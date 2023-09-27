【板橋美食】巷弄鐵板燒板橋店-附菜單，平價鐵板燒料理，白飯、湯品和飲品無限量供應｜Ruby說美食享受旅行(
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 板橋區
吃火鍋吃膩了，Ruby偶爾也想換換口味，假日傍晚來到住家附近開滿久的一間鐵板燒用餐，
巷弄鐵板燒目前有三間分店，這次去的是板橋店，白飯、湯品及飲料都無限量供應。
到了用餐時間基本上都要稍微等待一下。
菜單的部分也有如果是兩人前來用餐也可以選套餐的方式點餐。
價格的部分跟幾年前確實漲幅挺大的，真的是可怕的物價回不去了。
主菜的部分Ruby點了牛肉的 一份是 $180
牛肉是用黑胡椒和洋蔥快炒而成，肉質還算不錯，
搭配黑胡椒和洋蔥的香氣，非常的下飯。
青菜的部分有豆芽菜和高麗菜，不過當天沒有豆芽菜就換成高麗菜，
高麗菜絲經過簡單的烹調，保留了蔬菜脆嫩的口感，清脆可口，炒得剛剛好。
也可以調整自己想要的辣度，為菜色增添了菜餚的風味。
Ruby單點了一顆半熟蛋 $15 ，
加上醬油味道就不錯了。
當天的湯品是味增豆腐湯，豆腐嫩滑，味噌是比較清淡的口味，不會死鹹。
這次在弄鐵板燒板橋店的用餐體驗非常愉快，雖說用餐環境較為簡單，
不過以這樣180元的牛肉燒烤套餐價格還算合理，份量適中。
無限供應的白飯和湯品也讓人感到滿意，喜歡平價鐵板燒料理，這家店也可以來嘗試看看。
也可電話點餐到店取貨或是外送平台也有合作喔~
【店家資訊】
👉巷弄鐵板燒板橋店
🏠新北市板橋區中正路216巷3號1樓
☎️02 2960 5500
⏰11:30~14:00 17:00~21:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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