【花蓮食記】在地人力推的「闔家歡」餐廳，美味且價格合理，適合家庭聚會、宴客尾牙

難得帶阿爸、阿母來花蓮出遊，
阿母聽了一位阿姨的極力推薦，
才踏進［闔家歡］，
起初並沒有太高的期望，
想不到卻被美味和價格震撼到了。
老字號的［闔家歡］，
曾經只是一家麵食館，
如今是在地人心目中的聚餐好去處，
店面雖不大生意卻十分興隆，
儘管我們平日來訪依然熱鬧無比啊！
要在花蓮市中心停車也是個難題，
不過他們想得周到，
在中華路附近提供了專屬停車場，
真是貼心方便啊！
＊照片↓擷取店家官網
內部共有三層樓，
裝潢擺設相對簡單，
但整體環境保持明亮和乾淨，
這裡的每個桌子都是圓桌設計，
無論三五朋友聚餐，
還是宴客、尾牙都沒問題。
＊照片↓擷取店家官網
菜單內容非常多元，
從冷拼盤到熱炒，
再從豬肉到牛羊肉，
還有各種魚菜、砂鍋和麵食等，
有＊代表人氣指數推薦，
更多菜單：請點我
和風海鮮沙拉（小）
這是阿姨推薦菜色之一，
份量實在多到爆表ㄋㄟ～
鳳梨、番茄、生菜一堆，
蝦子、透抽搭配也不手軟，
整個開胃清爽又滿足。
木須肉絲炒麵（三人份）
一上桌又是被份量震到，
早知就點少一點了，
麵條是使用較少見的粗烏龍麵，
經過大火炒過有種鍋氣感，
不過味道有點不足，
所以大家又猜拳禮讓了。
炒青菜（小）
炒青菜是我們家不能缺席的一道菜，
當日選了芥蘭，
脆嫩的菜葉帶有微苦澀，
還好倆兄弟滿愛吃的。
松菇鐵板牛柳（小）
醬香濃郁配上滑嫩的牛肉，
這道料理絕對下飯令人滿足，
不過要趁熱吃以免鐵盤蓄熱，
讓牛肉過老就不好吃了。
三杯中卷（小）
中卷肉質鮮嫩多汁帶有微嚼勁，
搭配三杯醬汁味道濃郁醇厚，
帶有一絲絲甜味，
微辣的香氣瞬間撲鼻而來，
淋在白飯上會一口接一口吃啊！
酸辣湯（小）
這碗湯的份量實在驚人，
小份也太澎湃了吧！
配料多到像在玩捉迷藏，
湯汁充滿酸辣風味，
一口下肚瞬間暖身。
上海小籠湯包
每籠有八顆，
每顆飽滿的像小包子一樣，
記得要用湯匙吃，
否則湯汁不保，
搭配醬油和薑絲會更入味好吃。
芝麻豆沙鍋餅
這也是阿姨推薦菜色之一，
每桌幾乎都會來上一份，
外皮香脆芝麻香氣四溢，
內含紅豆泥甜而不膩，
是絕對不能錯過的點心。
最後水果登場，
增添了完美的句點，
甜蜜多汁的西瓜清爽宜人，
讓我們都滿足而愉悅。
［闔家歡］給了我們一頓美味的饗宴，
無論是口味、選擇性、性價比，
都讓我們讚譽有佳，
難怪可以成為在地人的喜愛，
下次造訪花蓮時，
還要再來品嚐不同菜色。
有興趣的朋友們，
店名：闔家歡南北餚餐館
地址：花蓮縣花蓮市中和街228號
電話：(03) 833-4450
營業時間：Am 11:00~Pm 14:00 / Pm 17:00~Pm 21:00
官網：請點我
ＦＢ粉絲網：請點我
【延伸閱讀】
【宜蘭食記】駿懷舊復古餐廳（宜蘭店）。回到阿公阿嬤的年代，原來很童趣
【宜蘭員山食記】蘭陽老媽媽手工黑豆醬油。獨特的豆腐乳烤香雞，甘醇好吃讓人回味
【宜蘭蘇澳食記】粉鳥林的一把小雨傘（阿嬤的石頭厝）。尚青ㄟ海鮮碳烤，真是一級棒！
【宜蘭南澳食記】安打烏醋麵。銅板價的烏醋麵，就是簡單的好滋味
【宜蘭礁溪食記】Bambino 邦比諾義式冰淇淋。限量版的沙皮狗，讓大人小孩尖叫到不要不要
【宜蘭食記】古早味甕窯雞（礁溪總店）。排隊名店，傳說中美味烤雞
【宜蘭羅東食記】富美海鮮火鍋。不可錯過的現撈海鮮，平日有商業午餐可選擇
【宜蘭冬山食記】甲富哥活海產。海鮮有青才敢大聲，飯後水果也不馬虎
【宜蘭壯圍食記】Gather 食聚。扎實的甜點，讓人一吃就愛上
【花蓮新城食記】慕名私房料理。座落在七星潭高CP值餐廳，體驗原住民熱情的無菜單料理，更是友善寵物餐廳喔！
【花蓮光復食記】新の店-光復店。日式與台式結合的熱炒，食材多元具創意的料理
【花蓮壽豐食記】吃海鮮要敢搶，透明價格不藏私，烹調料理任君選擇