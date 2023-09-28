網購包子推薦 福穀樂-幸福安心包子店~自然繽紛五彩包子~好看好吃又營養~適合全家大小的健康點心!

福穀樂-幸福安心包子店
喜歡吃包子饅頭的我，又要再次介紹
「福穀樂-幸福安心包子店」，
最近又研發出新口味，除了有包子還有
推出了饅頭產品，從原先的7種口味，
增加到12種口味，無論鹹的甜的都有，
多種口味任君挑選，
無添加防腐劑、化學膨鬆劑、發粉，
安心讓全家人吃的健康包子。
目 錄
關於福穀樂-幸福安心包子店
福穀樂產品
福穀鹹味包
福穀樂饅頭
福穀樂甜味包
福穀樂保冷袋
食用心得
福穀樂購買資訊
關於福穀樂-幸福安心包子店
福穀樂包子、饅頭採用馬可先生雜糧技術指導，
繽紛色彩的麵皮，就像馬卡龍一樣夢幻，
卻無添加色素，嚴選出養生的多穀物加入
麵團中製作出的麵皮，
並使用冷壓初榨橄欖油，
透過多層次揉壓工法，增加麵糰柔軟度，
內餡精心挑選在地食材，外表驚艷，
內在飽滿實在，從內而外都吃得到營養與美味。
上班族的我們，包子、饅頭真的是冰箱中
不可缺少的糧食，拿來當早餐、宵夜、
下午茶點心都很適合，
我覺得福穀樂包子非常特別的是，
獨家技術退冰吃也很Q，
甜味包子退冰後直接吃，麵皮Q餡飽滿，
甜度適中，不但有飽足感又無負擔，
適合登山、露營時必備的點心，
不需特別加熱就能享用香甜濃郁的美味包子，超級推薦!
福穀樂產品
「福穀樂-幸福安心包子店」12種口味↓↓↓
麻辣紅麴蔥肉包、高麗菜菇菇包、
普羅旺斯起士包、自然豬香蔥肉包、
寒天珍珠奶茶包、爆漿香芋包、
奶酥起士包、奶油紅豆包、
黑皮芝麻包、熔岩巧克力包、
大麥燕麥饅頭、黑麥雜糧饅頭。
多種優惠組合，滿1500元即贈保冷袋，快約朋友一起團起來!!!
【福穀樂幸福安心包子店】https://www.fukurobun.com.tw/
福穀鹹味包
鹹味包:
麻辣紅麴蔥肉包、自然豬香蔥肉包、高麗菜菇菇包、普羅旺斯起士包
麻辣紅麴蔥肉包
粉色包子麵皮中添加紅麴，不是色素唷!
肉餡結合大紅袍花椒，
其實吃起來微微的辣，
咬下去滿口充滿青花椒香氣，我很愛~
福穀樂肉包選用行政院農委會和台灣養豬
科學研究所雙重認證優質自然豬肉，
無用藥安心保證，210日齡成熟豬，
讓消費者可以安心食用美味的肉包。
自然豬香蔥肉包
豬肉內餡加入青蔥來提味，
汁多味美，麵皮加入燕麥、大麥，
咀嚼的時候可以吃到麵皮穀麥香氣，
當正餐或是宵夜點心都很棒!
高麗菜菇菇包
麵皮加入波菜粉，呈現粉嫩的黃綠色，
內餡豐富，有新鮮高麗菜、木耳、
香菇、紅蘿蔔還有冬粉，超鮮甜的蔬菜包。
普羅旺斯起士包
我最愛這口味的包子，
結合三款歐洲原裝進口的高達起士、
莫札瑞拉起士、切達起士，
濃郁香氣逼人，內餡以新鮮大蒜、
羅勒和松子、特級橄欖油特製成羅勒青醬
一口咬下鹹香入味，嘴裡縈繞著
羅勒青醬搭配蒜香還有起司奶香，
真是讓人欲罷不能阿!
每次吃這款包子都能拉出長長牽絲，起司控必吃!
福穀樂饅頭
饅頭:
大麥燕麥饅頭、黑麥雜糧饅頭
大麥燕麥饅頭
有著燕麥及多種穀物的膳食纖維，
無加糖微量油獨門配方，好吃健康饅頭，
可自由搭配食材，饅頭夾蛋、肉排、魚排
或是沙拉，就是一份營養的餐點。
饅頭夾魚排
黑麥雜糧饅頭
濃厚香氣的黑麥五穀雜糧饅頭，
口感紮實，越嚼越香，
單吃就非常好吃，當然也可以添加食材任意搭配。
饅頭夾蛋
福穀樂甜味包
甜味包:
寒天珍珠奶茶包、奶酥起士包、
奶油紅豆包、爆漿香芋包、
黑皮芝麻包、熔岩巧克力包
寒天珍珠奶茶包
喜歡珍珠奶茶的朋友，一定會喜歡，
把珍奶加入包子裡，一口咬下，
不僅可以品嚐得到濃郁奶香，
還有彈牙口感的珍珠，大人小孩都
無法抗拒的包子點心。
奶酥起士包
奶酥餡，口感細緻，香甜不膩，
內餡是使用牛奶提煉奶油與
起士乳酪自製而成，味道香甜柔滑。
奶油紅豆包
內餡選用屏東紅豆融合冠軍奶油，
紅豆吃起來綿密鬆軟，甜度調配剛剛好，冷熱都好吃。
爆漿香芋包
麵皮添入紫薯粉，外皮有著夢幻的紫色，
內餡能吃到綿密的芋泥融合著芋頭顆粒，
雙重口感，食材來自於大甲檳榔心芋，
12小時內製成新鮮內餡，芋頭控的朋友一定會喜歡。
黑皮芝麻包
從外表看就能看到黑黑的芝麻顆粒融入麵皮中，
芝麻粒融入芝麻醬超濃郁，
吃起來濕潤滑順不卡喉、不膩口，
感覺很養生的包子。
熔岩巧克力包
我非常喜歡苦甜巧克力的滋味，
這款熔岩巧克力包使用比利時嘉麗寶
50%深黑可可濃度，很大人的味道。
福穀樂保冷袋
福穀樂保冷袋
福穀樂保冷袋品質還不錯，
尺寸是長30cm*寬18cm*高28cm，售價220元
現在下單滿1500元就免費贈送，
逛超市可以當購物袋，容量大小很剛好，
外出野餐或露營裝食物，也非常適合，超實用的保冷袋。
食用心得
吃了這麼多~票選一下我心目中前三名最喜歡的口味
第一名:
普羅旺斯起士包&麻辣紅麴蔥肉包
第二名:
寒天珍珠奶茶包&高麗菜菇菇包
第三名:
熔岩巧克力包&爆漿香芋包
喜歡吃包子饅頭的朋友，非常推薦以天然健康為主打的
【福穀樂 幸福安心包子店】，
不論自吃送禮兩相宜，擁有繽紛彩色的麵皮，
同時嚴選高品質在地食材，無論是鹹的甜
的口味都好吃，吃進每一口都大滿足，
給全家人吃的，就選健康無負擔的福穀樂 幸福安心包子店。
福穀樂購買資訊
哪裡買?
【福穀樂幸福安心包子店】
官網：https://www.fukurobun.com.tw/
粉絲團：https://www.facebook.com/Fukurobun2021
IG：https://www.instagram.com/fukurobun2021
LINE官方：https://line.me/R/ti/p/@301lgcfw
蝦皮購物：https://shopee.tw/shop/984680212/
7-11賣貨便：https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2305028013631
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