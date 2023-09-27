基隆美食｜浮誇系海鮮美食！新鮮必點「海三寶滷肉飯」！

基隆！一提到這個城市馬上讓人聯想到的就是廟口拉！！！

當然我們基隆除了廟口之外，還有一項非常著名的～

那非「海鮮」莫屬啦！！！

「崁仔頂」的魚市更被尊稱為台版築地！可見魚獲之多、之廣。

而胖達今天準備來一探～網路上超多人推的「海三寶」滷肉飯、

與超澎湃的螃蟹粥等。而這家就是為在基隆海洋廣場附近的「架大碗」！

架大碗

當天胖達從基隆火車站步行過去，

步行約10分鐘左右，途經海洋廣場後就快到囉！

為了方便讓消費者好找，店家也有在十字路口放上立牌指引喔！

在往指引的方向走去～就可以看到清楚的店招拉！

架大碗 環境介紹

整體環境整潔明亮，菜單的部分會直接放置在桌上提供點餐喔！

這邊還有一個特殊的亮點！

那就是有三隻很可愛的店貓～～而且完全不怕人～

擼起來超讚的～～貓奴超推薦來一趟！！

店內約有四張長桌～家庭式、同事一同來用餐還滿適合的～！

在門口處也有放置餐具、醬料等可以自行取用，

而在櫃檯邊則有小菜、飲料可以再自費選擇喔！

架大碗 菜單

架大碗！看到之前網上的介紹文～就知道就菜色而言，

有不少品項真的是顧名思義的「架大碗」！像海霸王、龍蝦、螃蟹粥(麵)。

很推薦給想吃超澎湃的朋友們來品嚐看看～～

不過今天胖達是隻身一人前來吃飯，

改點了網友也超推的「海三寶」滷肉飯！

海三寶是由店家遴選了「蚵仔」、「小卷」、「蝦仁」所組成的喔！

跟店家點完餐後～就等服務人員上餐囉～～～～～

架大碗 海三寶滷肉飯

其實當下在點這碗海三寶時，胖達是猶豫的！！

因為胖達不太敢吃蚵仔，對於咬下去散發出來的腥味有時候會讓我有點不敢接受。

不過一想到網友們的大推，胖達還是鼓起勇氣一試拉！！！

服務人員端上來，滿滿的海鮮香氣直接撲鼻而來，

海三寶更是給好好滿，直接放棄數數量的蚵仔、

蝦仁還有兩隻小卷、一個半熟煎荷包蛋，

直接完美覆蓋下面的滷肉飯，真的是視覺感滿滿！

那就跟胖達來開箱這一碗「海三寶」啦！

蚵仔

帶著溫熱，想必剛川燙起鍋，肉質非常飽滿新鮮、Q彈，

咬下還有很綿密的口感，還會爆汁呢！！

胖達我一開始因為怕有腥味，所以還預防性撒上胡椒粉，

但品嚐後發現，蚵仔本身什麼腥味！！且非常好入口喔！連

不太吃蚵仔的胖達，都覺得讚讚的！

蝦仁

有些吃到海鮮粥所搭附的蝦子會偏肉質較鬆散、沙沙的感覺，

不過架大碗這邊吃起來感受上有肉質紮實細緻、鮮甜口感豐富。

小卷

身體帶有清脆的口感，而前端軟嫩，吃起來口感層次多多，

店家也有把小卷的墨袋清理過喔！

所以吃起來不會有嘴巴牙齒黑黑的問題呢！

不用擔心會用髒喔！著實貼心～～

滷肉

藏在豐富配料底下的滷肉口味足，帶有甜味，

鹹甜感層次均勻，融入蛋黃攪拌，口味更添濃厚啦！

架大碗 相關資訊

雖然大家從基隆轉運站、火車站可能會直奔廟口一嚐美食，

或者在海洋廣場裡面做挑選～不過也不要錯過基隆中正區信三路上的「架大碗」喔！

從給料來說ＣＰ值還不錯喔，如果一般在外面的自助餐這樣子配起來200~300可能都跑不掉，

推薦給想吃海鮮～也想找ＣＰ值高的朋友拉～～

下面是胖達整理的架大碗懶人包資訊喔～！

店名：架大碗

地址：基隆市中正區信三路

電話：02-2428-9909

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