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新店裕隆城商場美食推薦「TOK盡興食光」新開幕聚餐餐廳推薦 - 軟西，遊記

2023-09-27 19:22:53 軟西，遊記 人氣：113
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軟西，遊記

發表篇數：452篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：TOK盡興食光
phone02-2911-6079
place新北市新店區中興路三段70號5樓
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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TOK盡興食光

新店裕隆城即將在9/28盛大開幕，除了有亞洲區最大誠品，還進駐了許多知名服飾、家電、美食餐廳等，這次新開幕的TOK盡興食光，在5樓打造了一個色調柔和寬敞明亮的用餐空間，愜意舒服環境非常適合朋友家人聚餐，中西融合加入小巧思推出新亞洲菜系，嚴選台灣好茶、在地精釀啤酒等可搭餐喝，讓來用餐的人客好好享受在TOK盡興食光的盡興時光。文末也有新店裕隆城地址營業時間可參考，新開幕新店裕隆城美食推薦給軟絲們。TOK盡興食光一樣收錄在軟西台北寵物友善餐廳台北寵物友善咖啡廳松山新店線咖啡廳推薦中。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:新店裕隆城商場美食推薦》TOK盡興食光

當時裕隆城招商的時候軟西就好期待，除了有亞洲區最大誠品，還有許多知名品牌例如Uniqlo、NET、MUJI等等。另外當然美食餐廳不能少，這次軟西來到位於5樓的TOK盡興食光，主打新亞洲料理，舒適愜意環境希望來的人客都能在此享受盡興時光!

新店裕隆城美食 TOK盡興食光 用餐環境

TOK盡興食光整體色調以低飽和療癒黃綠色為主，視覺上舒適清新柔和無壓迫感，搭配點綴其中的綠意植栽，和大片窗櫺框出的藍天白雲，不僅採光好，還讓來的人眼睛休息放鬆，吃飯輕鬆寫意，可以盡興享受在TOK盡興食光的無拘束時光，好好和朋友、家人聚餐相聚。

TOK盡興食光裝潢也多以圓弧狀、流線型為主，整體視覺感流暢不會有稜有角刺激惹眼，打造一個寬敞舒服隨性的用餐空間，部分座位有插座(免費)，用餐限時2小時，其他咖啡廳可參考台北咖啡廳推薦

看這大片藍天白雲是不是心情都開闊明朗了起來，掛在一旁的燈飾很用心，是個米造型，呼應以米食為大宗的亞洲料理方式，餐點裝飾都滿滿巧思。

TOK盡興食光也是間寵物友善餐廳，跟著新店裕隆城商場規範，不論大小狗都可以攜帶，不過帶狗狗需置於推車內，不可以落地，其他寵物友善餐廳可參考軟西的台北寵物友善餐廳台北寵物友善咖啡廳推薦

TOK盡興食光最搶眼的莫過於這顆黃澄澄的「蛋」，一進門就會被這圓滾滾像個太空艙吸引，座落在用餐區域中央，是個可容納比較多人聚餐的用餐區域。

TOK盡興食光這個淡黃色包廂裡面大約可容納12-14人，如有大型聚會或是包場需求，也可在訂位時詢問低消或相關細節。其他包廂、包場需求也可參考軟西的台北包廂餐酒館推薦

TOK盡興食光一旁還有個像和室的區域，這區網美們可以來打卡拍照，想像自己身處日本小溫泉飯店的感覺。

TOK盡興食光隨著新店裕隆城開幕時間接近中秋佳節，順勢推出「TOK獨獻中秋月餅禮盒」(NT1090/6入)，和五星級飯店師傅合作，以台灣在地食材為主，推出3種口味月餅，以減糖健康為標準，讓大家吃完不會負擔太大啦。

新店裕隆城美食 TOK盡興食光 美食介紹

芳香櫛瓜玉米盤(開幕期間招待開胃菜)(NT130)

開幕期間限定招待開胃菜，上方芳香萬壽菊揉一揉會有百香果香氣，玉米小黃瓜等切成方形塊狀，上面是甜菜根醃製而成的小黃瓜片，一匙舀起爽脆甜口，在炎炎夏日沒胃口的熱度下，這道開胃菜替我們降溫不少，姐妹也說原來這樣吃可以有如此爽脆風味。

避風塘櫛瓜鳳尾蝦(NT380)

一般避風塘炒蟹都以香辣惹味重口味聞名，TOK盡興食光取其概念，將經典炒蟹換成鳳尾蝦，除了辣椒、蔥顆粒等，還加入櫛瓜拌炒，保留了蔥香碎粒口感甘香，加上多汁水潤櫛瓜和肥美蝦肉，吃下去完全不嗆辣，反而清新爽順。

蝦子本身大隻彈口，甘香清爽顆粒感依附其上增添涮嘴口感，軟西很喜歡細緻顆粒狀融在口中的辛香!

西班牙櫛瓜生火腿烘蛋(NT350)

蛋裡面加入巧思有馬鈴薯切塊跟蛋一起去煎，上方堆疊帕瑪森火腿、條狀櫛瓜，紅黃綠色澤搶眼對比鮮明，不僅蛋本身柔嫩，還可以吃到穿梭其中塊狀鬆軟馬鈴薯，上方櫛瓜薄脆瓜香足，再來個鮮醇嫩口肉香，豐富層次蛋香推推!

紹興松露牛排炊飯(NT460)

TOK盡興食光主打亞洲新風味菜色，不像坊間一般都是西式的燉飯，TOK盡興食光選用陶鍋搭配日式常見的炊飯，餐點融合中西雙方特色和調味，蹦出全新滋味享受，文末有TOK盡興食光菜單可參考。

本以為傳統中式紹酒興和西方高級松露兩者偏重口味會互相牽制，沒想到卻是融合得恰到好處，炊飯鍋氣帶出紹興酒香和濃郁松露芳香在口中完美交織，顆顆飽滿入味，上方牛肉甜美軟嫩，不愧是TOK盡興食光招牌菜色之一。

嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果(NT1180)

整排豬肉一字排開，還有橫得超出盤外的骨頭，這戰斧豬排份量之大，一上桌讓我們驚嘆連連連，連軟西大胃王姐妹也投降，真的吃超飽超豐盛!

有別於一般西式料理戰斧豬排搭配馬鈴薯、沙拉等，TOK盡興食光主廚融入巧思，蘋果沾糖去烤搖身一變變成蜜蘋果，吃起來不僅像甜滋滋焦糖蘋果，配上豬排還帶出酸甜果香去油解膩，蘋果爽脆搭配外層微焦脆，富油脂感有嚼勁Q彈感豬肉，吃起來Juicy爆汁不油膩，越嚼越能吃到豬肉鹹香，這道很適合家人朋友來分食!

巧克力熔岩蛋糕(NT152)

一切開超療癒的流心巧克力大爆餡，甜香濃郁巧克力香撲鼻!

外層巧克力蛋糕柔軟紮實水潤，配上濃厚稠順巧克力，不甜膩微微苦香，吃完蛋糕體後軟西跟姐妹甚至還欲罷不能，用叉子把留在盤中的巧克力挖起來吃，太幸福啦。

蘭姆葡萄乾司康(NT88)

司康外層酥脆，內餡酥鬆濕潤，香醇奶香輕盈，搭配可口葡萄乾整體烘烤香氣厚實。

薑汁澄蜜氣泡飲(NT180)

薑汁獨有辛香料辣感在入口那霎那會衝入口鼻，隨之而來的澄香融合氣泡啵啵清爽沖刷入喉溫和酸香，喜歡香料香氣的來TOK盡興食光可以嘗試看看!

宇治抹茶拿鐵(NT190/冰、NT180/熱)

首先軟西要說TOK盡興食光這杯子也太可愛了吧，歪斜的杯身增添了點趣味感，扶握順手，就跟裡頭抹茶喝起來一樣宜人醇順苦甜茶香，雖然軟西不是抹茶達人，但上面奶泡綿密還有餅乾顆粒整杯咕嚕咕嚕很快就見底了!

新店裕隆城美食 TOK盡興食光 菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

TOK盡興食光

以前柯柯在新店工作時，常常到新店家樂福晃晃，現在新開幕新店裕隆城進駐了知名品牌、餐飲等，雖然裕隆城好市多不在附近，但期望這區域未來越來越熱鬧，裕隆城住宅區生活機能就會更方便。這次新開幕的TOK盡興食光非常適合家庭、朋友聚餐，趁試營運期間快去嚐嚐創意亞洲料理吧，新店裕隆城美食推薦給軟絲們。TOK盡興食光一樣收錄在軟西台北寵物友善餐廳台北寵物友善咖啡廳松山新店線咖啡廳推薦中。

▻原文:新店裕隆城美食推薦》TOK盡興食光

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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TOK盡興食光

✓TOK盡興食光地址：新北市新店區中興路三段70號5樓(新店裕隆城5樓)(地圖點我)

✓TOK盡興食光交通：捷運松山新店線(G線、綠線)大坪林站或七張站

✓TOK盡興食光電話：02-29116079

✓TOK盡興食光營業時間：日-四11:00-21:30、五六11:00-22:00

✓TOK盡興食光臉書粉絲團TOK盡興食光 FB

✓TOK盡興食光instagramTOK盡興食光 IG

✓備註：可線上訂位、寵物友善

▻合作請洽：[email protected]

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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TOK盡興食光可以訂位嗎?

TOK盡興食光可電話訂位、線上訂位，建議訂位。

TOK盡興食光怎麼去?

TOK盡興食光位於裕隆城五樓用餐區域，自大坪林站或七張站步行10分鐘，也可至大坪林站搭城裕隆城接駁車。



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軟西，遊記

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軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，喜歡吃喜歡玩喜歡笑。高雄成長北上求學就業的熱情港都人，明明是師範體系卻不誤正業，之前曾擔任某報寫手，也去過充滿橘色、鬱金香以及大麻的荷蘭交換過。現在因為小綠綠工作關係比較可以走訪世界各地，希望大家還喜歡軟西介紹的美食或玩耍景點，喜歡的話就跟軟西一起看世界去旅行吃美食吧！ 合作邀稿請洽puddingann@gmail.com 或是私訊軟西囉:)

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