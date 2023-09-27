精緻細膩的義式之旅！道道無雷 台中免開瓶費紅酒友善餐廳｜菲菲花園‧義式餐廳。菜單價位(台中西屯)

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台中市西屯必吃美食「菲菲花園‧義式餐廳」

台中老字號超高人氣義式餐廳 主要供應義大利麵、披薩、排餐、千層麵、燉飯

還是一間紅酒友善餐廳 台中免開瓶費餐廳

邊喝著紅酒、聽著悅耳的音樂 充滿了新鮮花香 吃著美味排餐

每一道料理都非常的有特色 滿滿儀式感 超有記憶點 不管是慶生節日聖誕節和跨年 都超級適合來這邊慶祝的

原文:菲菲花園‧義式餐廳｜精緻細膩的義式之旅！道道無雷 台中免開瓶費紅酒友善餐廳。菜單價位(台中西屯美食推薦)

菲菲花園‧義式餐廳在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊



店家名稱:菲菲花園‧義式餐廳



菲菲花園‧義式餐廳電話:04-2310-1886

菲菲花園‧義式餐廳營業時間:11:30~14:30（假日至15:00）、 17:30~22:00

菲菲花園‧義式餐廳臉書: 點我

菲菲花園‧義式餐廳網站: 點我

菲菲花園‧義式餐地址:台中市西屯區大墩18街197號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

文章內有菲菲花園‧義式餐廳地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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菲菲花園‧義式餐廳位於西屯區大墩十八街 文心路跟市政路附近 對面就是市政公園

開車前來的小夥伴們 可以把車停在大墩或公園的地下停車場 附近也有其他停車場

搭乘交通工具搭73號公車至市警局站下車 步行約3分鐘可到達

菲菲花園已經在地深耕十多年 外觀幾乎都被綠植栽給包圍了 真的是不負『花園』之稱啊！

一進到餐廳就聞到滿滿花香 菲菲花園的佈置花卉 通通都是真正的『鮮花』

YUNO真心喜歡鮮花的質感 用餐的環境氛圍 浪漫的情調 整體讓人覺得很放鬆很舒服

非常適合約會、求婚、慶生、過節慶 大約可以容納八十至九十人上下的人用餐

所以如果是公司團體要來這過節聚餐也是沒問題的

菲菲花園‧義式餐廳整個餐廳是長形的 最裡面有一間透明玻璃半開放式的廚房

不單是顧客吃得安心 也對現場的環境很加分！可看到主廚在裏面一展廚藝

主廚為了維持菜餚高品質的規格 每個環節小地方都相當要求

菲菲花園‧義式餐廳菜單價位

餐點種類還滿多的 分別有排餐、沙拉、義大利麵、燉飯、披薩.....等

就連日本和牛也都有提供 價位其實蠻親民的

難怪無論平日還是假日 菲菲花園 總是會滿滿人潮

建議一定要訂位 沒訂位不行

這次YUNO要來吃的是

四人排餐套餐 包含甜點、飲料總共是9道料理

另外還有單點一些私房好菜



菲菲花園‧義式餐廳還是一間紅酒友善餐廳 台中免開瓶費餐廳

若不方便攜帶杯子者，菲菲花園也有提供專業的Reidel認證酒杯

(費用一個杯80元）品酒用餐無負擔

酒杯資訊：https://parg.co/Ufje

沒有帶酒 想喝酒的話 菲菲花園‧義式餐廳還設有酒櫃

紅白酒都是由主廚特別挑過配餐的

美酒配佳餚 這樣更有儀式感

菲菲花園‧義式餐廳｜義大利柴窯培根凱薩沙拉

以蘿蔓葉為主的生菜沙拉 搭配上主廚自己調配的凱薩醬

吃起來較為清爽 配著上方的培根很好吃 另外這個培根厚度超夠根本是豬排切塊等級



帶有厚實窯燒香氣 還有酥脆的麵包丁、水煮蛋和水果 吃起來相當有層次感

菲菲花園‧義式餐廳｜冷前菜-北極圈野生燻鮭魚/德國魚子醬/烤松子/鮮甜食令水果/義大利摩典那陳年醋膏/西班牙帕瑪火腿

這道冷前菜會依季節去調整提供的內容 所以春夏秋冬來用餐都會有不同的驚喜

這次YUNO品嘗到的是 北極圈野生煙燻鮭魚、德國魚子醬、日本新鮮鮭魚卵、甜核桃、烤松子、鮮甜時令水果

再加上義大利摩典陳年醋膏的提味 五彩繽紛的擺盤 真的超美的

鮭魚使用了來自北極的野生鮭魚 沒有過多的調味 只有淡淡的燻香味 口感軟嫩又肥美

上方則是毫無腥味的德國魚子醬 令人難以忘懷

海鮮水果與食材的搭配 這組合超級特別的呢！真的會吃到意猶未盡

菲菲花園‧義式餐廳｜瑪芝拉起司焗青醬麵包

法式麵包沾滿青醬再用瑪芝拉起司焗烤 吃起來充滿青醬與濃郁起司的香氣

如果敢吃辣的小夥伴們 一定要配上菲菲花園特調的油醋辣椒橄欖油 層次感風味會更好喔

加在麵包或是義大利麵、披薩上也都超讚的

菲菲花園‧義式餐廳｜濃湯

經典濃湯喝起來超級濃郁甘醇 一入口都是扎實飽滿的濃滑口感

原來是裡面還有加了雞絲 雞絲香氣讓這碗玉米濃湯 更有飽足感

菲菲花園‧義式餐廳｜法國白松露風味蔬菜清湯

鮮甜的蔬菜清湯加上法國白松露油

蔬菜鮮甜味跟松露完美融合在一起 喝起來相當清爽開胃

菲菲花園‧義式餐廳｜熱前菜

燉飯使用的是台灣長米 一上桌就被濃郁的松露香氣吸引

使用的湯頭是鮑魚老母雞慢火熬煮出來的醬汁

再搭配蕈菇、帕馬森起司和黑松露...等食材

一口咬下 口腔內屆充滿各種食材精華的香氣

菲菲花園‧義式餐廳｜義大利阿爾巴黑松露醬佐帕瑪森陳年起司義大利麵

主廚使用了義大利進口的麵條 拌炒阿爾巴黑松露

Q彈的義大利麵沾滿松露與帕馬森起司的香氣 讓人一吃就停不下來

菲菲花園‧義式餐廳｜佐餐酒



來自法國坎城區的女神白酒與紅酒

紅酒-口感順口柔和 不酸澀

白酒-白葡萄果香濃郁 帶點甜度很順口 搭配餐點都很適合

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

菲菲花園‧義式餐廳｜美國 1855 Prime冷藏無骨牛小排 6 OZ

無骨牛小排肉質口感紮實 軟嫩有嚼勁

可以鮮品嚐原味(玫瑰鹽)、搭配酥脆蒜片、或黑胡椒香氣的不同美味與口感

一旁搭配的是食蔬 點綴 吃起來真的超滿足

菲菲花園‧義式餐廳｜美國Ｕ.Ｓ. Choice熟成肋眼牛排 10oz

10oz的份量果然不同凡響 厚切的「冷藏肋眼牛排」煎得油油亮亮 油脂分佈很漂亮

搭配繽紛的蔬果與特製黑胡椒醬 可以品嚐烤蒜片、玫瑰鹽與黑胡椒醬的不同滋味

一入口 香甜的肉汁就在嘴裡噴發 老饕必點

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菲菲花園‧義式餐廳｜美國尼布拉斯加州Ｕ.Ｓ. Prime熟成菲力 6oz

整隻牛最軟嫩的位置 取自牛隻腰內肉的部位

脂肪含量最低且不油膩 口感特別軟嫩

簡單搭配一旁的玫瑰鹽就很好吃嚕

旁邊的特調黑胡椒醬 沾上去也很不錯

菲菲花園‧義式餐廳｜宜蘭櫻桃鴨胸肉佐熱帶水果醬古巴風味

選用台灣在地養殖的新鮮櫻桃鴨胸肉 厚切櫻桃鴨胸 口感不乾柴肉質細緻

越咀嚼越能品嚐出鴨肉的彈牙甜味 口感味蕾令人驚艷不已 讓人一吃就忘不了

沾醬則是主廚特製的熱帶水果醬實在美味\

酸v酸v的滋味吃起來很爽口

菲菲花園‧義式餐廳｜波爾多風味淡菜盤

簡單以萊姆酒、搭配洋蔥、檸檬與獨加調味 清爽特性最能帶出海鮮鮮甜的風味

上桌後服務生還會淋上萊姆酒點火 形成火焰桌邊料理 我們只需舉起雙手 趁熱以手打開貝殼

再拿其中一邊的殼當作叉子 直接挖出多汁的貝肉享用 喜歡多點醬汁的話

也可以貝殼舀起入口 就是最完美的一餐！

菲菲花園‧義式餐廳｜地中海風味大白蝦

使用大尺寸的白蝦 新鮮的蝦子不必特別調味就很好吃 簡單的水煮更能呈現牠的甘甜和濃濃海味

口感Q彈 簡單佐以蛋黃醬 、青醬 、珠螺醬 就令人難忘 海鮮控必點

菲菲花園‧義式餐廳｜威尼斯蒜香墨魚義大利麵

一上桌馬上就會聞到其散發的誘人鮮香 再加上爆香蒜末散發出來的香氣

還加入了豐富的時令海產 例蛤蜊、花枝、鮮蝦、但蔡...等

海鮮的鮮甜和墨魚麵的Q彈完美結合 味蕾瞬間爆發！真的是非常滿足

菲菲花園‧義式餐廳｜什錦海鮮披薩

使用法國進口的麵粉手工擀皮 薄皮吃的出外酥內軟的口感

上面的配料相當豪華 有花枝、蛤蜊、鮮蝦、鮭魚及魚子醬 這實在是太邪惡啦！

海鮮控真的是必點 每一口都可以吃到滿滿的海鮮及濃濃的起司

菲菲花園‧義式餐廳｜法國空運巴黎風味馬卡龍&比利時生巧克力 (75%-80%)

最後的甜點是從法國空運巴黎風味來台的馬卡龍

還有比利時巧克力 上面是綿密的蛋糕體 下面則是80%的生巧克力

一入口就會在口中化開 香氣濃郁 好吃不膩口完美口感

馬卡龍就更受歡迎了不愧是「少女的酥胸」口感蓬鬆柔軟

輕輕咬下 舌尖嚐盡甜美歡愉

餐後飲料可以選咖啡、紅茶或果醋搭配上甜點剛剛好

菲菲花園‧義式餐廳

訂位專線：(04)2310-1886

地址：台中市西屯區大墩18街197號

午餐時間：11:30~14:30 假日延至15:00

晚餐時間：17:30~22:00

官網網址：http://197-18st.mystrikingly.com/

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