台北大安｜好日子韓酒館 Halu Korean Bistro-東區巷裡的韓式餐酒館，炸全雞與魷魚蛤蜊火鍋好吸睛​ - 大妹 Damei｜台北咖啡廳、韓國旅遊、台北美食、台灣旅宿

對於甜米露是真的愛呀！好日子韓酒館的甜米露是自己製作的，利用麥芽將白米飯發酵後產生甜味的麥芽糖化飮品，去汗蒸幕必喝的甜飲，他們家的甜米露很合我的胃口，香甜不膩，可以來好幾杯的程度。另外也有加生薑版，意外也滿合我的。

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