得天獨厚之 垕飲 HOLD IN，被飲料店耽擱的超濃垕吐司、上班族精選下午茶、垕奶酥、左營美食 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄起家的 垕飲 HOLD IN，不僅有手搖茶飲，還有厲害的厚片吐司

堅持手工製作，手搖飲料配料自家製作、精選特色茶飲、招牌奶酥厚片吐司

還有讓我很愛的手作濃芋奶酥厚片吐司，芋頭控必追

點飲料加厚片吐司套餐更優惠!!!上班族下午茶都追 垕飲 HOLD IN，高雄飲料多一間選擇

最近評價很高的 桂花系列，讓手搖茶飲帶出優雅秋天的桂花香

使用苗栗盛產的桂花釀，可以喝的到吃的到的真實桂花

高成本純正桂花釀製作，還自家特製桂花粉粿唷，堅持手作無添加香精

整個天然花香很舒服，口腔都會有清新滋味

店家本身從事手搖飲料超過8年，自家創立 垕飲 HOLD IN 手搖茶飲

還有隱藏版的秘製垕奶酥絕對要吃，太療癒美味

垕飲 HOLD IN、奶酥厚片吐司

位置：高雄市左營區重愛路90號

電話： 07 359 0777 (100元以上就可以免費外送)

營業時間：09:00~22:00(週五週六營業到22:30)

IG: holdin2023

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高雄手搖飲料推薦 垕飲 HOLD IN

招牌首選是原片金萱，香醇夠味不苦澀，無糖正點好喝

也是很多上班族飯後必點的招牌飲品

高雄⼩吃推薦這間有好吃的奶酥吐司，飲料甜點一次買齊

高雄手搖飲新品牌 垕飲 HOLD IN，累積超過8年以上的手搖茶飲經驗

嚴格挑選出特色茶飲，搭配手作奶酥厚片，高雄美食推薦又一間可選擇

第一次來不知道要喝什麼，可以參考TOP飲品

珍珠紅茶拿鐵、芋頭鮮奶、甘蔗青茶、仙草凍奶、、蜂蜜檸檬晶凍、檸香茉綠

茶飲都是店家嚴格挑選，通過檢驗，全店都是使用蔗糖調配糖度

飲料、點心可以一次滿足，不用跑太多地方

垕飲 HOLD IN 只要100元以上就可以免費外送，目前最遠還送到楠梓加工區、仁武、三民區、美術館唷!

垕飲 HOLD IN 有很多特色茶飲，像是垕正紅茶、盧哈娜紅茶、焙香決明大麥

也有水果系列，加料一定必選 蜜香珍珠，裡面有兩款珍珠混搭帶出蜂蜜香氣

高雄必吃垕奶酥，純手工製作奶酥抹醬，只有這裡才能吃到的特殊風味

先推薦桂花系列，整個喝完讓口齒留香很優雅舒服

獨家秘製混搭的蜜香珍珠，口感很軟Q雙種層次，黃金珍珠蜜過蜂蜜香甜順口

雖然是新品牌，回流客很多

加上服務很熱忱也親切，來都很像朋友間的親切熱忱對話

使用牧淳莊園的100%純鮮乳，喜歡喝鮮奶類或者黑糖鮮奶

一定要喝超人氣手炒黑糖鮮奶，大推!!!

手炒黑糖鮮奶的乳香飽滿，帶出香甜的黑糖滋味，順口好喝黑糖香氣瀰漫不膩口

使用桂花釀自家製作的桂花粉粿，粉粿內還有桂花唷~

堅持不使用香精香料，高成本製作的桂花粉粿

花漾年華飲品是使用 盧哈娜紅茶，帶有尾韻焦糖香氣的獨特茶飲

蜜香珍珠紅茶拿鐵是奶茶控必追，兩種珍珠混搭、口感跟風味更升級

目前都是使用紙杯，可攜帶自己的環保杯來裝唷!

花漾年華

基底茶是盧哈娜紅茶搭配桂花釀，加入手作桂花凍

充滿秋天風味的桂花香氣，市面上少有的花香風味

黃金比例還加入了新鮮檸檬汁提出酸甜滋味，越喝越順口解渴又解膩

滑溜入口即化的桂花凍，一喝就會一直吸，滑溜挑逗味蕾

烏烏芬桂

使用烏龍茶搭配桂花釀，加入軟Q滑溜的 桂花粉粿

非常挑逗味蕾，還帶有烏龍茶香韻味

烏龍茶不擔心過於厚重，嘴裡還殘留烏龍茶香滋潤

桂花香氣柔和烏龍茶，還有軟Q桂花粉粿帶出自然花香清甜

桂花飲系列很撩人，清新的桂花香氣很順口

都是使用純正桂花釀所製作與配置，堅持不使用香精香料唷~

蜜⾹珍珠垕正拿鐵

好好喝的蜜⾹珍珠垕正拿鐵，如果不喝有咖啡因的可以點手炒黑糖鮮奶(推爆)

都能感受到牧場鮮乳的濃純香，乳味很厚實

蜜香珍珠好吃帶有蜂蜜香氣，很天然香氣

軟Q口感的蜜香珍珠，紅茶基底可選垕正、伯爵、盧哈娜

都能引出不同的茶香韻味，如果想要古早味鮮奶茶就挑選垕正紅茶搭配

不僅有單品茶，還有水果茶飲系列

柳丁青

使用100%新鮮柳丁搭配金萱茶，建議點柳丁青建議一分糖，提味更好喝

柳丁原汁本身帶有天然酸甜滋味，順口好喝，完全不擔心甜膩還帶有柳丁的水果營養

不僅手搖茶飲推薦，奶酥厚片吐司更不能錯過

高雄一年四季都要喝飲料，新品牌 垕飲 HOLD IN

垕飲金萱茶果然是超人氣，渾厚金萱香氣，順口不苦澀，非常耐喝

光是現場等待，很多來電訂購或者現場購買都愛喝金萱

來都是大量點無糖金萱茶、焙香決明大麥，這兩款點無糖都很好喝又健康

被飲料店耽擱的手作厚片，奶酥醬料都自家手工製作

芋頭控都很愛的手作濃芋奶酥

還沒升級的芋泥就很多，每一口都能吃到芋泥，真的很滿足

抹醬加厚+10元，老饕推薦必加厚!!!很浮誇系厚片吐司~

超愛芋頭厚片，自家手作芋頭泥帶芋頭顆粒，下午茶絕對必吃

塗抹芋頭泥，還要加上招牌原味奶酥醬，有夠厚實、用料不手軟

這絕對是高雄最浮誇系的厚片吐司

手作阿華田奶酥，抹醬都自家黃金比例調配，帶有麥芽糖香氣的手作阿華田奶酥

手作金沙蒜香奶酥是新推出的口味，帶有鹹香滋味的厚片吐司

獨門黃金比例，研發許久才推出的口味

金沙蒜香奶酥使用堅果、蒜頭、羅勒、腰果、起司等等獨門調配

光是現烤出來味道真的會逼死路人阿~~香啊!!!

奶酥厚片現烤要10分鐘，熟客都會先打電話預訂

下午茶點心直接輕鬆搞定，手搖飲料配招牌人氣奶酥厚片

高雄最浮誇抹醬的奶酥厚片土司，冷掉也好好吃酥脆

奶酥厚片都會精準掌控火候與時間，連厚片底部都帶有酥脆

出爐後還會使用風速降溫，讓奶酥抹醬表面帶有酥脆口感更好吃

高雄美食推薦，好好吃的垕奶酥

手作金沙蒜香奶酥 (新品即將於十月上市)

鹹香滋味，帶有滿滿蒜香跟鹹蛋黃顆粒提味的手作金沙蒜香奶酥

現烤出來香氣整個瀰漫，光是聞味蕾都被喚醒了

抹醬真的很大氣，整個很厚實用料，每一個邊邊角角都是厚實的刷上抹醬

整個蒜香很夠味，帶胡椒香氣提味，金沙顆粒鹹香提味

還有堅果顆粒增加咀嚼口感與香氣，表面跟底部都有酥脆口感

新口味帶有金沙與蒜香，冷掉也超好吃!!!

手作濃芋奶酥

真的會讓我失控的手作濃芋奶酥，芋頭控必追

手工芋頭泥很厚實堆疊，饕客都是升級10元加厚

不僅有芋頭泥還加上招牌原味奶酥，讓整個香氣甜味又堆疊上去

整個烤過像是熔漿爆發下來，光是拿起來就很厚重

每一口都是芋頭泥香氣帶出奶酥甜味，甜度都有調整過，香而不甜膩

光是吃半片就很有飽足感，不要小看這奶酥厚片!

好滿足的芋頭泥，整個奶酥提出奶油滋潤，又香又好吃

手作阿華田奶酥

表面帶有酥脆口感，底部吐司也是酥脆的唷!

整個口感讓我好愛~~~帶有厚實抹醬不擔心甜膩

引出阿華田的香氣與甜味，帶出麥芽香氣

吐司還引出奶油香氣滋潤，越吃越美味

高雄小吃推薦垕奶酥，真的很厚實的抹醬

一杯飲料、一個厚片，超值組合餐最佳下午茶點心

很厲害的是冷掉厚片表面還是有酥脆糖霜口感，香濃夠味唷!

熱忱服務、熟客持續回購支持的垕飲

高雄美食推薦可以一杯手搖飲料配奶酥吐司，經典美味下午茶組合

左營崇德店：高雄市左營區崇德路283號 訂購專線：07-3505849 (100元以上就可以免費外送)

營業時間：09:00~22:00(週五週六營業到23:00)

左營重愛店：高雄市左營區重愛路90號 訂購專線：07-3590777