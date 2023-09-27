台北大安｜好日子韓酒館 Halu Korean Bistro-東區巷裡的韓式餐酒館，炸全雞與魷魚蛤蜊火鍋好吸睛 - 大妹 Damei｜台北咖啡廳、韓國旅遊、台北美食、台灣旅宿
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文章類別：美食-食記心得
既然都來了！怎能不喝杯酒呢？好日子韓酒館位在東區巷弄裡的韓式餐酒館，主理人將台韓特色酒品結合，並將韓國文化透過好日子韓酒館傳遞給台灣人認識，像是特別吸睛的魷魚蛤蜊火鍋或是雨天必吃的海鮮蔥餅，再到下酒料理炸全雞（老爸帶來的一隻炸雞）、黑松露炸醬麵等等，要來好幾次才能把店裡的經典料理都品嚐一輪呢。
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東區韓式餐酒館推薦-好日子韓酒館 Halu Korean Bistro
對我來說在忙碌的一天，能吃到一頓韓式料理是最幸福的事（笑）總覺得自己上輩子是韓國人哈，好啦這句是開開玩笑的。在東區巷弄裡，藏著許多餐酒館、酒吧等多元豐富的餐廳，每次朋友都說吃韓式料理怎能不搭酒？或許是如此，所以台北的韓式餐酒館越來越多，可以這麼說吧，是最貼近韓國飲食文化的一環了。新開幕的好日子韓酒館，“Halu”在韓文裡，為一天之意，主理人希望來到這裡的每個人，都能在結束辛苦、快樂、幸福或是痛苦的一天當中，好好地用餐佐一杯好酒，分享這日的所有。
走進好日子韓酒館裡，像是一處庇護所，放鬆的暖光以及舒適的座位，剎那間忘記所有的煩惱。特別喜歡好日子韓酒館在桌面擺設的巧思，與過去傳統韓式料理餐廳稍微不同，將其融入西式餐桌的樣貌！木質色系的空間，倍感溫暖。然而好日子韓酒館以全羅道媽媽料理為靈感來源，在韓國有句俗諺指「和全羅道女人結婚」，原因就是因為全羅道的女性們飲食做得最好，也讓人期待主理人會怎麼樣詮釋料理。
我最喜歡的位置便是真露吉祥物-蟾蜍陪伴用餐的臥榻區（笑）這位置實在很韓國！非常適合三五好友聚餐或是家族聚餐，想體驗韓式傳統用餐的氛圍，在訂位時記得選這位置，據說很搶手，而且平時也不會對外開放。
好日子韓酒館特以設計吧台座位，讓獨食的客人也不會尷尬，可以好好享受用餐時刻！
好日子韓酒館空間不會感覺擁擠，座位數也很多，甚至還有特別設計包廂！我覺得這裡很適合慶生，而且好日子韓酒館還有贈送當月壽星生日禮物-海帶湯，在生日時品嚐海帶湯是韓國人傳統習俗，我真的每年生日都會想喝海帶湯！要是好日子韓酒館早點開幕，我就不用自己煮了哈哈。
既然稱作「韓酒館」想當然必定要來點酒品了！在好日子韓酒館的酒品不僅有熟悉的韓國酒、馬格力，亦有葡萄酒、威士忌、啤酒等，真的來到韓酒館，不要忘記佐酒才是韓式料理的靈魂。
＊未成年請勿飲酒，酒後不開車＊
好日子韓酒館 菜單
翻開好日子韓酒館的菜單，有些餐點都是我們在台灣比較少見的，他們家的餐點都是偏下酒菜類型，不過也是有獨食能品嚐的麵食、湯鍋、小吃類，所以也不用擔心一個人吃飯怎麼辦！我們選擇的品項都是好日子韓酒館的特色料理，私心都滿喜歡的（笑）接下來年底的節日、連假還不少，可以揪團一起來用餐。
韓式小菜
好日子韓酒館的小菜不定時做更換，我們這日品嚐到的是泡菜以及魚板，很喜歡他們的泡菜！特別入味而且酸鹹香辣的恰到剛好，一個不小心續了盤（笑）。魚板的甜味很像我們台灣的手撕魷魚條，很唰嘴。（BTW 感謝我給力的好友艾思圖片支援）
甜米露
對於甜米露是真的愛呀！好日子韓酒館的甜米露是自己製作的，利用麥芽將白米飯發酵後產生甜味的麥芽糖化飮品，去汗蒸幕必喝的甜飲，他們家的甜米露很合我的胃口，香甜不膩，可以來好幾杯的程度。另外也有加生薑版，意外也滿合我的。
現在只要 Google 五星評論及 IG 按讚就會贈送一杯 Halu 招牌甜米露，（每人限兌換乙次）喜歡甜米露的人，不妨可以兌換囉。
黑松露炸醬麵 (牛肉)
吃過這麼多韓式料理，對於炸醬麵一直興趣缺缺，如果看過我寫中華料理就知道，有炒碼麵一定點。但好日子韓酒館將平凡的國民炸醬麵，加入了黑松露以及牛肉，在擺放一顆生蛋黃，溫熱的炸醬麵，拌進生蛋黃，使口感更加綿密，在拌麵時松露的陣陣香氣，實在銷魂！麵條Ｑ彈有勁，這一個人吃完很剛好。
海鮮蔥餅
我很喜歡稱韓國人是浪漫民族，凡事都喜歡強調儀式感，在韓國下雨天必定要吃煎餅，原因是因為煎餅的聲音和雨聲很相似，是吧！夠浪漫吧（笑）好日子韓酒館的煎餅不一樣的是，他們強調蔥而不是麵糊，實際上韓國人的煎餅也確實如此，魷魚、大蔥、金黃嫩蛋一起入口，香脆不已，也可以沾點煎餅醬增加甜味。
＊活動快訊：只要是下雨天「煎餅+米酒 Set」任選煎餅系列：海鮮蔥餅 / 生蠔煎餅 / 馬鈴薯起司煎餅，搭配任一酒款可折抵 $50。＊
炭烤豬肉
既然來到韓酒館，怎麼能少了烤肉呢？好日子韓酒館的炭烤豬肉是不能捨去的選擇，軟嫩彈牙的五花肉，刷上特製醬料，鹹甜口味，記得搭配淋上韓國原裝進口的蘋果醋的蔥絲，再以菜包肉的方式入口，現在又想念它了。
魷魚蛤蜊火鍋
整晚最期待的料理，便是這鍋魷魚蛤蜊火鍋了，一上桌就讓我很驚喜！將整隻肥美的魷魚端上桌，這道可是韓國人的解酒湯。若湯喝完，還能免費續湯哦！
「哇，這湯很鮮甜欸」是我開喝湯的第一句話，服務人員會將肥美大隻的魷魚剪成好入口的程度，因為是解酒湯，韓國人會是以「喝湯」為主，吃料為輔，這和我們熟知的馬鈴薯豬骨湯吃法又有些不同了。新鮮魷魚和蛤蜊的甜味全都在湯頭裡，一口湯、一口海鮮並與豆芽同享用，很是爽快。
老爸帶來的一隻炸雞
吃過韓式炸雞，但很少吃過炸全雞對吧！上桌後，服務人員也會幫忙分食，簡單說我們只要負責吃肉就好（笑）愛吃炸雞的朋友不留情地嗑了半盤，軟嫩又多汁的肉質，麵衣裹得薄，不僅可以原味享用，更可以沾點醬料。
醃蘿蔔絕對是炸雞的好夥伴，兩者密不可分啊！
康普茶燒酒嗨棒
對於康普茶一直都很喜歡，沒想到好日子韓酒館將康普茶與燒酒結合一起！這是一支很適合女生的酒品，酒香不會太濃烈，反而康普茶的香氣特別突出，喝起來甜感強烈，意外很合拍呀。
＊未成年請勿飲酒，酒後不開車＊
（本文為合作文）
接下來有許多節日，在餐廳選擇上，也許好日子韓酒館會是滿好的選擇，不僅餐點有特色，在環境空間營造也很舒適，非常適合聚餐需求的族群前來用餐！加上不定時會推出新菜色或是活動， 未來有機會還想再來一次啊。by 大妹 2023/09/22
好日子韓酒館 Halu Korean Bistro 店家資訊
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