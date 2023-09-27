桃園新開幕咖啡廳三宅咖啡，坐在日式榻榻米吃甜點！超浪漫下午茶推薦

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桃園八德咖啡廳推薦三宅咖啡，老宅改建的日式浪漫咖啡廳，坐在榻榻米上面喝咖啡吃甜點有夠愜意，水果戚風內料豐富，提拉米蘇柔軟入口即化，價格有一點點高但是氣氛舒服很適合放鬆的桃園下午茶餐廳！

桃園古宅改建三宅咖啡

從對面特力屋停車場看過來，就可以看到這間很隱密上面有一個大字寫宅的咖啡廳，他就是三宅咖啡！

古老鐵窗讓他顯得格外有復古的味道，加上裡面日式的裝潢跟外面的植栽，看起來就好浪漫

從旁邊的小門進去，印入眼簾的就是浪漫日式咖啡廳的鵝黃色燈光

店內大多都是吧檯座跟兩人座位

榻榻米座位席

另外有一區是榻榻米的座席

相當有日式的感覺，上去還要脫鞋

在這邊喝咖啡超美的啦！

三宅咖啡用餐方式

桃園三宅咖啡廳低消就是一杯飲品

有音量限制的要求，很適合喜歡安靜放鬆的人來喝咖啡喔

這邊連店員都是用很小聲的聲音說話，臭耳人的我真的聽的有點吃力(哭

三宅咖啡菜單

甜點跟單品咖啡基本上就是寫在牆上的黑板上

每天都會有些不同

甜點櫃內也會有一些烘焙品

如果想喝咖啡配餅乾的可以看當天有哪些

其他菜單的話可以參考三宅咖啡粉絲團

提拉米蘇 180元

桃園八德三宅咖啡的提拉米蘇中間是慕斯搭配蛋糕體，上面撒上可可粉一層又一層疊起來

用烘乾柑橘點綴

吃起來不太像有蘭姆酒的口感，小朋友吃應該也是不太有問題的

中間戚風吸收著奶油新嫩滑順，香香甜甜很好吃

小山園抹茶拿鐵 130元

價格有一點點高，但是這個抹茶好香

加上杯子像是富士山一樣，還有漸層真的好美

光這個外觀就讓人瞬間心情都好了起來

燕麥奶拿鐵 160元

三宅咖啡的燕麥奶拿鐵很不錯

給的量很多，咖啡也剛剛好不會太苦澀

碧螺春香瓜戚風 220元

碧螺春戚風的茶味並沒有相當濃厚

但是香瓜的味道相當不錯，搭配生乳鮮奶油，旁邊還搭配一些水果，相當清爽舒服的味道！

第一次吃蛋糕會附水果盤的內～吃起來很沒負擔

桃園咖啡廳三宅咖啡真的很特別，不僅僅是日式榻榻米的座位相當優雅，餐點也帶有特色～雖然價格高了一些但是附插座而且餐點都還不錯吃，可以當作好友聚餐或下午茶聚餐的餐廳選擇喔！

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