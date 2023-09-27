【花蓮食記】在地人力推的「闔家歡」餐廳，美味且價格合理，適合家庭聚會、宴客尾牙

難得帶阿爸、阿母來花蓮出遊，

阿母聽了一位阿姨的極力推薦，

才踏進［闔家歡］，

起初並沒有太高的期望，

想不到卻被美味和價格震撼到了。

老字號的［闔家歡］，

曾經只是一家麵食館，

如今是在地人心目中的聚餐好去處，

店面雖不大生意卻十分興隆，

儘管我們平日來訪依然熱鬧無比啊！

要在花蓮市中心停車也是個難題，

不過他們想得周到，

在中華路附近提供了專屬停車場，

真是貼心方便啊！

＊照片↓擷取店家官網

內部共有三層樓，

裝潢擺設相對簡單，

但整體環境保持明亮和乾淨，

這裡的每個桌子都是圓桌設計，

無論三五朋友聚餐，

還是宴客、尾牙都沒問題。

＊照片↓擷取店家官網

菜單內容非常多元，

從冷拼盤到熱炒，

再從豬肉到牛羊肉，

還有各種魚菜、砂鍋和麵食等，

有＊代表人氣指數推薦，

更多菜單：請點我

和風海鮮沙拉（小）

這是阿姨推薦菜色之一，

份量實在多到爆表ㄋㄟ～

鳳梨、番茄、生菜一堆，

蝦子、透抽搭配也不手軟，

整個開胃清爽又滿足。



木須肉絲炒麵（三人份）

一上桌又是被份量震到，

早知就點少一點了，

麵條是使用較少見的粗烏龍麵，

經過大火炒過有種鍋氣感，

不過味道有點不足，

所以大家又猜拳禮讓了。

炒青菜（小）

炒青菜是我們家不能缺席的一道菜，

當日選了芥蘭，

脆嫩的菜葉帶有微苦澀，

還好倆兄弟滿愛吃的。

松菇鐵板牛柳（小）

醬香濃郁配上滑嫩的牛肉，

這道料理絕對下飯令人滿足，

不過要趁熱吃以免鐵盤蓄熱，

讓牛肉過老就不好吃了。

三杯中卷（小）

中卷肉質鮮嫩多汁帶有微嚼勁，

搭配三杯醬汁味道濃郁醇厚，

帶有一絲絲甜味，

微辣的香氣瞬間撲鼻而來，

淋在白飯上會一口接一口吃啊！

酸辣湯（小）

這碗湯的份量實在驚人，

小份也太澎湃了吧！

配料多到像在玩捉迷藏，

湯汁充滿酸辣風味，

一口下肚瞬間暖身。

上海小籠湯包

每籠有八顆，

每顆飽滿的像小包子一樣，

記得要用湯匙吃，

否則湯汁不保，

搭配醬油和薑絲會更入味好吃。

芝麻豆沙鍋餅

這也是阿姨推薦菜色之一，

每桌幾乎都會來上一份，

外皮香脆芝麻香氣四溢，

內含紅豆泥甜而不膩，

是絕對不能錯過的點心。

最後水果登場，

增添了完美的句點，

甜蜜多汁的西瓜清爽宜人，

讓我們都滿足而愉悅。

［闔家歡］給了我們一頓美味的饗宴，

無論是口味、選擇性、性價比，

都讓我們讚譽有佳，

難怪可以成為在地人的喜愛，

下次造訪花蓮時，

還要再來品嚐不同菜色。

有興趣的朋友們，

加入我們一起吃喝玩樂聊是非。

店名：闔家歡南北餚餐館

地址：花蓮縣花蓮市中和街228號

電話：(03) 833-4450

營業時間：Am 11:00~Pm 14:00 / Pm 17:00~Pm 21:00

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