的好高人氣，下午時間擠滿人潮，滿滿的客人擠得水洩不通，大家都是為了這個美味的冰品而來～許多都是回訪的熟客，吃過一次就會愛上降火的美味

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

降火菜單

只要５０元起，老闆是在做慈善事業嗎？刨冰可以自己挑選5種配料、豆花可以自己挑選3種配料，每一碗都是獨一無二的組合，可以吃到自己喜歡的滋味！

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

降火除了傳統古早味的剉冰機之外，也有新型態的剉冰機，兩種剉出來的冰塊大小不同，傳統比較細緻，現代的比較粗顆粒，若外帶冰塊顆粒大一點，內用則是傳統的細冰～

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

配料區種類多樣化，數一數超過２０種以上，每天不定期更新，真材實料、衛生乾淨，降火絕對是吃冰的天堂～～

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

配料都是老闆自己處理，用料很實在，相當新鮮，吃起來滋味更美味，上頭還有中英文的品名介紹，讓外籍旅客也可以輕鬆點餐～

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

降火提供免費黑糖給客人調整甜度，剉冰配料本身就微甜，我個人絕得不用加糖就很好吃，建議可以先不用加糖，再依照自己口味調製甜度～

一般都使用紅糖或者糖水、糖精，降火堅持使用自己熬煮的黑糖，這麼大方堅持用高成本的黑糖，把每個客人當自己家人一樣，就是要給客人吃到最好的食材！

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

中帆船200元(配料以現場為主)

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

大船入港了～聽到鳴笛聲還以為真的有郵輪進港，原來是降火的帆船冰啦ＸＤ！超大一盆居然只是中的，看到臉客人分享的大帆船份量超驚人！！！

所有配料通通吃得到，完全大手筆，堆得滿滿的，料多到都看不到剉冰，這份量我覺得３－５個人分食都吃不完，平均一個人只要銅板價格就能吃爽爽～

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愛玉/布丁/粉粿(配料以現場為主)

喜歡果凍或ＱＱ口感的朋友，愛玉、布丁都相當適合，都是老闆自己製作，粉粿ＱＱ的相當有咬勁，還有我超喜歡的無糖蒟蒻，低熱量口感佳，吃起來不怕有負擔！

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薏仁/芋頭/軟花生/硬花生(配料以現場為主)

薏仁飽滿粒粒分明，我其實不太喜歡吃薏仁，但降火冰店的薏仁我超愛，飽滿又不會太硬，帶有薏仁本身的Ｑ度，對身體很不錯的配料～

花生軟的硬的通通有，喜歡吃花生的朋友絕對別錯過，花生不輸電腦選的，綿密細緻口感佳！硬花生超香脆脆的口感絕佳～

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

紅豆/綠豆(配料以現場為主)

綿密細緻的紅豆、綠豆鬆軟的口感，同時又能吃到顆粒，甜度抓得剛剛好，傳統的古早味配料，就是經典的好味道～

我最愛的芋頭也是老闆自己做，芋頭燉煮的軟綿帶有Ｑ度，給料完全不手軟，有的店芋頭都只有小小一塊，這邊一次就給3-5塊不等，讓我這個芋頭控吃得很滿足！

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地瓜圓/椰果/蒟蒻(配料以現場為主)

喜歡咬勁的朋友，透明珍珠、招牌三色湯圓、地瓜芋圓，ＱＱ的口感超愛～還有多汁的蒟落跟椰果，增添香氣，讓冰品更加有層次感～

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綜合豆花50元 3種料

真的好大碗喔!一個銅板就可以吃得到，這個份量絕對可以吃得很飽，老闆給料完全不手軟，不怕客人吃的好客精神，就是咱們基隆人的熱情啦~

豆花綿密細緻，每天新鮮製作，豆香味十足，完全不會有一絲一毫的酸味，豆子味充滿口腔每個角落，喜歡吃豆花的朋友，絕對會愛上降火的美味～

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豆花自選3種配料

豆花可以自己挑選配料，我選擇招牌湯圓、杏仁凍、以及芋頭～省錢王的粉絲都知道我超愛芋頭，而且甜芋頭完全是我吃甜品首選～

搭配三色湯圓，紅麴、原味、抹茶３種滋味一次吃個夠～超Ｑ有咬勁，大小比一般湯圓大上許多，吃起來格外有咬勁！

老闆手工製作的杏仁凍，杏仁香味超濃厚，帶點脆脆滑滑的口感，跟一般市面上沒有杏仁味的杏仁凍大不相同，味道相當強烈我一吃就被圈粉

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八寶冰90元

八寶冰一堆上桌好像一座小山~8種配料放得超級多，四面滿滿的配料，都快看不到剉冰了，來降火吃八寶冰山，只要一張鈔票還有找就能吃爽爽~

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木耳/甜糯米/薏仁/招牌湯圓

８種配料一次吃個夠，八寶冰才有的甜糯米，這個古早味配料現在很難吃得到，加入桂圓悶煮的甜米糕，軟軟的口感吃起來很有Ｑ度，甜而不膩我好喜歡

爽脆的木耳是養生聖品，補充滿滿膳食纖維相當營養～薏仁顆顆分明，豐富的營養素，希望吃完我也能白一點ＸＤ綜合湯圓每日現煮，Ｑ彈咬勁足，一顆接一顆一不小心就吃個精光

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綠豆/紅豆/花豆/軟花生

多種豆類配料紅豆、綠豆、花豆通通吃個夠～豆子營養價值高又沒有澱粉，吃完也怕很容易發胖～軟花生綿綿鬆鬆，燉得很透徹，花生本身的香氣十足，直接吃就超好吃～

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

超狂八寶冰一大碗不用一百元，超高CP值，喜歡吃八寶冰的朋友絕對要來回味一下，這個懷念的古早味來降火冰店就可以嚐得到~~

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仙草茶40元

不只有好吃冰品，降火冰店的飲品也超好喝，清爽解膩的仙草茶，仙草香味強烈，喝起來頗能解膩，吃了超多基隆美食喝上一杯神清氣爽~

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

逛夜市前先來降火冰店買上一杯飲品，邊走邊逛邊吃邊吃，真的是台灣特有風景，享受基隆美食之餘，別忘了也要甜甜嘴巴喔~

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

最後所有客人都會駐足的區域，就是老闆的寵物們，蜥蜴、蜘蛛、牛蛙通通都有，老闆對爬蟲類相當有研究～

還成功繁殖守宮真的太厲害了，大小朋友也可以來這邊欣賞可愛的爬蟲生物，吃冰融入寓教於樂，怪不得很多客人都是全家大小一起來！

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

降火 5大特色

1.基隆新開幕剉冰專賣店，超高的CP值，配料自己製作真材實料，甜而不膩好滋味，一吃就會愛上😍降火鄰近慶安宮、海洋廣場、基隆車站、仁愛市場，絕佳位置來基隆一定要來呷滴滴！

2.加冰加黑糖不加價！自家熬煮黑糖甜而不膩，來這邊可以自己調整甜度，還可以選擇剉冰要粗冰還是細冰，老闆親切又熱情，店內還有超多可愛動物陪伴大家一起吃冰降火氣～

3.超狂帆船冰呼應基隆港都城市的意向，超大一盤超過20種美味配料，每次來口味都不一樣，一次吃透透降火的自製好料，我超喜歡芋頭、Q彈招牌湯圓、地瓜芋圓、無糖蒟蒻、軟硬花生，豐富配料吃得超級飽

4. 超大碗綜合豆花才50元，可以自己選擇 三種配料，多加一種配料也只要10元銅板價！八寶冰90元首推甜糯米，8種好料吃起來好過癮，建議可以兩個人來share，來基隆逛完夜市就來這邊報到～

5.不只冰品好吃！還有多款飲品可選擇，仙草茶消暑解渴，真的是退火的好選擇～這家廣受國際觀光客、郵輪客喜愛的超便宜冰品店，現在行政院北北基桃1200月票，來基隆更方便更便宜，推薦大家來基隆挖掘巷弄好料退退火吧

+（基隆冰店）降火～大船入港基隆特色剉冰！高CP值大份量～手

💭店家資訊 降火
🏠地址: 基隆市仁愛區忠二路12號
🚌交通: 基隆車站5分鐘/近基隆慶安宮/公車站忠一路孝一路口
☎️電話: 0919-830-699
⏰時間: 1100-2100
😪公休: 周一公休
💰消費: 現金、外送平台
💬粉專: https://www.facebook.com/fire52888
💬IG:  https://www.instagram.com/fire.16888/
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406698001


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