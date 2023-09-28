網購包子推薦 福穀樂-幸福安心包子店~自然繽紛五彩包子~好看好吃又營養~適合全家大小的健康點心!

福穀樂-幸福安心包子店





喜歡吃包子饅頭的我，又要再次介紹

「福穀樂-幸福安心包子店」，

最近又研發出新口味，除了有包子還有

推出了饅頭產品，從原先的7種口味，

增加到12種口味，無論鹹的甜的都有，

多種口味任君挑選，

無添加防腐劑、化學膨鬆劑、發粉，

安心讓全家人吃的健康包子。



目 錄

關於福穀樂-幸福安心包子店

福穀樂產品

福穀鹹味包

福穀樂饅頭

福穀樂甜味包

福穀樂保冷袋

食用心得

福穀樂購買資訊







關於福穀樂-幸福安心包子店



福穀樂包子、饅頭採用馬可先生雜糧技術指導，

繽紛色彩的麵皮，就像馬卡龍一樣夢幻，

卻無添加色素，嚴選出養生的多穀物加入

麵團中製作出的麵皮，

並使用冷壓初榨橄欖油，

透過多層次揉壓工法，增加麵糰柔軟度，

內餡精心挑選在地食材，外表驚艷，

內在飽滿實在，從內而外都吃得到營養與美味。



上班族的我們，包子、饅頭真的是冰箱中

不可缺少的糧食，拿來當早餐、宵夜、

下午茶點心都很適合，

我覺得福穀樂包子非常特別的是，

獨家技術退冰吃也很Q，

甜味包子退冰後直接吃，麵皮Q餡飽滿，

甜度適中，不但有飽足感又無負擔，

適合登山、露營時必備的點心，

不需特別加熱就能享用香甜濃郁的美味包子，超級推薦!







福穀樂產品



「福穀樂-幸福安心包子店」12種口味↓↓↓

麻辣紅麴蔥肉包、高麗菜菇菇包、

普羅旺斯起士包、自然豬香蔥肉包、

寒天珍珠奶茶包、爆漿香芋包、

奶酥起士包、奶油紅豆包、

黑皮芝麻包、熔岩巧克力包、

大麥燕麥饅頭、黑麥雜糧饅頭。







多種優惠組合，滿1500元即贈保冷袋，快約朋友一起團起來!!!

【福穀樂幸福安心包子店】https://www.fukurobun.com.tw/





福穀鹹味包



鹹味包:

麻辣紅麴蔥肉包、自然豬香蔥肉包、高麗菜菇菇包、普羅旺斯起士包







麻辣紅麴蔥肉包

粉色包子麵皮中添加紅麴，不是色素唷!

肉餡結合大紅袍花椒，

其實吃起來微微的辣，

咬下去滿口充滿青花椒香氣，我很愛~

福穀樂肉包選用行政院農委會和台灣養豬

科學研究所雙重認證優質自然豬肉，

無用藥安心保證，210日齡成熟豬，

讓消費者可以安心食用美味的肉包。



自然豬香蔥肉包

豬肉內餡加入青蔥來提味，

汁多味美，麵皮加入燕麥、大麥，

咀嚼的時候可以吃到麵皮穀麥香氣，

當正餐或是宵夜點心都很棒!



高麗菜菇菇包

麵皮加入波菜粉，呈現粉嫩的黃綠色，

內餡豐富，有新鮮高麗菜、木耳、

香菇、紅蘿蔔還有冬粉，超鮮甜的蔬菜包。



普羅旺斯起士包

我最愛這口味的包子，

結合三款歐洲原裝進口的高達起士、

莫札瑞拉起士、切達起士，

濃郁香氣逼人，內餡以新鮮大蒜、

羅勒和松子、特級橄欖油特製成羅勒青醬







一口咬下鹹香入味，嘴裡縈繞著

羅勒青醬搭配蒜香還有起司奶香，

真是讓人欲罷不能阿!

每次吃這款包子都能拉出長長牽絲，起司控必吃!







福穀樂饅頭



饅頭:

大麥燕麥饅頭、黑麥雜糧饅頭







大麥燕麥饅頭

有著燕麥及多種穀物的膳食纖維，

無加糖微量油獨門配方，好吃健康饅頭，

可自由搭配食材，饅頭夾蛋、肉排、魚排

或是沙拉，就是一份營養的餐點。





饅頭夾魚排



黑麥雜糧饅頭

濃厚香氣的黑麥五穀雜糧饅頭，

口感紮實，越嚼越香，

單吃就非常好吃，當然也可以添加食材任意搭配。





饅頭夾蛋







福穀樂甜味包



甜味包:

寒天珍珠奶茶包、奶酥起士包、

奶油紅豆包、爆漿香芋包、

黑皮芝麻包、熔岩巧克力包







寒天珍珠奶茶包

喜歡珍珠奶茶的朋友，一定會喜歡，

把珍奶加入包子裡，一口咬下，

不僅可以品嚐得到濃郁奶香，

還有彈牙口感的珍珠，大人小孩都

無法抗拒的包子點心。



奶酥起士包

奶酥餡，口感細緻，香甜不膩，

內餡是使用牛奶提煉奶油與

起士乳酪自製而成，味道香甜柔滑。



奶油紅豆包

內餡選用屏東紅豆融合冠軍奶油，

紅豆吃起來綿密鬆軟，甜度調配剛剛好，冷熱都好吃。



爆漿香芋包

麵皮添入紫薯粉，外皮有著夢幻的紫色，

內餡能吃到綿密的芋泥融合著芋頭顆粒，

雙重口感，食材來自於大甲檳榔心芋，

12小時內製成新鮮內餡，芋頭控的朋友一定會喜歡。



黑皮芝麻包

從外表看就能看到黑黑的芝麻顆粒融入麵皮中，

芝麻粒融入芝麻醬超濃郁，

吃起來濕潤滑順不卡喉、不膩口，

感覺很養生的包子。



熔岩巧克力包

我非常喜歡苦甜巧克力的滋味，

這款熔岩巧克力包使用比利時嘉麗寶

50%深黑可可濃度，很大人的味道。







福穀樂保冷袋



福穀樂保冷袋





福穀樂保冷袋品質還不錯，

尺寸是長30cm*寬18cm*高28cm，售價220元

現在下單滿1500元就免費贈送，

逛超市可以當購物袋，容量大小很剛好，

外出野餐或露營裝食物，也非常適合，超實用的保冷袋。















食用心得



吃了這麼多~票選一下我心目中前三名最喜歡的口味

第一名:

普羅旺斯起士包&麻辣紅麴蔥肉包





第二名:

寒天珍珠奶茶包&高麗菜菇菇包





第三名:

熔岩巧克力包&爆漿香芋包



喜歡吃包子饅頭的朋友，非常推薦以天然健康為主打的

【福穀樂 幸福安心包子店】，

不論自吃送禮兩相宜，擁有繽紛彩色的麵皮，

同時嚴選高品質在地食材，無論是鹹的甜

的口味都好吃，吃進每一口都大滿足，

給全家人吃的，就選健康無負擔的福穀樂 幸福安心包子店。







福穀樂購買資訊



哪裡買?

【福穀樂幸福安心包子店】



官網：https://www.fukurobun.com.tw/

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蝦皮購物：https://shopee.tw/shop/984680212/

7-11賣貨便：https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2305028013631





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