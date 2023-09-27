新店裕隆城商場美食推薦「TOK盡興食光」新開幕聚餐餐廳推薦 - 軟西，遊記

TOK盡興食光

新店裕隆城即將在9/28盛大開幕，除了有亞洲區最大誠品，還進駐了許多知名服飾、家電、美食餐廳等，這次新開幕的TOK盡興食光，在5樓打造了一個色調柔和寬敞明亮的用餐空間，愜意舒服環境非常適合朋友家人聚餐，中西融合加入小巧思推出新亞洲菜系，嚴選台灣好茶、在地精釀啤酒等可搭餐喝，讓來用餐的人客好好享受在TOK盡興食光的盡興時光。文末也有新店裕隆城地址、營業時間可參考，新開幕新店裕隆城美食推薦給軟絲們。TOK盡興食光一樣收錄在軟西台北寵物友善餐廳、台北寵物友善咖啡廳、松山新店線咖啡廳推薦中。

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▻原文:新店裕隆城商場美食推薦》TOK盡興食光◅

當時裕隆城招商的時候軟西就好期待，除了有亞洲區最大誠品，還有許多知名品牌例如Uniqlo、NET、MUJI等等。另外當然美食餐廳不能少，這次軟西來到位於5樓的TOK盡興食光，主打新亞洲料理，舒適愜意環境希望來的人客都能在此享受盡興時光!

新店裕隆城美食 TOK盡興食光 用餐環境

TOK盡興食光整體色調以低飽和療癒黃綠色為主，視覺上舒適清新柔和無壓迫感，搭配點綴其中的綠意植栽，和大片窗櫺框出的藍天白雲，不僅採光好，還讓來的人眼睛休息放鬆，吃飯輕鬆寫意，可以盡興享受在TOK盡興食光的無拘束時光，好好和朋友、家人聚餐相聚。

TOK盡興食光裝潢也多以圓弧狀、流線型為主，整體視覺感流暢不會有稜有角刺激惹眼，打造一個寬敞舒服隨性的用餐空間，部分座位有插座(免費)，用餐限時2小時，其他咖啡廳可參考台北咖啡廳推薦。

看這大片藍天白雲是不是心情都開闊明朗了起來，掛在一旁的燈飾很用心，是個米造型，呼應以米食為大宗的亞洲料理方式，餐點裝飾都滿滿巧思。

TOK盡興食光也是間寵物友善餐廳，跟著新店裕隆城商場規範，不論大小狗都可以攜帶，不過帶狗狗需置於推車內，不可以落地，其他寵物友善餐廳可參考軟西的台北寵物友善餐廳、台北寵物友善咖啡廳推薦。

TOK盡興食光最搶眼的莫過於這顆黃澄澄的「蛋」，一進門就會被這圓滾滾像個太空艙吸引，座落在用餐區域中央，是個可容納比較多人聚餐的用餐區域。

TOK盡興食光這個淡黃色包廂裡面大約可容納12-14人，如有大型聚會或是包場需求，也可在訂位時詢問低消或相關細節。其他包廂、包場需求也可參考軟西的台北包廂餐酒館推薦。

TOK盡興食光一旁還有個像和室的區域，這區網美們可以來打卡拍照，想像自己身處日本小溫泉飯店的感覺。

TOK盡興食光隨著新店裕隆城開幕時間接近中秋佳節，順勢推出「TOK獨獻中秋月餅禮盒」(NT1090/6入)，和五星級飯店師傅合作，以台灣在地食材為主，推出3種口味月餅，以減糖健康為標準，讓大家吃完不會負擔太大啦。

新店裕隆城美食 TOK盡興食光 美食介紹

芳香櫛瓜玉米盤(開幕期間招待開胃菜)(NT130)

開幕期間限定招待開胃菜，上方芳香萬壽菊揉一揉會有百香果香氣，玉米小黃瓜等切成方形塊狀，上面是甜菜根醃製而成的小黃瓜片，一匙舀起爽脆甜口，在炎炎夏日沒胃口的熱度下，這道開胃菜替我們降溫不少，姐妹也說原來這樣吃可以有如此爽脆風味。

避風塘櫛瓜鳳尾蝦(NT380)

一般避風塘炒蟹都以香辣惹味重口味聞名，TOK盡興食光取其概念，將經典炒蟹換成鳳尾蝦，除了辣椒、蔥顆粒等，還加入櫛瓜拌炒，保留了蔥香碎粒口感甘香，加上多汁水潤櫛瓜和肥美蝦肉，吃下去完全不嗆辣，反而清新爽順。

蝦子本身大隻彈口，甘香清爽顆粒感依附其上增添涮嘴口感，軟西很喜歡細緻顆粒狀融在口中的辛香!

西班牙櫛瓜生火腿烘蛋(NT350)

蛋裡面加入巧思有馬鈴薯切塊跟蛋一起去煎，上方堆疊帕瑪森火腿、條狀櫛瓜，紅黃綠色澤搶眼對比鮮明，不僅蛋本身柔嫩，還可以吃到穿梭其中塊狀鬆軟馬鈴薯，上方櫛瓜薄脆瓜香足，再來個鮮醇嫩口肉香，豐富層次蛋香推推!

紹興松露牛排炊飯(NT460)

TOK盡興食光主打亞洲新風味菜色，不像坊間一般都是西式的燉飯，TOK盡興食光選用陶鍋搭配日式常見的炊飯，餐點融合中西雙方特色和調味，蹦出全新滋味享受，文末有TOK盡興食光菜單可參考。

本以為傳統中式紹酒興和西方高級松露兩者偏重口味會互相牽制，沒想到卻是融合得恰到好處，炊飯鍋氣帶出紹興酒香和濃郁松露芳香在口中完美交織，顆顆飽滿入味，上方牛肉甜美軟嫩，不愧是TOK盡興食光招牌菜色之一。

嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果(NT1180)

整排豬肉一字排開，還有橫得超出盤外的骨頭，這戰斧豬排份量之大，一上桌讓我們驚嘆連連連，連軟西大胃王姐妹也投降，真的吃超飽超豐盛!

有別於一般西式料理戰斧豬排搭配馬鈴薯、沙拉等，TOK盡興食光主廚融入巧思，蘋果沾糖去烤搖身一變變成蜜蘋果，吃起來不僅像甜滋滋焦糖蘋果，配上豬排還帶出酸甜果香去油解膩，蘋果爽脆搭配外層微焦脆，富油脂感有嚼勁Q彈感豬肉，吃起來Juicy爆汁不油膩，越嚼越能吃到豬肉鹹香，這道很適合家人朋友來分食!

巧克力熔岩蛋糕(NT152)

一切開超療癒的流心巧克力大爆餡，甜香濃郁巧克力香撲鼻!

外層巧克力蛋糕柔軟紮實水潤，配上濃厚稠順巧克力，不甜膩微微苦香，吃完蛋糕體後軟西跟姐妹甚至還欲罷不能，用叉子把留在盤中的巧克力挖起來吃，太幸福啦。

蘭姆葡萄乾司康(NT88)

司康外層酥脆，內餡酥鬆濕潤，香醇奶香輕盈，搭配可口葡萄乾整體烘烤香氣厚實。

薑汁澄蜜氣泡飲(NT180)

薑汁獨有辛香料辣感在入口那霎那會衝入口鼻，隨之而來的澄香融合氣泡啵啵清爽沖刷入喉溫和酸香，喜歡香料香氣的來TOK盡興食光可以嘗試看看!

宇治抹茶拿鐵(NT190/冰、NT180/熱)

首先軟西要說TOK盡興食光這杯子也太可愛了吧，歪斜的杯身增添了點趣味感，扶握順手，就跟裡頭抹茶喝起來一樣宜人醇順苦甜茶香，雖然軟西不是抹茶達人，但上面奶泡綿密還有餅乾顆粒整杯咕嚕咕嚕很快就見底了!

新店裕隆城美食 TOK盡興食光 菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

TOK盡興食光

以前柯柯在新店工作時，常常到新店家樂福晃晃，現在新開幕新店裕隆城進駐了知名品牌、餐飲等，雖然裕隆城好市多不在附近，但期望這區域未來越來越熱鬧，裕隆城住宅區生活機能就會更方便。這次新開幕的TOK盡興食光非常適合家庭、朋友聚餐，趁試營運期間快去嚐嚐創意亞洲料理吧，新店裕隆城美食推薦給軟絲們。TOK盡興食光一樣收錄在軟西台北寵物友善餐廳、台北寵物友善咖啡廳、松山新店線咖啡廳推薦中。

▻原文:新店裕隆城美食推薦》TOK盡興食光◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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