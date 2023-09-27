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【板橋美食】巷弄鐵板燒板橋店-附菜單，平價鐵板燒料理，白飯、湯品和飲品無限量供應｜Ruby說美食享受旅行(

2023-09-27 18:50:05 Ruby說美食享受旅行 人氣：103
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：343篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：巷弄鐵板燒板橋店
place新北市板橋區中正216巷3號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃火鍋吃膩了，Ruby偶爾也想換換口味，假日傍晚來到住家附近開滿久的一間鐵板燒用餐，

巷弄鐵板燒目前有三間分店，這次去的是板橋店，白飯、湯品及飲料都無限量供應。

到了用餐時間基本上都要稍微等待一下。

菜單的部分也有如果是兩人前來用餐也可以選套餐的方式點餐。

價格的部分跟幾年前確實漲幅挺大的，真的是可怕的物價回不去了。

主菜的部分Ruby點了牛肉的 一份是 $180

牛肉是用黑胡椒和洋蔥快炒而成，肉質還算不錯，

搭配黑胡椒和洋蔥的香氣，非常的下飯。

青菜的部分有豆芽菜和高麗菜，不過當天沒有豆芽菜就換成高麗菜，
高麗菜絲經過簡單的烹調，保留了蔬菜脆嫩的口感，清脆可口，炒得剛剛好。

也可以調整自己想要的辣度，為菜色增添了菜餚的風味。

Ruby單點了一顆半熟蛋 $15

加上醬油味道就不錯了。


當天的湯品是味增豆腐湯，豆腐嫩滑，味噌是比較清淡的口味，不會死鹹。

這次在弄鐵板燒板橋店的用餐體驗非常愉快，雖說用餐環境較為簡單，

不過以這樣180元的牛肉燒烤套餐價格還算合理，份量適中。

無限供應的白飯和湯品也讓人感到滿意，喜歡平價鐵板燒料理，這家店也可以來嘗試看看。

也可電話點餐到店取貨或是外送平台也有合作喔~

【店家資訊】
👉巷弄鐵板燒板橋店
🏠新北市板橋區中正路216巷3號1樓
☎️02 2960 5500
⏰11:30~14:00 17:00~21:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 


   

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    Ruby說美食享受旅行

    發表篇數：343篇

    RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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