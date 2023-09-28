魚小二串燒酒場 高雄旗艦店‧日式裝潢居酒屋，慶生超High新選擇，重慶麻辣烤魚、現點現烤串燒，晚餐宵夜首選店 - 敦 小 蓮の食旅錄

台南超人氣 魚小二串燒酒場 來高雄展店啦(撒花)，以後不用跑去台南吃啦，高雄旗艦店臨近捷運站超方便

現點現烤串燒料理，美味可口海鮮烤物，來店必點的重慶麻辣烤魚，香辣濃郁光聞味道就能讓我吃下二大碗白飯

價格不貴多人聚餐更划算，不論是平日還是假日都是滿桌的狀態，建議 線上訂位 才不用等!!







魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 位置

魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 位在漢神百貨本館附近，斜對面是一間超～大的全聯購物中心

正對面則是停車場，不用擔心找不到停車位，懶的開車的朋友們就搭捷運

捷運中央公園站1號出口 往漢神百貨的方向前進，不用10分鐘的路程就能抵達

魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 環境

魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 外觀很像熱炒‧海鮮一盤一百摳那種，走進內部你會發現跟你想的不一樣

電動門開啟看到的是居酒屋才會有的板前座位，我離開時就有2位日本客人坐在這裡小酌聊公事

空間寬敞並行走也不會擁擠，行動不便、老人家、有攜帶嬰兒車者都會安排在一樓

轉角處的燈籠很吸引人但要注意腳下的階梯，別拍的太開心就仆街啦(好孩子別學，姐姐有練過XD)

魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 一共有3層樓，2樓是日式昭和風格，3樓是包廂設計

今天有公司行號提前舉辦中秋Part狂歡活動，所以無緣上去







2樓的環境佈置獨特，前面是日式居酒屋造型，後面長廊走道二側是半開式隔間包廂

別問我長廊走道長啥樣，人實在是太多了，多到我不想拍，那就賣個關子等你們自己來現場看唄

本以為隔天要補班，那今天用餐的客人應該會少一些，結果我錯了根本是客滿狀態QQ

空桌都已有人預約，快門剛按下去預約的客人就到了，我的空景照片永遠拍不到

每一個包廂容納的人數都不同，從6位至12位都有，在這裡不用擔心太大聲會吵到其它客人

可以盡情的聊天歡笑、慶生辦活動，揮別這3年因疫情帶來的不便

魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 菜單

價格方面還挺平價，依照人多、人少的方式去點餐，人多每個人選個1-2道菜再加道重慶烤魚就很豐盛

人少看是要點串燒搭配米魯或是來盤烤魚配飲品也是很棒的選擇

魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 餐點介紹

重慶麻辣烤魚/中辣







魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 有二種烤魚鍋，重慶麻辣烤魚(正常辣度為中辣)、老罈酸菜烤魚(正常辣度微微辣)

敢吃辣的朋友們我推薦選重慶麻辣烤魚，不敢吃辣的人就選老罈酸菜烤魚，二種鍋物辣度都能調整，就依個人口感去調配

重慶麻辣烤魚選用金目鱸魚所以體型較大，肉質結實魚刺較少，老人家或是小孩吃它比較不怕被刺噎到

金目鱸魚烤到雙面呈焦酥金黃色澤再放入鍋湯中熬煮，煮出來的烤魚香氣逼人

你瞧，仔細瞧金目鱸魚肉是不是比較白晳細嫩啊，營養價值也高，金目鱸魚經過大火燉煮後肉質更加嫩口

湯汁更不用說了香、麻、辣但不嗆，單配白飯就佷讚

任何烤魚鍋可選三種配料，我們選了凍豆腐、黃金魚蛋、玉米筍，再另加點其它配料

寬粉絲裡頭就有附加，但實在太好吃了所以再追加一份，如果妳愛吃油條配麻辣料理，那記得也來一份喔!!







明太子玉子燒

大人、小孩都愛吃的玉子燒，蛋香可口又軟嫩，搭配鹹香的明太子，更是香濃中帶有嚼勁

濃郁十足的cheese包裹著魚子，嗶啵啵的聲響在嘴中化開

松阪豬炒水蓮

炒水蓮常吃，但用松阪豬去炒水蓮就比較少見了，水蓮不能炒太久不然會縮水，直廷廷的水蓮吃起來才輕脆

炸牡蠣

朋友超愛吃炸牡蠣，粉衣不會太厚麵香十足，內裡的牡蠣鮮甜可口還帶點奶香味

帶穀玉米筍

吃串燒不可忘了玉米筍，口感脆中帶甜，熱量低很適合愛吃又怕胖的女性朋友(舉手)

麻辣鴨血

麻辣鴨血可以直接開吃，或是放入烤魚裡頭燉煮，二種味道都很棒







酒蒸蛤蜊

這麼大顆的蛤蜊很少見，蛤蜊肥嫩乾淨不腥，湯汁是精華中的精華記得喝乾它

串燒選項實在太多了，還好朋友食力驚人就算全上也不怕吃不完，反正他買單XD

辣孜然羊肉串

羊肉沒有任何羊臊味，肉質彈性極佳還有勁度十足，撒上辣孜然增添了不少韻味

塩烤大蝦

不乾淨的海鮮我吃完會立刻過敏，所以朋友們總愛叫我先吃(這群損友)

蝦肉札實又肥美，蝦線處理的超乾淨，吃完沒事食材很新鮮(讚

酥炸肥腸

居酒屋、燒烤店絕對不可以錯過酥炸肥腸這道料理，肥腸外皮香脆，內裡Q勁又彈牙搭配洋蔥、青蔥滋味更佳







明太子雞腿肉串

魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 明太子給的很豪氣，不是薄薄的一層而是超厚實，炙燒後的明太子濃郁度十足

雞肉很嫩，咬下去還能看到側面中的雞汁在流動著

塩烤松阪豬

松阪豬彈牙有脆口，整體來說塩烤松阪豬較為清淡，但清淡更能感受它原來的美味

塩烤櫛瓜串

吃過那麼多間烤櫛瓜終於吃到一間讓我飆淚的了，魚小二的櫛瓜切的很厚實不是薄薄的那種

有注意火候的時間，烤出來櫛瓜水份超多還很輕脆，總算吃到好吃又多汁的櫛瓜了(拭淚

起司扇貝

甜美多汁的扇貝撒上濃郁又熱量高的起司條，呈現金黃色澤的扇貝肉質彈牙又鮮甜，一次感受到雙重層次的享受

牛五花捲/金針菇

烤牛五花金針菇捲有驚艷到我，以往吃到的都很乾，這水份多到讓我很吃驚，牛五花更是嫩到讓我直比讚

怪不得Google評價這麼高而非灌水留言







野菜天婦羅

不敢吃茄子、苦瓜、南瓜的朋友們真的要點一份野菜天婦羅來嚐嚐，保證你會吃光光(但不保證你在別處點的喔)

苦瓜，茄子，地瓜，南瓜，金針菇、玉米筍都是在地台灣特產，可單吃也可以沾鏗魚醬露

綿密起司地瓜燒

起司控、地瓜控的朋友們千萬不要錯過這道甜品，好吃到讓你忘了什麼是【高熱量】

起司鹹香搭配蕃薯的蜜甜，二種合在一塊鹹甜香的滋味挑動你的味蕾

柚子可樂/柚子氣泡飲

即日起至10/1來 魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 打卡用餐，贈送柚子氣泡飲或柚子可樂二則一

偷偷跟大家說【柚子可樂】超好喝配重慶烤魚超搭配

魚小二串燒酒場-高雄旗艦店 店家資訊

魚小二串燒酒場-高雄旗艦店

電話： 07-2415116

營業時間：PM17:30-AM02:00

地址：高雄市前金區自強三路275號