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台北大同-[權泉珈琲 KWON SAEM COFFEE] 近中山捷運站赤峰街巷弄，文青新潮結合老宅復古風格，好喝清爽檸檬咖啡，人氣迷你3坪街邊外帶咖啡店

2023-09-27 21:30:10 Elisa 人氣：97
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窩客好文

Elisa

發表篇數：285篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：權泉珈琲
place台北市大同區103承德路二段53巷36號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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IMAG2836_结果

在赤峰街走跳的時候如果經過權泉咖啡

每次毫不例外都有許多客人在門外等候咖啡或拍照

最近造訪的時候更是超多香港與日本客人慕名而來

復古感十足的手寫招牌跟有點帶琉璃瓦光澤感的綠色磁磚很吸睛

IMAG2838_结果

拉門推開牆邊的石台上就放著烘豆販售

袋子包裝上是主理人的很有個性的手寫字與藝術插畫

IMAG2839_结果

店內空間雖然迷你

不過如果幸運沒遇到客滿的話

仍然有機會可以在室內獲得立飲的角落

IMAG2843_结果

地板的小磁磚拼花很有上個年代的老宅風味

整體3坪左右的空間大約一半都是製作咖啡的工作區域

擺設整潔很有秩序感

IMAG2842_结果

看過介紹主理人原本是鞋類品牌的採購業務

因緣巧合才承租現在的店舖經營咖啡店

名字也是來自主理人的妻子感覺很浪漫

店內延續主理人選物的好品味

有不少潮流設計服飾販售

IMAG2840_结果

權泉自有品牌的商品很多非常有設計感獨特少見

也有一些獨立小眾的寄售商品

IMAG2841_结果

到處都是主理人自己收藏的可愛的小物擺設

非常好奇究竟是從哪裡找到超迷你尺寸的電視機

PXL_20230603_080903745_结果

菜單直接印在玻璃窗上簡潔易讀

雖然只有英文品名不過都是經典的品項

也對附近眾多的日本或香港觀光客來說很友善好讀

IMAG2844_结果

Americano TWD80

最簡單但我自己覺得要做到很好喝很有難度的就是美式

權泉的美式顏色比較混濁

口味偏酸感明顯的

我自己覺得冰飲比較適合我的喜好

PXL_20230603_082054916_结果

Iced Coffee Lemonade TWD120

檸檬咖啡喝起來很清爽

頂部的泡沫不會太濃郁帶點柑橘香

喝到底部發現還有一片糖漬檸檬隱藏其中

整體感覺有點類似韓國柚子醬的甜感

PXL_20230603_082022060_结果

剛開幕的時候是被朋友推坑

現在則是走過路過通常都會順道帶一杯好喝咖啡

只是權泉現在實在太受歡迎

假日造訪的話可能都需要稍微排隊等候喔

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/06/03

花費: TWD120(冰檸檬咖啡x1)

權泉珈琲 KWON SAEM COFFEE

FB粉絲團/IG

12:00-18:30

公休日: 週二至週四

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: Yes

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  103 台北市大同區承德路二段53巷36號


檢視較大的地圖

 

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