基隆美食｜浮誇系海鮮美食！新鮮必點「海三寶滷肉飯」！
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文章類別：美食-食記心得
基隆！一提到這個城市馬上讓人聯想到的就是廟口拉！！！
當然我們基隆除了廟口之外，還有一項非常著名的～
那非「海鮮」莫屬啦！！！
「崁仔頂」的魚市更被尊稱為台版築地！可見魚獲之多、之廣。
而胖達今天準備來一探～網路上超多人推的「海三寶」滷肉飯、
與超澎湃的螃蟹粥等。而這家就是為在基隆海洋廣場附近的「架大碗」！
架大碗
當天胖達從基隆火車站步行過去，
步行約10分鐘左右，途經海洋廣場後就快到囉！
為了方便讓消費者好找，店家也有在十字路口放上立牌指引喔！
在往指引的方向走去～就可以看到清楚的店招拉！
架大碗 環境介紹
整體環境整潔明亮，菜單的部分會直接放置在桌上提供點餐喔！
這邊還有一個特殊的亮點！
那就是有三隻很可愛的店貓～～而且完全不怕人～
擼起來超讚的～～貓奴超推薦來一趟！！
店內約有四張長桌～家庭式、同事一同來用餐還滿適合的～！
在門口處也有放置餐具、醬料等可以自行取用，
而在櫃檯邊則有小菜、飲料可以再自費選擇喔！
架大碗 菜單
架大碗！看到之前網上的介紹文～就知道就菜色而言，
有不少品項真的是顧名思義的「架大碗」！像海霸王、龍蝦、螃蟹粥(麵)。
很推薦給想吃超澎湃的朋友們來品嚐看看～～
不過今天胖達是隻身一人前來吃飯，
改點了網友也超推的「海三寶」滷肉飯！
海三寶是由店家遴選了「蚵仔」、「小卷」、「蝦仁」所組成的喔！
跟店家點完餐後～就等服務人員上餐囉～～～～～
架大碗 海三寶滷肉飯
其實當下在點這碗海三寶時，胖達是猶豫的！！
因為胖達不太敢吃蚵仔，對於咬下去散發出來的腥味有時候會讓我有點不敢接受。
不過一想到網友們的大推，胖達還是鼓起勇氣一試拉！！！
服務人員端上來，滿滿的海鮮香氣直接撲鼻而來，
海三寶更是給好好滿，直接放棄數數量的蚵仔、
蝦仁還有兩隻小卷、一個半熟煎荷包蛋，
直接完美覆蓋下面的滷肉飯，真的是視覺感滿滿！
那就跟胖達來開箱這一碗「海三寶」啦！
- 蚵仔
帶著溫熱，想必剛川燙起鍋，肉質非常飽滿新鮮、Q彈，
咬下還有很綿密的口感，還會爆汁呢！！
胖達我一開始因為怕有腥味，所以還預防性撒上胡椒粉，
但品嚐後發現，蚵仔本身什麼腥味！！且非常好入口喔！連
不太吃蚵仔的胖達，都覺得讚讚的！
- 蝦仁
有些吃到海鮮粥所搭附的蝦子會偏肉質較鬆散、沙沙的感覺，
不過架大碗這邊吃起來感受上有肉質紮實細緻、鮮甜口感豐富。
- 小卷
身體帶有清脆的口感，而前端軟嫩，吃起來口感層次多多，
店家也有把小卷的墨袋清理過喔！
所以吃起來不會有嘴巴牙齒黑黑的問題呢！
不用擔心會用髒喔！著實貼心～～
- 滷肉
藏在豐富配料底下的滷肉口味足，帶有甜味，
鹹甜感層次均勻，融入蛋黃攪拌，口味更添濃厚啦！
架大碗 相關資訊
雖然大家從基隆轉運站、火車站可能會直奔廟口一嚐美食，
或者在海洋廣場裡面做挑選～不過也不要錯過基隆中正區信三路上的「架大碗」喔！
從給料來說ＣＰ值還不錯喔，如果一般在外面的自助餐這樣子配起來200~300可能都跑不掉，
推薦給想吃海鮮～也想找ＣＰ值高的朋友拉～～
下面是胖達整理的架大碗懶人包資訊喔～！
店名：架大碗
地址：基隆市中正區信三路
電話：02-2428-9909
FB粉絲團：https://www.facebook.com/keelingseafood2023
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