台北大同-[權泉珈琲 KWON SAEM COFFEE] 近中山捷運站赤峰街巷弄，文青新潮結合老宅復古風格，好喝清爽檸檬咖啡，人氣迷你3坪街邊外帶咖啡店

在赤峰街走跳的時候如果經過權泉咖啡

每次毫不例外都有許多客人在門外等候咖啡或拍照

最近造訪的時候更是超多香港與日本客人慕名而來

復古感十足的手寫招牌跟有點帶琉璃瓦光澤感的綠色磁磚很吸睛

拉門推開牆邊的石台上就放著烘豆販售

袋子包裝上是主理人的很有個性的手寫字與藝術插畫

店內空間雖然迷你

不過如果幸運沒遇到客滿的話

仍然有機會可以在室內獲得立飲的角落

地板的小磁磚拼花很有上個年代的老宅風味

整體3坪左右的空間大約一半都是製作咖啡的工作區域

擺設整潔很有秩序感

看過介紹主理人原本是鞋類品牌的採購業務

因緣巧合才承租現在的店舖經營咖啡店

名字也是來自主理人的妻子感覺很浪漫

店內延續主理人選物的好品味

有不少潮流設計服飾販售

權泉自有品牌的商品很多非常有設計感獨特少見

也有一些獨立小眾的寄售商品

到處都是主理人自己收藏的可愛的小物擺設

非常好奇究竟是從哪裡找到超迷你尺寸的電視機

菜單直接印在玻璃窗上簡潔易讀

雖然只有英文品名不過都是經典的品項

也對附近眾多的日本或香港觀光客來說很友善好讀

Americano TWD80

最簡單但我自己覺得要做到很好喝很有難度的就是美式

權泉的美式顏色比較混濁

口味偏酸感明顯的

我自己覺得冰飲比較適合我的喜好

Iced Coffee Lemonade TWD120

檸檬咖啡喝起來很清爽

頂部的泡沫不會太濃郁帶點柑橘香

喝到底部發現還有一片糖漬檸檬隱藏其中

整體感覺有點類似韓國柚子醬的甜感

剛開幕的時候是被朋友推坑

現在則是走過路過通常都會順道帶一杯好喝咖啡

只是權泉現在實在太受歡迎

假日造訪的話可能都需要稍微排隊等候喔

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/06/03

花費: TWD120(冰檸檬咖啡x1)

權泉珈琲 KWON SAEM COFFEE

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12:00-18:30

公休日: 週二至週四

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: Yes

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 103 台北市大同區承德路二段53巷36號



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