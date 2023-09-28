（永和串燒）貳參日式無煙串燒～氣氛絕佳、食材美味、不論獨享或多人聚會都適合！只要２０元起超划算～貳參串燒菜單

中秋節要到了！朋友服務業都得上班，我們提早到貳參串燒過中秋吃烤肉～明明平日晚間還飄著小雨，絲毫不減貳參串燒的高人起，座無虛席擠滿飢腸轆轆的饕客們～

貳參串燒採用日式無煙的燒烤方式，避免新鮮食材烤焦，熟度抓得剛剛好，撒上老闆特製的烤肉粉，不論蔬菜、肉串、海鮮、串烤通通都超好吃！

特別的調味吃起來不會膩口，更能引出食材本身的好滋味，再加上一些辣椒粉、胡椒鹽、隱藏版魔鬼辣椒粉，蹦出完全不同的新滋味，好吃到讓人一串接一串

中秋節推出生串預定優惠，滿23串65折，不論內用、外帶、買生串回家烤，貳參串燒都是聚餐的好去處，愛吃串燒的朋友快來朝聖這個獨特的好滋味～

貳參串燒從捷運頂溪站過來７分鐘就到，鄰近網溪國小，開業短短一年就累積很高的人氣，靠著就是新鮮食材跟獨特的調味～

除了內用、外帶之外，天氣好也可以在外用區享受貳參串燒的美味，店內也有網美級洗手間，用餐挑選串燒前別忘了先消毒洗洗手喔！

貳參串燒菜單

串燒選擇將近５０種，不定期推出新產品，老闆充滿創意，很用心經營，可以追蹤社群看看有沒有甚麼新菜色～

貳參串燒提供外帶９５折優惠，買回家追劇、加菜、打電動都超很適合唷！

貳參串燒套餐

內行的朋友才知道還有隱藏版串燒，貳參串燒取名二三，就是希望不論兩個人或三五好友，來貳參串燒都可以放鬆閒聊吃串燒，一個人來也很歡迎，老闆店員陪你一起吃！

貳參串燒優惠(優惠以現場為主)

1. 9/10-10/31現場追蹤IG按讚即送花生烤麻糬一串

2.中秋節生料預定優惠滿23串65折

3. 外帶一律95折

4. 大瓶雪山啤酒買二送一(平均一瓶約70元)

貳參串燒生意強強滾，平日外頭還飄著毛毛雨，澆不熄大家想吃串燒的渴望，我觀察各種客群都有，

有全家大小三代同堂、上班族下班兩兩相揪、情侶來這邊吃晚餐，也有單身貴族自己來小酌犒賞一下辛苦的自己，電視上還播著熱門的運動賽事，一起為台灣選手集氣加油～

貳參串燒的好料擺得滿滿一桌，剛起鍋香噴噴，光聞到香氣就口水直流，有別於價格很高的居酒屋，串燒店花更少的價格就能吃飽喝足，來貳參串燒一口串燒一口冰涼飲品真的好爽喔





貳參串燒食材處理得很好，賞心悅目、品質頗高，吃肉、吃菜、吃海鮮、吃配料通通都有，想吃甚麼自己拿，相當有用餐前的儀式感，我看大小朋友臉上都露出興奮不已的笑容～

像我一樣有選擇障礙的朋友，可以請店家推薦，或者選擇隱藏版的套餐，吃一輪喜歡甚麼口味再加點，幾乎每桌都點了會加點第２輪、甚至是第三輪～

特別推薦肉串處理得超好，新鮮衛生不會有腥臭味，是幾乎每一桌都會點的人氣串燒～還有每日限量的活蛤蜊，想吃鮮甜大蛤蜊的朋友記得早點來喔～

貳參肉串40元起(肉串同價位滿3串，折5元優惠)

店家嚴格挑選肉品，加入特製醃料，簡單調味就很好吃，更能感受到肉串本身的肉汁，吃起來香噴噴不會油膩～雞肉、豬肉、羊肉通通有！

牛小排 $60、松阪豬 $60、牛肉串 $45、羊肉串 $45、照燒五花 $45

牛小排肉質超嫩，熟度控制得超好，不怕有硬筋咬不斷~牛肉串、羊肉串口感很Q彈，一咬下噴出滿滿肉汁，沾點辣椒粉滋味更迷人~

松阪豬肉串彈牙口感，豬肉沒有腥味相當涮嘴~照燒五花豬不會膩口，油脂不會過多，搭配照燒醬汁鹹鹹甜甜好入味！

雞腿排串 $60／串（塔香、明太子口味）

雞腿排香噴噴，搭配明太子醬及海苔粉，濕潤多汁的口感相當滿足，雞肉軟嫩又多汁，一口接一口，這個很推薦多點幾串，吃起來更過癮～

貳參內臟串－雞皮 $40、雞心 $45、雞屁股 $45

吃串燒當然不能少了可口內臟，雞皮卡滋卡滋，脆到像餅乾一樣，大小朋友都超愛吃～雞心彈牙毫無腥味，撒上特製的烤肉粉吃起來鹹甜口感佳！

雞屁股是愛內行人才懂的美味，滿滿的湯汁一咬下，充滿口中，雞油香氣有夠吸引人，超神奇居然不會油膩，貳參串燒的七里香超讚～

貳參串燒20元起

吃完肉類及內臟串燒，緊接著就是我超愛的各種配料，價格超划算只要20元起，外帶打95折，這麼便宜當然一次就要多拿幾串，不用花大錢就能吃爽爽～

百頁豆腐 $20、炸豆皮 $25

豆類製品我很喜歡，尤其加上特製的醬料，滋味變得更加豐富，鹹中帶點甜，表面還有點酥脆，口感相當有層次感！尤其我超愛豆皮跟百頁，來貳參串燒一定要吃爆

豬血糕 $25、牛蒡甜不辣 $30

想吃飽一點可以點豬血糕、米腸等烤串，當作主食相當適合～還有口感超Ｑ彈的牛蒡甜不辣，吃得到一絲絲牛棒脆脆的口感，甜不辣用料超實在，Ｑ彈滿滿超有口感

豆干 $20、糯米腸 $30

糯米腸表面脆脆的，裡頭的糯米吸滿醬汁的精華，吃起來味道剛剛好，不用擔心不夠味～豆干表面脆脆的，沾上點辣椒粉很爽口～

貳參蔬菜25元起

吃了這麼多好料，當然不能忘了補充些纖維素，尤其咱們外食族很缺乏攝取蔬菜，來貳參串燒就要把平常缺少的纖維素，一次補足！

馬鈴薯 $25、娃娃菜 $30、茄子 $30、花椰菜 $35

說實話我平常不太愛吃蔬菜，但因為貳參串燒調味太讚了，蔬菜變得超好吃，我隔壁桌小朋友也吃得津津有味～蔬菜串跟肉串一起吃相當爽口，又可以除去油膩感

花椰菜脆脆的口感，醬汁引出蔬菜本身的甜味，卡滋卡滋口感很清爽～馬鈴薯烤到脆脆的，口感就像吃薯片一樣，跟炸的相比，我更加喜歡烤的馬鈴薯～

娃娃菜水份十足，真的太JUICY了～吃的時候請小心喔，不要被湯汁滴到喔ＸＤ茄子軟嫩口感，甜甜的滋味相當喜歡，熟度抓得剛剛好！

貳參串燒辣椒粉

貳參調味真的太厲害了，加上老闆特製的辣椒粉，香氣更加提升，微微辣度更能刺激味蕾，讓串燒起來更涮嘴～不用擔心會膩口

貳參串燒調味粉-魔鬼辣椒粉/胡椒粉(內用限定)

內用則有隱藏版的魔鬼辣椒粉，沒有在開玩笑，真的有夠辣～膽小勿試，一次沾一點點就好，超強烈的花椒香氣，讓串燒香氣更上一層樓～

加上胡椒粉也別有一番滋味，貳參串燒真的很多變，建議大家可以跟我一樣，每種調味粉都試試看，找出自己最喜歡的吃法喔！

烤麻糬$45

吃飽喝足當然不能少了甜點啊！現在推出期間限定的優惠活動，9/10-10/31現場追蹤IG按讚即送花生烤麻糬一串！

這個烤麻糬超大一支，吃起來鹹鹹甜甜，一問才知道老闆有加了點日式甜醬油，讓花生麻糬吃起來不會甜膩，鹹鹹甜甜滋味，Ｑ彈的口感，劃下最棒的用餐句點～

貳參串燒飲品$25起（請勿酒駕／未成年請勿飲酒）

吃串燒怎麼能少了好喝的飲品呢？將近２０種飲品選擇，價格不會太貴，一口熱騰騰串燒、一口冰涼飲品，完美的黃金組合，讓人可以忘卻一整天的煩惱跟辛勞

雪山啤酒 $110/瓶(買2送1)（請勿酒駕／未成年請勿飲酒）

這次吃貳參串燒就搭配促銷的雪山啤酒，冰涼爽口的質地，讓串燒吃起來更加涮嘴～一串接一串一吃就停不下來～

我還再三叮嚀朋友不要騎車，提醒大家不要酒駕喔，買２送１平均１瓶只要７３元，讓我們花小錢就能喝得很盡興，提前來貳參串燒歡度中秋節！

貳參串燒從環境裝潢、服務態度、調味食材、餐點品質，通通都高水準，價格卻不會太貴，還有超多優惠好康～

讓人三不五時就想來貳參串燒報到，還沒準備中秋節的烤肉嗎？來貳參串燒買生串、或熟食都很適合喔！分享給大家

貳參日式無煙串燒 5大特色

1.貳參串燒開業短短一年，就在中永和打響名號，從頂溪站散步過來幾分鐘就到，是許多中永和人下班小酌，全家大小用餐好去處～食材新鮮、環境衛生、裝潢清爽，吃過一次就會愛上❤️

2.新鮮誘人的串燒，撒上帥哥老闆特製的烤肉粉，瞬間香味四溢，愛吃辣的朋友除了可以加辣椒粉外，還有內用限定的魔鬼辣椒粉及特調胡椒鹽粉～撒上調味粉之後，別有一番風味，串燒的好滋味，令人相當驚艷

3.軟嫩多汁的肉串，雞、豬、牛通通都喜歡，內臟處理得超乾淨，沒有絲毫腥味～海鮮則有超大魷魚、限量蛤蜊等尚青選擇！熟度抓得剛剛好，保留食材本身水份，吃起來更加美味可口👍

4.蔬菜濕潤juicy，鮮甜好滋味臉的愛吃蔬菜的小朋友也愛不釋手，烤串只要20元起，香Q豬血糕、吃飽飽糯米腸、彈牙牛蒡甜不辣、我最愛的炸豆皮、香噴噴豆乾及百頁豆腐，將近50種選擇，想吃什麼自己拿～

5.多重優惠好康，一定要鎖定官方社群，三不五時就想來報到吃串燒～友善空間不論內用桌、外用桌都很舒服，內用外帶都很好吃，不論追劇、好友聚會、買回家加菜，這家串燒都是絕佳好選擇喔～



💭店家資訊 貳參日式無煙串燒

🏠地址: 新北市永和區竹林路77號

🚌交通: 捷運頂溪站7分鐘

☎️電話: 0963-819-822

⏰時間: 1700-2430

😪公休: 無休

💰消費: 現金、街口支付、全支付、Line Pay、台灣Pay、外送平台

👛優惠: 套餐組合更划算、多重好康優惠請參考粉專、☑️ LINE ID：@567rrtkk

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087478346179

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🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406688913

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