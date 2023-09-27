超高CP值！神戶牛、飛驒牛、極品牛舌都吃得到！東京平價和牛燒肉6選！

來日本就是要吃和牛！肉質好、服務好、而且還很平價~除了大家都知道的敘敘苑、六歌仙，其實還有超多好吃的餐廳，而中午的套餐更是CP值超高，往往是晚餐的半價以下！想知道哪裡的燒肉午餐可以用1000-3000日幣，就吃到神戶牛、頂級A5黑毛和牛、極品熟成牛舌嗎？趕快看下去吧！

註：菜單價格因物價變動而可能有所調整，文中價格僅供參考，最新資訊請查詢各家燒肉店官網。

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1. Kintan

KINTAN是日本女生票選最想去燒肉店第一名，因為店的裝潢很時尚又很有氣氛，不會把全身弄得都是肉味，也能享受在高級餐廳約會的氣氛。

KINTAN最早是開在代官山的一間涮涮鍋店，後來開設燒肉店，而現在每一家分店的主題和風格也都不太一樣，還有肉割烹和牛肉壽司等不同的餐點。但分店幾乎都是在知名的時尚地區，例如惠比壽、原宿、表參道等等，因此非常適合約會逛街順便去吃頓烤肉大餐補充體力。

KINTAN的晚間套餐至少要6,980日圓起，但是平日午餐最便宜只要一千多日幣左右，白飯、沙拉、湯還可以免費續，真的是CP值超高！

小編最推薦「30日間熟成プライムKINTANハラミセット」，因為這裡面包含了店家招牌的熟成牛舌根、牛舌根、牛舌筋、隔橫膜，全部都是高級的部位，總份量超過220公克才3000日幣出頭！

神楽坂焼肉 KINTAN

地址：東京都新宿区神楽坂1-10-2

營業時間：平日11:30～15:00，18:00~23:00 /週末及假日11:30～15:00，17:30~22:00

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2. 燒肉家KAZU 神樂坂

如果喜歡吃沙朗部位的話，標榜上等沙朗牛肉的KAZU就不能錯過了！(想了解燒肉各種部位的人請看 ⇒⇒ 日本燒肉店怎麼點餐？牛肉部位解說及菜單中日文對照完全攻略~和尚頭心、夏多布里昂是什麼？)

沙朗肉質非常細嫩，很適合用來作燒肉。KAZU的牛肉是使用向農家直接買下的黑毛和牛，每天都會有當天最推薦的菜單，常常去吃也會很有新鮮感。

KAZU提供的午間套餐有沙朗、牛肋骨肉、橫隔膜、鹽燒牛舌綜合定食可選，一份只要2,190日圓的沙朗最推薦，這種破盤價在其它地方可是很難找到的！

焼肉家 KAZU 神楽坂本店

地址：東京都新宿区神楽坂2-11-7 AY2ビル 1F-2F

營業時間：11:45～14:30，17:00～23:00

3. 天空燒肉星遊山

天空燒肉星遊山是前述的「KINTAN」集團下的燒肉店之一，因為位在汐留的高樓可以欣賞到無敵的東京景色，所以命名為天空燒肉。

他們提供了松坂牛、黑毛和牛等職人嚴選的高品質肉類，在超棒的空間中讓用餐的人留下難忘的回憶。也有人稱星遊山是『高級版的Kintan』，不僅是可眺望到東京景色的好位置，也曾經獲得Tabelog的燒肉百名店殊榮。

晚間套餐要價近萬日圓，但是午餐最便宜僅要1千出頭，可以說是超值到不行。約會時來這裡吃午餐也很有情調，感情會加溫唷！

天空焼肉 星遊山

地址：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 41F

營業時間：平日 11:30～14:30，17:30 – 23:00/週六及假日 11:00 – 15:00，17:00 – 23:00/週日 17:00-22:00

4. 飛驒牛一頭家 馬喰一代

日本的和牛品牌非常多，而「飛驒牛」算是當中相當有名的，它是在岐阜縣飼養的黑毛和牛。但必需滿足肉質3等、步留等級A或B以上才能被稱作「飛驒牛」，等級不到的都叫作「飛驒和牛」。( 不知道甚麼是步留等級的朋友請參考這篇⇒⇒ 日本和牛如何分級？A5最高等級代表什麼意思？等級越高越好吃嗎？)

而馬喰一代就是選用A5等級的飛驒牛，而且是一次進貨一整頭，所以可以用划算的價格提供品質好與稀少部位的肉給顧客。飛驒牛的質很細、脂肪肥而不膩，不會因為油脂豐富而有反胃感，可以細細品味到肉質的純粹。

在馬喰一代可以用涮涮鍋、壽喜燒、燒肉的方式享受飛驒牛，晚間燒肉套餐從8,000日圓起跳，但是午餐最低僅2,000日圓就能吃到美味燒肉，而且還有附豆腐、沙拉、烤蔬菜、白飯、味噌湯、漬物、甜點，非常澎派，一餐吃下來超滿足！

飛騨牛一頭家 馬喰一代 銀座店

地址：東京都中央区銀座2-6-5 銀座トレシャス 11F

營業時間：11:00～23:00(午餐時段11:00～14:30 ）



5. 房家

想要以划算的價格吃到A5等級黑毛和牛，就來一次買下一整頭和牛的房家吧！

現在很多店家標榜買一整頭和牛，可是擔心有的部位不受歡迎賣不掉，所以偷吃步改以每個部位各別進貨，加起來是一整頭的方式來對應，但房家是一開始就真的是去市場競標買進一整頭牛，也因此很多特別稀有或受歡迎的部位會缺貨，所以內行的人都會不時去造訪房家，以遇到傳說中的「夢幻部位」。

房家有7間分店，每一家所提供的菜單有些微不同，像上野六丁目店就主打內臓（ホルモン），燒肉的價位也相對低價，最便宜的套餐不到一千日圓就能吃到。而日本橋店裝潢較高級，肉質也較佳，燒肉套餐從2500日幣起跳，但也有一千多日幣出頭的燒肉丼等菜單，可視個人狀況做選擇。

2500日幣起跳的套餐則除了一般常見的泡菜等小碟之外，還有附炙烤牛刺身、沙拉、飯後點心，主食還可從冷麵、石鍋拌飯、白飯中做選擇，CP值其實相當不錯。

房家上野六丁目店

地址：東京都台東区上野6-6-6 小湊ビル 1・2F

營業時間：平日17:00～23:00/週末及假日11:45～23:00

房家日本橋店

地址：東京都中央区日本橋室町2-2-1 コレド室町1 3F

營業時間：午餐11：00～15：00，晚餐17：00~23：00

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6. 神戶牛燒肉&生牛舌料理 舌贊

舌贊是日本三大和牛之一神戶牛的專門店，每一次的神戶牛品評會中只有1~3頭牛會得到優秀賞，舌贊會直接買下一頭，並且以優惠的價格提供給客人。

店家的招牌是使用熟成生牛舌的涮涮鍋、牛舌燻製火腿、熟成牛香腸等等各種牛舌料理，和用羽釜炊好的白飯最搭，可以一口氣扒完一碗飯。

既然是高級的神戶牛，價格當然會比其燒肉店貴一些些，雖然也有2000日圓有找的生牛肉漢堡排和3種肉類綜合拼盤燒肉，但是推薦點3000日圓的「特選舟盛午餐」或「上燒肉舟盛午餐」，肉類全部裝在小船上，可以比較不同部位的口感。

更棒的是附有吃到飽的小BUFFET，除了一般的泡菜、沙拉可以隨便吃之外，有時候還會有驚喜的菜色例如咖哩牛肉或者燉牛肉，都是真材實料使用大塊的牛肉下去做，邊吃邊覺得這附餐也太大方了吧。

神戸牛焼肉&生タン料理 舌賛（ZESSAN）

地址：東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイス ウエストタワー 2F

營業時間：週一至週五 11:30～14:00，17:00～22:30/週末及假日17:00〜22:00

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